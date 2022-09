Τουρκία: «Ραπίσματα» από Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Κομισιόν στον Ερντογάν – «Να σταματήσουν οι απειλές»

Διαρκείς και καθημερινές είναι οι προκλητικές και εμπρηστικές δηλώσεις από την τουρκική πλευρά που βάζει συνεχώς στο στόχαστρο την Ελλάδα. Εκφραστές αυτής της προκλητικής ρητορικής είναι συνήθως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Χουλουσί Ακαρά, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ακόμα περισσότεροι αξιωματούχοι που μιλούν επίσημα εναντίον της Ελλάδας. Ο Τούρκος πρόεδρος αυτή τη φορά κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προστατεύει τρομοκράτες σε στρατόπεδο στο Λαύριο, ενώ υποστήριξε ότι τα όπλα σε δυτική Θράκη και νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για την Άγκυρα. «Οι τρομοκράτες προστατεύονται σχεδόν σε κάθε χώρα στην Ευρώπη, ειδικά στο ελληνικό στρατόπεδο στο Λαύριο» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι τρομοκράτες είναι απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των δυτικών κρατών, που προστατεύουν τρομοκρατικές ομάδες. «Περιμένουμε από όλες τις χώρες, ειδικά από τους γείτονες, να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων», πρόσθεσε. Συνεχίζοντας για την Ελλάδα, ανέφερε ότι «γνωρίζουμε πολύ καλά τις προθέσεις αυτών που την παρακινούν», ενώ ανέφερε ότι «τα όπλα που συσσωρεύονται στη δυτική Θράκη και τα νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς. Η δύναμή μας είναι πολύ πέρα απ’ αυτά». Παράλληλα απείλησε ότι «η υποστήριξη από την Αμερική δεν θα σας σώσει». Μετά τις απειλές, ο Ερντογάν θέλησε να δείξει ευαισθητοποιημένος στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν θέλει το Αιγαίο και η Μεσόγειος να «μολύνονται με ανθρώπινο αίμα, δάκρυα ή εχθρότητα», αλλά «θέλουμε ειρήνη και ηρεμία με όλη μας την καρδιά». Η Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία των κρατών-μελών της ΕΕ Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, η ΕΕ κάλεσε την Τουρκία «να σέβεται την κυριαρχία των κρατών-μελών της ΕΕ και να δεσμευτεί στην επίλυση όλων των ανοιχτών ζητημάτων στο πνεύμα καλής γειτονίας με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο» μέσα από δηλώσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν, υπεύθυνου για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο. Σε ερώτηση για το γεγονός ότι ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, Χριστόδουλος Λάζαρης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αλλά και για την γενικότερη συμπεριφορά της Τουρκίας, ο κ. Στάνο σημείωσε ότι δεν θα σχολιάσει «τι έγινε εχθές στην Άγκυρα όταν κλήθηκε ο πρέσβης, διότι αυτό είναι κάτι μεταξύ των δύο κρατών». Σε σχέση όμως με το συνολικό ζήτημα των ενεργειών της Άγκυρας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, υπογράμμισε την αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έχουν διατυπώσει πολύ ξεκάθαρα με μία σειρά συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις προσδοκίες από την Τουρκία να αποκλιμακώσει, να δεσμευτεί σε εποικοδομητική αποκλιμάκωση για να προχωρήσει σε μια αμοιβαία εποικοδομητική συνεργασία όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συνολικά με την ΕΕ» τόνισε ο Πίτερ Στάνο συμπληρώνοντας ότι αναμένεται από την Τουρκία να σταματήσει «την απειλητική ρητορική». Τέλος, ανέφερε ότι «οι πρόσφατες ενέργειες, προκλήσεις, ρητορική είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με την αποκλιμάκωση που τόσο πολύ χρειάζεται». Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται Τα ξημερώματα, προηγήθηκε το «ράπισμα» από πλευράς ΗΠΑ προς την Τουρκία μέσα από την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ το οποίος υπογράμμιζε πως η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται. Σε γραπτή του δήλωση, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημειώνει ότι «σε μια εποχή που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες». «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται» ξεκαθάρισε. Και κατέληξε: «Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση». Νωρίτερα, και αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία, το οποίο εξέτασε την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Άγκυρα κάλεσε στο τουρκικό ΥΠΕΞ τον Έλληνα πρέσβη και διαμαρτυρήθηκε με κάθε επισημότητα για την μεταφορά των θωρακισμένων M-1117 στη Λέσβο και τη Σάμο, η οποία τις τελευταίες ώρες είναι κυρίαρχο θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ. Η Αθήνα, που όπως φαίνεται ανέμενε την συγκεκριμένη εξέλιξη, απέρριψε άμεσα στο σύνολό τους τις τουρκικές αιτιάσεις, σημειώνοντας ότι είναι παντελώς αβάσιμες και δεν συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα Χριστόδουλος Λάζαρης, σημείωσε μάλιστα στους Τούρκους συνομιλητές του ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν αναπτυχθεί ενδελεχώς στις δύο επιστολές που εστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και ότι η Ελλάδα σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο πρέσβης μας στην Άγκυρα επισήμανε ότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της (casus belli), ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία. Προσέθεσε, δε, ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας, με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου, καθώς και τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα που ο κ. Χριστόδουλος Λάζαρης έκανε αυτές τις αναφορές οι επιτελείς του ελληνικού πενταγώνου ανακοίνωναν ότι τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 96 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Ειδήσεις σήμερα: Άμεση ανάλυση της «Guardian» για τις ιταλικές εκλογές – Οι… κωλοτούμπες της Μελόνι την τελευταία πενταετία Αιφνιδιαστική μεταμεσονύχτια σύσκεψη του Ακάρ με τους αρχηγούς στρατού με θέμα την Ελλάδα Κόλαφος το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τον ιερέα των Αγίων Ισιδώρων

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )