Χαρδαλιάς: Η Ελλάδα επιζητεί τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά θέματα εθνικής κυριαρχίας είναι αδιαπραγμάτευτα Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας σήμερα θα μεταβεί διαδοχικά σε Ικαρία, Φούρνους, Πάτμο, Λειψούς, Λέρο, Νίσυρο και Τήλο και αύριο, θα βρεθεί διαδοχικά σε Χάλκη, Κάσο και Αστυπάλαια Σειρά επισκέψεων στις έδρες συγκροτημάτων, μονάδων, υπηρεσιών και επιτηρητικών φυλακίων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πραγματοποιεί, σήμερα (Τρίτη 27) και αύριο (Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου) ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Σήμερα θα μεταβεί διαδοχικά σε Ικαρία, Φούρνους, Πάτμο, Λειψούς, Λέρο, Νίσυρο και Τήλο. Αύριο, θα βρεθεί διαδοχικά σε Χάλκη, Κάσο και Αστυπάλαια. Επίσης, θα επισκεφθεί την κανονιοφόρο «Νικηφόρος» στο πλαίσιο συμμετοχής της στην επιχείρηση «Επιτήρηση Νήσων Ανατολικού Αιγαίου» και το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Τρουπάκης» το οποίο συμμετέχει στην άσκηση «Αναγνώριση Ακτών 2022». Όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις κατά τόπους δημοτικές, περιφερειακές και θρησκευτικές Αρχές, τους διοικητές υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας και τους κατοίκους των νήσων. Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας θα συνοδεύεται από τον διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων αντιστράτηγο Δημήτριο Χούπη και τους ανώτερους διοικητές των κατά τόπους σχηματισμών. «Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα διαχρονικά και με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, επιζητεί τη συνεννόηση και τις σχέσεις καλής γειτονίας σε ένα πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. Η χώρα μας ήταν και παραμένει δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θέματα αμυντικής θωράκισης και ενίσχυσης της αποτρεπτικής μας ισχύος, όπως και θέματα εθνικής κυριαρχίας παραμένουν αδιαπραγμάτευτα!» αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας. Ειδήσεις σήμερα Κακοκαιρία «Bogdan»: Συναγερμός στη Δυτική Ελλάδα – Kλειστά σήμερα τα σχολεία στην ΚέρκυραΟ Μπραντ Πιτ και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ζευγάρι; – «Μείνετε συντονισμένοι»Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δύο τραυματίες BEST OF NETWORK 26.09.2022, 15:30 26.09.2022, 12:45 27.09.2022, 08:43 27.09.2022, 09:31 26.09.2022, 14:37 26.09.2022, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )