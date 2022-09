Τουρκία: Ο Ακάρ έκανε μεταμεσονύχτια σύσκεψη με τους αρχηγούς στρατού για την Ελλάδα Η σύσκεψη έγινε διαδικτυακά και μετείχε η στρατιωτική ηγεσία, οι διοικητές των δυνάμεων, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι διοικητές μονάδων – Συζήτησαν τα βήματα κατά της Ελλάδας για το θέμα των νησιών του Αιγαίου Τα επόμενα βήματα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας για το ζήτημα των νησιών του Αιγίου συζητήθηκαν σε σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η σύσκεψη έγινε αιφνιδιαστικά και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ενώ μετείχαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Γιασάρ Γκουλέρ, διοικητές δυνάμεων, αναπληρωτές υπουργοί και διοικητές μονάδων. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για «σημαντική εξέλιξη» εν μέσω «συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας». Στο ίδιο πλαίσιο της κινητικότητας κατά της Ελλάδος, εντάσσονται οι ακραίες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και η κλήση του Έλληνα πρέσβη στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να διατυπωθούν παράπονα. «Θα πληρώσουν το τίμημα» Σχόλιο υπήρξε και ένα σχόλιο από τον Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς. Οι Έλληνες θα λογοδοτήσουν. Όσοι κρύβονται κάτω από τη φούστα άλλων δεν έχουν αξιοπρεπή στάση. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι τόσο από τους Έλληνες πολιτικούς όσο και από αυτούς που χρησιμοποιούν τον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες κυβερνώντες που κατατρόπωσαν τη χώρα τους πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά λόγω των φαύλων πολιτικών τους υπολογισμών, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό στο δικό τους λαό», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματίες στην Πανεπιστημιούπολη Πόσο πιθανός είναι ένας πυρηνικός πόλεμος από τη Ρωσία Απίστευτη ιστορία στην Αλεξανδρούπολη – Νονά αρνείται να δώσει το βαφτιστήρι πίσω στους γονείς του BEST OF NETWORK 27.09.2022, 11:30 26.09.2022, 12:45 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 09:31 26.09.2022, 14:37 27.09.2022, 10:00

