Κίνα: «Η διπλωματία της παγίδας του χρέους»

Η Κίνα έχει ξοδέψει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για να επεκτείνει την επιρροή της σε όλη την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική μέσω του προγράμματος υποδομής Belt and Road . Τώρα, το Πεκίνο εργάζεται σε μια γενική αναθεώρηση της προβληματικής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με άτομα που εμπλέκονται στη χάραξη πολιτικής.

Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας , σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων και τον υψηλότερο πληθωρισμό, έχουν αφήσει τις χώρες να αγωνίζονται να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς την Κίνα. Τα δάνεια των δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν καταρρεύσει και πολλά αναπτυξιακά έργα έχουν σταματήσει. Οι δυτικοί ηγέτες επέκριναν τις πρακτικές δανεισμού της Κίνας , τις οποίες ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει «διπλωματία της παγίδας του χρέους», φέρνοντας σε δύσκολη θέση το Πεκίνο. Πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές έχουν πει ότι οι πρακτικές δανεισμού της χώρας έχουν συμβάλει σε κρίσεις χρέους σε μέρη όπως η Σρι Λάνκα και η Ζάμπια.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία πιέσεων στις κινεζικές τράπεζες να είναι γενναιόδωρες με τα δάνεια, οι κινέζοι πολιτικοί διαμορφώνουν ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα, το οποίο ονομάστηκε Belt and Road 2.0 σε εσωτερικές συζητήσεις, το οποίο θα αξιολογούσε πιο αυστηρά τα νέα έργα για χρηματοδότηση, όπως είπαν οι εμπλεκόμενοι. Έχουν επίσης γίνει ανοιχτοί στο να αποδεχτούν κάποιες απώλειες από δάνεια και να επαναδιαπραγματευτούν το χρέος, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάποτε αποκάλεσε την πρωτοβουλία «ένα έργο του αιώνα», αλλά η αναθεώρηση εκθέτει τα όρια στο όραμά του να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια τάξη. Σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους τον Νοέμβριο, ο κ. Σι σημείωσε ότι το διεθνές περιβάλλον για το Belt and Road γίνεται «ολοένα και πιο περίπλοκο» και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων κινδύνου και επέκτασης της συνεργασίας, σύμφωνα με αναφορές κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Οι κινεζικές τράπεζες έχουν ήδη μειώσει δραστικά τον δανεισμό για νέα έργα σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, καθώς επικεντρώνονται στον καθαρισμό των υφιστάμενων δανειακών τους χαρτοφυλακίων.

Σχεδόν το 60% των υπερπόντιων δανείων της Κίνας κατέχονται πλέον από χώρες που θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν οικονομική δυσπραγία, σε σύγκριση με το 5% το 2010, σύμφωνα με τους οικονομολόγους Sebastian Horn, Carmen Reinhart και Christoph Trebesch, οι οποίοι έχουν γράψει για το διεθνές χρέος.

Η Κίνα έχει αρχίσει να συνεργάζεται με άλλους πιστωτές για να επιλύσει τα τρέχοντα τέλματα χρέους. Για να γίνει αυτό, το Πεκίνο έπρεπε να εγκαταλείψει τη μακροχρόνια αντίστασή του στη συνεργασία με διεθνείς θεσμούς όπως η Λέσχη του Παρισιού, μια ένωση μεγάλων κρατικών πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Γαλλίας που συντονίζεται με μέλη της Ομάδας των 20 προηγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών για να διαπραγματευτεί την ελάφρυνση του χρέους σε ορισμένες χώρες.

Ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από άνθρακα στο Port Qasim του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί από μια κοινή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της Power Construction Corp. of China.

Η διαδικασία θα μπορούσε να αναγκάσει τις κινεζικές τράπεζες να δεχτούν ζημίες, κάτι στο οποιο αντιτίθενται εδώ και καιρό. Για χρόνια, το Πεκίνο προτιμούσε να παρατείνει τη λήξη των προβληματικών δανείων , μια πρακτική που είναι γνωστή στον χρηματοοικονομικό κλάδο ως «επέκταση και προσποίηση». Αυτή η στρατηγική κινδυνεύει να παρατείνει τα προβλήματα χρέους των χωρών αντί να τα διορθώσει.

Το Πεκίνο έχει επίσης υποχωρήσει τη ρητορική του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ παλαιότερα υποστήριζε τα οικονομικά οφέλη του κινεζικού δανεισμού για τις χώρες αποδέκτες, τώρα δίνει έμφαση στη διαχείριση των κινδύνων και στη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας, δήλωσε ο Weifeng Zhong, ανώτερος ερευνητής που παρακολουθεί την κινεζική κυβερνητική προπαγάνδα στο κέντρο σκέψης ελεύθερης αγοράς Mercatus Center στο George Mason. «Η Κίνα επιχειρεί μια διόρθωση πορείας», είπε ο κ. Zhong.

Το Κρατικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί ως υπουργικό συμβούλιο της Κίνας, καθώς και η κορυφαία υπηρεσία οικονομικού σχεδιασμού της χώρας και το υπουργείο Οικονομικών, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό, ούτε η κεντρική τράπεζα της Κίνας ή αρκετές τράπεζες που εμπλέκονται στην προσπάθεια δανεισμού της Κίνας. Σε γραπτή δήλωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας είπε ότι «θα εργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα για να προωθήσουμε την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας της συνεργασίας Belt and Road».

Οι ρίζες του προγράμματος χρονολογούνται λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, όταν η Κίνα είδε μια ευκαιρία για τα κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματά της να επεκτείνουν την εμβέλειά τους και να κερδίσουν καλύτερες αποδόσεις από τα μετρητά τους μέσω επενδύσεων στο εξωτερικό.

Οι αρχές ενθάρρυναν τους δανειστές να χρηματοδοτήσουν έργα όπως ορυχεία και σιδηροδρόμους για να επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες χώρες με φυσικούς πόρους να προμηθεύουν καλύτερα την αγορά της Κίνας και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για Κινέζους εργολάβους.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2012, ο κ. Xi επέκτεινε αυτές τις προσπάθειες και προώθησε την πρωτοβουλία ως μέρος του σχεδίου του να επεκτείνει την επιρροή της Κίνας και να δημιουργήσει αγορές για κινεζικά προϊόντα.

Το 2015, όταν μια κατάρρευση του χρηματιστηρίου στην Κίνα περιόρισε την εγχώρια ζήτηση, το Πεκίνο χρησιμοποίησε την πρωτοβουλία να εξάγει προϊόντα με υπερπροσφορά στο εσωτερικό, όπως χάλυβα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών της Κίνας και η Τράπεζα Ανάπτυξης της Κίνας απαιτούσαν συχνά από τις χώρες που επωφελήθηκαν από τη χρηματοδότησή τους να προμηθεύονται από κινέζους προμηθευτές.

Σε μόλις μια δεκαετία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η Κίνα έδωσε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε δάνεια και άλλα κεφάλαια για αναπτυξιακά έργα σε σχεδόν 150 χώρες, όπως ο Εκουαδόρ και η Αγκόλα. Η Κίνα, για πρώτη φορά, έγινε ο μεγαλύτερος επίσημος πιστωτής στον κόσμο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα κρατικά ιδρύματα παρέχουν τώρα λιγότερο από το μισό από ό,τι κάνει η Κίνα σε επιχορηγήσεις και δάνεια σε λιγότερο πλούσιες χώρες, σύμφωνα με το AidData, ένα ερευνητικό εργαστήριο στο πανεπιστήμιο William & Mary στο Williamsburg, Va. Και οι δύο χώρες ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο τη δεκαετία πριν από το 2013.

Ενώ οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν σχεδόν όλα τα αναπτυξιακά τους έργα στο εξωτερικό με βοήθεια, η Κίνα λειτουργεί περισσότερο σαν τραπεζίτης, δήλωσε ο Μπράντλεϊ Παρκς, εκτελεστικός διευθυντής της AidData και συν-συγγραφέας του «Banking on Beijing». Η ανάλυση της AidData δείχνει ότι για κάθε δολάριο βοήθειας σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, η Κίνα έχει παράσχει χρέος 9 $. Το αντίθετο ισχύει για τις ΗΠΑ: Για κάθε δολάριο χρέους που παρέχουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, παρέχουν τουλάχιστον 9 δολάρια βοήθειας.

Ο δανεισμός πυροδότησε αντιρρήσεις στην Ουάσιγκτον και αλλού ότι η Κίνα υπερφόρτωνε τις χώρες με ακριβό χρέος, μια κατηγορία που το Πεκίνο αρνιόταν τακτικά.

