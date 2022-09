Τσίπρας: Η ΔΕΗ θα επανακρατικοποιηθεί Αυτή τη φορά θα χάσουν τα συμφέροντα, οι πολίτες έχουν χάσει ήδη πολλά, εκτιμά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στο iEnergeia.gr, χαρακτηρίζοντας «συνειδητή επιλογή την αισχροκέρδεια στον τομέα της ενέργειας», ενώ υπογραμμίζει την απόφασή του να επανέλθει στο δημόσιο το 51% της ΔΕΗ. Χαρακτηρίζει «τρικυμία εν κρανίω» τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αλλαγή των καυστήρων, με τους πολίτες να πληρώνουν την ασυνεννοησία που επικρατεί και υπογραμμίζει ότι «η ΔΕΗ θα επανακρατικοποιηθεί, αυτή τη φορά θα χάσουν τα συμφέροντα, οι πολίτες έχουν χάσει ήδη πολλά», αναφέρει συγκεκριμένα. Ακρίβεια με υπογραφή Μητσοτάκη Αναφερόμενος στα αίτια της κρίσης, σημειώνει ότι αυτή είναι πανευρωπαϊκή ωστόσο, προσθέτει, «Η κρίση αυτή μεγεθύνθηκε δυσανάλογα στην Ελλάδα και οι συνέπειές της πολλαπλασιάστηκαν εξαιτίας των επιλογών και της εσκεμμένης αδράνειας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η βίαιη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση, που στην πραγματικότητα ήταν η βίαιη πρόσδεση του ενεργειακού μας μείγματος αποκλειστικά στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Η επιλογή της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ την ώρα που ξεκινούσε η καταιγίδα. Η ανοχή στην αισχροκέρδεια των παραγωγών ενέργειας. Η ατολμία να διεκδικήσει και για την Ελλάδα την αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από τη τιμή φυσικού αερίου, όπως έκαναν οι χώρες της Ιβηρικής. Η ολιγοπωλιακή και ρηχή ελληνική αγορά σε συνδυασμό με την απουσία προθεσμιακής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος και η δογματική επιμονή της μη παρέμβασης του κράτους. Όλα αυτά μαζί έφεραν την Ελλάδα με ενεργειακό πληθωρισμό σχεδόν διπλάσιο από αυτόν του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος για τις επιχειρήσεις και τις τρίτες μεγαλύτερες αυξήσεις για τα νοικοκυριά. Αυτή είναι η ακρίβεια που έχει την υπογραφή Μητσοτάκη». Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ακόμη ότι οι επιδοτήσεις της κυβέρνησης « πηγαίνουν στις τσέπες της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ και τεσσάρων ακόμα μεγάλων ιδιωτικών ομίλων στην ενέργεια. Με αυτά τα χρήματα θα είχαμε αγοράσει πέντε φορές το σύνολο των μετοχών της ΔΕΗ. ‘Αρα η κυβέρνηση συνειδητά επέλεξε να σπαταλήσει δημόσιο χρήμα προκειμένου να αφήνει αλώβητο το μηχανισμό της αισχροκέρδειας και ταυτόχρονα να μη λύνει το πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν γονατίσει». Εξηγώντας τη θέση του ότι είναι συνειδητή επιλογή η αισχροκέρδεια αναφέρει: «Από το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να επιδοτεί την αισχροκέρδεια. Να παίρνει δηλαδή χρήματα από τις τσέπες των φορολογουμένων μέσα από τα δημόσια ταμεία και τους λογαριασμους και να τα δίνει στις τσέπες των παρόχων ενέργειας. Μόνο στο τελευταίο 8μηνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι πολίτες έχουν πληρώσει 7 δις. περισσότερα στο Δημόσιο. Αυτά τα 7 δις. περισσότερα φορολογικά έσοδα, για τα οποία επαίρεται η κυβέρνηση, είναι τα χρήματα που φεύγουν από τις τσέπες των πολιτών κυρίως μέσα από τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ στα καύσιμα που έχουν εκτοξευθεί λόγω της διαρκούς ανόδου των τιμών, και πηγαίνουν στις τσέπες των παρόχων». «Εμείς πιστεύουμε στην κρατική παρέμβαση» Ακολούθως επαναλαμβάνει τις βασικές του προτάσεις: «Στη ΔΕΘ πρότεινα την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης, κοστολογημένης και συνεκτικής δέσμης μέτρων: δημοσιονομικών, ρυθμιστικών και μέτρων ελέγχου και εποπτείας. Μεταξύ αυτών, η ανάκτηση του ποσοστού του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, η θέσπιση ανώτατου συντελεστή κέρδους 5% στην παραγωγή ενέργειας, η φορολόγηση 90% – πραγματική και όχι πλασματική – των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών και μία διπλή ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία της αγοράς και στα δύο επίπεδα χονδρεμπορικής – λιανικής. Παρέμβαση στην λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με αποσύνδεση της υψηλής τιμής χονδρεμπορικής ρεύματος από το φυσικό αέριο και προώθηση σταθερών συμβολαίων, κατ’ αντιστοιχία όπως διεκδίκησαν και πέτυχαν η Ισπανία και η Πορτογαλία σε κοινοτικό επίπεδο αλλά όχι ο κ. Μητσοτάκης. Και φυσικά, η προστασία από τις αποκοπές ειδικά για τους ευάλωτους καταναλωτές καθώς έχουμε έκρηξη των αιτημάτων αποκοπών που ανέρχονται σε πάνω από 300.000, καθώς και επιβολή διατίμησης και μείωση του ΕΦΚ καυσίμων και ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα». Αναφορικά με τη ΔΕΗ, σημειώνει ακόμη: «η επαναφορά του δημοσίου χαρακτήρα της με κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο είναι βασική προτεραιότητά μας. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε στην κρατική παρέμβαση. Το λέω ξεκάθαρα. Πιστεύουμε, μπορούμε και θα το κάνουμε, να υπηρετήσουμε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο…Η επαναφορά, λοιπόν, του πλειοψηφικού 51% στο Δημόσιο καθιστά αδιαμφισβήτητη και ουσιαστική την ισχύ του Δημοσίου και μπορεί να βάλει τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στη ρότα της λειτουργίας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος». Τρικυμία εν κρανίω Ο κ. Τσίπρας ενώ τάσσεται υπέρ της απανθρακοποίησης στον τομέα της ενέργειας εντούτοις ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για «βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση Μητσοτάκη-Χατζηδάκη που αποδείχθηκε πρόχειρη, επικοινωνιακή και εν τέλει καταστροφική» και προσθέτει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να αντικαταστήσει με το πάτημα «ενός κουμπιού» εγχώριους ορυκτούς πόρους από το φυσικό αέριο, επίσης ορυκτό αλλά επιπλέον και εισαγόμενο. Και βλέπουμε σήμερα τις επιπτώσεις. Τον Φεβρουάριο στη Βουλή ο κ Μητσοτάκης διαβεβαίωνε ψευδώς το σώμα αλλά και τον ελληνικό λαό ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο κοστίζει φθηνότερα σε σχέση με τον λιγνίτη. Αποδείχθηκε ότι ήταν πολλαπλάσιου κόστους σε σχέση με τις λιγνιτικές μονάδες συμπεριλαμβανομένων και των φόρων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Στην συνέχεια υπό το βάρος των αποκαλύψεων και της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει τις λιγνιτικές μονάδες, χωρίς όμως να υπάρχει ούτε ικανή πρώτη ύλη ούτε τα εργοστάσια να μπορούν να αποδώσουν στο μέγιστο τις λειτουργικότητάς τους λόγω τις τριετούς απαξίωσης. Για την πρόταση να αλλάξουν τους καυστήρες φυσικού αερίου για να καίνε πετρέλαιο που αφορά 700.000 νοικοκυριά αναφέρει: «Είναι απαράδεκτο η Πολιτεία να δημιουργεί συνθήκες πανικού και να μετακυλίει στους καταναλωτές και τα νοικοκυριά το βάρος της αδυναμίας της. Η ίδια η πολιτεία παρότρυνε τους καταναλωτές να στραφούν σε λιγότερο ρυπογόνες επιλογές και έρχεται τώρα έμμεσα να τους πει «γράψτε λάθος». Για να αντιληφθεί κανείς τον κυβερνητικό τραγέλαφο, αρκεί να επισημανθεί πως την ίδια ώρα που καλούν τους πολίτες να ξαναπληρώσουν για αντικατάσταση των καυστήρων φυσικού αερίου με άλλους πετρελαίου, το ίδιο το κράτος στον κλιματικό νόμο απαγορεύει παντελώς τους καυστήρες πετρελαίου από το 2025. Μέσα από το «Εξοικονομώ» επιδοτεί τα νοικοκυριά για να αλλάξουν καυστήρες και να μεταβούν στο φυσικό αέριο, ζητά απαραίτητα μελέτη για φυσικό αέριο προκειμένου να ολοκληρωθούν νέες οικοδομές και την ίδια ώρα η ΔΕΗ επιδοτεί την αντλία θερμότητας. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάποιο σχέδιο αλλά για τρικυμία στο κρανίο, με τους πολίτες να πληρώνουν το μάρμαρο της ασυνεννοησίας». Ειδήσεις σήμερα Πόρτα – πόρτα η επιχείρηση της αστυνομίας στις εστίες της Πολυτεχνειούπολης – Δείτε φωτογραφίες Νέα επίθεση Ερντογάν: Η Ελλάδα προστατεύει τρομοκράτες στο Λαύριο – Τα όπλα δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς Η μεγάλη απόδραση των πλούσιων Ρώσων – Ναυλώνουν ιδιωτικά τζετ για να αποφύγουν την επιστράτευση BEST OF NETWORK 27.09.2022, 12:45 27.09.2022, 11:46 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 09:31 27.09.2022, 12:35 27.09.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )