Υπουργικό Συμβούλιο: «Καμπανάκι» για τις ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ – Επαφές για συγκράτηση τιμών Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος μετακυλύεται εμμέσως στους καταναλωτές Γιώργος Ευγενίδης 27.09.2022, 19:53 Η προαναγγελία του πρωθυπουργού στην προηγούμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το κυβερνητικό όργανο θα μετατραπεί προοδευτικά σε πολιτικό κέντρο έλαβε σάρκα και οστά στη σημερινή συνεδρίαση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους υπουργούς να έχουν μια πολύ πιο ελεύθερη συζήτηση, με έμφαση κυρίως τα θέματα της ενέργειας, αλλά και των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Θρυαλλίδα για τη συζήτηση ήταν οι παρουσιάσεις που έκαναν ο υπουργός Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας για τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, αλλά και τις επικείμενες ευρωπαϊκές αποφάσεις, με το βλέμμα και στη Σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. την Παρασκευή. Ξεκινώντας από το τελευταίο, ο κ. Σκρέκας παρουσίασε τις ελληνικές προτάσεις, αλλά έδωσε και τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο τιμολόγησης του φυσικού αερίου, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει ενεργειακή επάρκεια για τη χώρα, αλλά και πόροι, προκειμένου η στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που θα είναι δημοσιονομικά πιο προβλέψιμο εφόσον η τιμή του αερίου παραμένει στην περιοχή των 200 ευρώ. Και ενώ ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι η πολιτεία έχει διαθέσει περί τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στο τραπέζι του υπουργικού έπεσε το θέμα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι, μετά τις κινήσεις στήριξης στους πολίτες, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος εν τέλει μετακυλύεται εμμέσως στους καταναλωτές. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση για τους ελέγχους στα ράφια, αν και οι δυνατότητες του ελεγκτικού μηχανισμού δεν είναι απεριόριστες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει νέος γύρος επαφών του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων αλυσίδων, προκειμένου να συγκρατηθεί η αύξηση των τιμών στο πλαίσιο του εφικτού. Υπενθυμίζεται, δε, ότι για μια σειρά βασικών προϊόντων ισχύει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχουν οι έμποροι. Όσο για την πορεία της οικονομίας, στη συνεδρίαση εκφράστηκε αισιοδοξία για τα οικονομικά μεγέθη τόσο του τρέχοντος όσο και του επόμενου έτους, με την εκτίμηση να είναι ότι φέτος η «μπίλια» της ανάπτυξης θα «κάτσει» πάνω από το 5% (ίσως πέριξ του 5,3%), ενώ οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ακόμα πιο αισιόδοξες, ανεβάζοντας τον πήχη στο 6%. Και για την επόμενη χρονιά, όμως, η πρόβλεψη είναι αισιόδοξη για ανάπτυξη ελαφρώς άνω του 2%. Ειδήσεις σήμερα: Πολυτεχνειούπολη: Η δόκιμη αστυνομικός συνεργαζόταν με τη συμμορία του Αλβανού σεσημασμένου Ενεργειακή κρίση – Διαρροή στον Nord Stream: Υποψίες για σαμποτάζ, σεισμολόγοι κατέγραψαν εκρήξεις – Δείτε βίντεο Η θυσία του DART – Η «αποστολή αυτοκτονίας» του διαστημόπλοιου της NASA μπορεί στο μέλλον να σώσει ζωές Γιώργος Ευγενίδης 27.09.2022, 19:53 Best of Network 27.09.2022, 18:15 27.09.2022, 14:28 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 12:00 27.09.2022, 15:01 27.09.2022, 16:00