Μέχρι το 2017, κινέζικα τραπεζικά στελέχη διαμαρτυρήθηκαν στο Πεκίνο ότι τους ζητήθηκε να χρηματοδοτήσουν έργα που είχαν μικρή προοπτική απόδοσης, σύμφωνα με στελέχη που συμμετείχαν στις συζητήσεις. Ορισμένοι δανειστές απείλησαν να σταματήσουν να υποστηρίζουν ορισμένα έργα, εκτός εάν οι ρυθμιστικές αρχές τους επιτρέψουν να διευκρινίσουν ότι αυτά τα δάνεια ήταν «κατευθυνόμενα από την πολιτική», είπαν τα στελέχη, έτσι ώστε οι τράπεζες να μην λογοδοτούν για αθετήσεις.

Υποκινημένες από τον ενθουσιασμό του Πεκίνου, οι κινεζικές τράπεζες είχαν δώσει δάνεια σε χώρες με περιορισμένη ικανότητα να τα αποπληρώσουν. Στη Σρι Λάνκα, ένα λιμενικό έργο που υποστηρίζεται από κινεζικά χρήματα απέτυχε να δημιουργήσει αρκετή κίνηση για την εξυπηρέτηση του χρέους. Το Πακιστάν έμεινε πίσω στις πληρωμές για ηλεκτρική ενέργεια από νέα κινεζικά έργα ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που οδήγησε σε κρίση ρεύματος.

Πολλές δανειζόμενες χώρες δημιούργησαν επίσης χρέη από ιδιωτικούς πιστωτές της αγοράς, οι οποίοι είχαν επίσης αυξήσει τα δάνεια προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Οι Κινέζοι δανειστές άρχισαν να ξεπερνούν τα παλιά δάνεια και να δίνουν νέα για να κρατήσουν στη ζωή τους προβληματικούς δανειολήπτες. Επιμήκυναν τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών και παρέτεινε τις περιόδους χάριτος για να διευκολύνουν περαιτέρω τις δυσκολίες πληρωμής, αν και συχνά δεν ήταν αρκετό.

Το Πακιστάν έλαβε περίπου 23 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα δάνεια από κινεζικές πηγές μεταξύ του 2017 και του περασμένου έτους, σύμφωνα με την AidData – χρηματοδότηση που αποσκοπούσε στη στήριξη των συναλλαγματικών συναλλαγματικών αποθεμάτων και της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, ώστε το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους να μην αυξηθεί. Το Πακιστάν τελικά έπρεπε να αναζητήσει μια διάσωση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ούτως ή άλλως.

Τον Νοέμβριο του 2020, με τις επιπτώσεις της πανδημίας να προσθέτουν μεγαλύτερη πίεση στους δανειολήπτες, το Πεκίνο συμφώνησε να εγγραφεί στο Common Framework, μια διεθνή προσπάθεια ελάφρυνσης του χρέους που εγκρίθηκε από το G-20 που βοηθά στο συντονισμό των διαπραγματεύσεων για το χρέος μεταξύ των πιστωτών.

Το Κοινό Πλαίσιο βασίζεται σε αρχές όπως αυτές που χρησιμοποιεί η Λέσχη του Παρισιού, μια άτυπη ομάδα μεγάλων πιστωτών εθνών που αναζητά λύσεις όταν οι χώρες δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το χρέος τους. Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις για ένταξη στη Λέσχη του Παρισιού, η Κίνα αντιστάθηκε.

Οι κινεζικές τράπεζες είχαν συχνά επιμείνει ότι οι δανειολήπτες υπόσχονταν να αποκλείσουν τα κινεζικά δάνεια από αναδιαρθρώσεις τύπου Paris Club με άλλους πιστωτές, μια τακτική που θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η Κίνα θα πληρωθεί πρώτη σε κάθε χρεοκοπία. Ο Δρ. Παρκς της AidData ανακάλυψε ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των κινεζικών δανειακών συμβάσεων περιέχουν ρήτρες «No Paris Club».

Χρειάστηκαν έξι εβδομάδες νυχτερινών διαπραγματεύσεων το καλοκαίρι του 2020 μεταξύ των G-20, της Λέσχης του Παρισιού και της Κίνας προκειμένου το Πεκίνο να καταλήξει σε τεχνική συμφωνία για ένταξη στο Κοινό Πλαίσιο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Χρειάστηκαν μερικές ακόμη εβδομάδες για να υπογράψει ο κ. Xi.

Αυτό που ενίσχυσε την Κίνα ήταν η πεποίθηση ότι οι Κινέζοι δανειστές θα ήταν καλύτερα να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους εάν συντονίζονταν με άλλους πιστωτές. Για κάποιους στο Πεκίνο, το Κοινό Πλαίσιο παρείχε μια σωτήρια διέξοδο από τη μακροχρόνια αντίστασή του στην ένταξη στη Λέσχη του Παρισιού.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Κίνας, το οποίο κατέχει μερίδια σε μεγάλους κινεζικούς δανειστές όπως η China Development Bank, παρέμεινε επιφυλακτικό να αφήσει τις τράπεζες να υποστούν ζημίες από τα δάνειά τους, είπαν άτομα που συμμετείχαν στις συζητήσεις, ειδικά σε μια περίοδο που οι τράπεζες βρίσκονται υπό έλεγχο.

Η κεντρική τράπεζα έχει υποστηρίξει ότι η Κίνα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη στις συνομιλίες για την αναδιάρθρωση του χρέους για να βοηθήσει στην αποτροπή μιας οικονομικής κρίσης στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με πηγές.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας έχουν επισημάνει τις ραγδαίες αυξήσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ως λόγο για να δράσει η Κίνα. Οι αυξήσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ προκαλούν την άνοδο της αξίας του δολαρίου και καθιστούν πιο δαπανηρή για τις αναπτυσσόμενες χώρες την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους.

Η Κίνα προχωρά στις διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχουν πιστωτές στο Τσαντ, την Αιθιοπία και τη Ζάμπια, τις οποίες ορισμένοι Κινέζοι αξιωματούχοι βλέπουν ως δοκιμαστική περίπτωση για τη νέα προσέγγιση.

Οι Κινέζοι πιστωτές αρχικά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες για την αναδιάρθρωση των χρεών της Ζάμπια, μετά την αθέτηση πληρωμών στα τέλη του 2020 για διεθνή ομόλογα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό άλλαξε πριν από λίγους μήνες, όταν η Κίνα έγινε συμπρόεδρος της επιτροπής πιστωτών της Ζάμπια με τη Γαλλία.

Η επιτροπή κατέληξε γρήγορα σε συμφωνία αυτό το καλοκαίρι για να ξεκλειδώσει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια έκτακτης χρηματοδότησης από το ΔΝΤ. Τώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση συμφωνίας για την αναδιάρθρωση 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων του εξωτερικού χρέους της Ζάμπιας, το ένα τρίτο του οποίου οφείλεται σε 18 Κινέζους δανειστές.

Μια πλήρης υποχώρηση στο Belt and Road είναι απίθανη. Ο κ. Xi, ο οποίος επιδιώκει να παρατείνει την κυριαρχία του για τρίτη θητεία σε ένα συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος τον επόμενο μήνα, συνεχίζει να πιστεύει ότι έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην προώθηση του ρόλου της Κίνας στην παγκόσμια σκηνή, σύμφωνα με τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην πολιτική πραγματοποίηση και ανάγνωση πρόσφατων ομιλιών που έχει κάνει.

Παρ’ όλα τα προβλήματά της, η πρωτοβουλία πέτυχε να προσελκύσει περισσότερες χώρες στην τροχιά του Πεκίνου την τελευταία δεκαετία, με πολλές χώρες αποδέκτες να ψηφίζουν μαζί με την Κίνα στα Ηνωμένα Έθνη. Ο πιο συνετός δανεισμός από το Πεκίνο θα μπορούσε να καταστήσει την κινεζική χρηματοδότηση λιγότερο ελκυστική για ορισμένες χώρες, καθιστώντας πιο δύσκολο να κερδίσουν τις κυβερνήσεις.

«Εάν το Belt and Road πρόκειται να διατηρήσει τη σημασία του στην επέκταση της κινεζικής επιρροής, η Κίνα μπορεί να χρειαστεί να βρει έναν νέο τρόπο», όπως η απομάκρυνση από το δανεισμό υπέρ της χορήγησης επιχορηγήσεων και άλλης βοήθειας, δήλωσε ο Brad Setser, ανώτερος συνεργάτης και κυρίαρχος – εμπειρογνώμονας χρέους στο think tank Council on Foreign Relations.

Κινέζοι αξιωματούχοι διερευνούν άλλους τρόπους για να κάνουν το Belt and Road πιο βιώσιμο, όπως τη δημιουργία συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τη μείωση των κινδύνων και τη στροφή προς περισσότερο δανεισμό με επιτόκια κάτω της αγοράς, λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Το Πεκίνο σηματοδοτεί επίσης ότι είναι πιο ανοιχτό στη συνεργασία με πολυμερείς θεσμούς όπως η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση νέων έργων, ανέφεραν οι ιδιες πηγές.