Έκθεση Beyond 4.0: Συμμετέχουν πάνω από 300 επιχειρήσεις με επίκεντρο την καινοτομία και την τεχνολογία

Το… μέλλον προετοιμάζει φέτος η 2η Διεθνής Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας Beyond στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου θα χτυπά η «καρδιά» των νέων τεχνολογιών. Με τη συμμετοχή 300 επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 100 είναι startups, με ξένες συμμετοχές (άμεσες και έμμεσες) από 30 χώρες, με πάνω από 5.000 B2B και B2G συναντήσεις και με το μήνυμα «Get Future Ready», η Beyond έρχεται φέτος πιο δυναμική, για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή σκηνή των εκθέσεων τεχνολογίας. Την έκθεση συνδιοργανώνουν η ΔΕΘ-Helexpo, η Be-Best και οι Industry Disruptors Game Changers (IDGC).

Η φετινή Beyond, πιο διεθνοποιημένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη σε σχέση με πέρυσι, θα δώσει το βήμα σε εταιρείες από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αλλά και την ευκαιρία να συνάψουν σημαντικές συμφωνίες με επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ θα αναδείξει το οικοσύστημα τεχνολογίας της χώρας.

Πέραν της δυναμικής επιχειρηματικής παρουσίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στη Beyond συμμετέχουν επίσης Περιφέρειες, υπουργεία, φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα. Ειδικότερα, το «παρών» θα δώσουν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης & Στερεάς Ελλάδας, τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Οικονομικών, ενώ μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, από όπου συμμετέχουν τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα, η έκθεση θα υποδεχθεί και clusters από τα Βαλκάνια.

«Κορωνίδα» όλων των εκδηλώσεων είναι το Beyond Summit στο Περίπτερο 12, με σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο Beyond Stage θα φιλοξενηθούν επίσης εκδηλώσεις της ΚΕΔΕ (Smart Cities) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι Γενικοί Γραμματείς όλων των δήμων της χώρας (Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης») θα βρίσκονται στην Beyond, καθώς εδώ θα παρουσιαστεί το «έξυπνο» και ψηφιακό μέλλον των πόλεων. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης ξεχωρίζει το 9ο Technology Forum με διεθνούς βεληνεκούς ομιλητές, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης τα SAFE THESSALONIKI, EIT FOOD και METALOGUES.

Κάποιες από τις σημαντικότερες εταιρείες πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο στηρίζουν χορηγικά την Beyond. Ειδικότερα, Gold Sponsors είναι η Cisco, η Info Quest Technologies, η Intracom Telecom και η IBM, Sponsors είναι η Ianic, η Lancom, η Performance, η InTrust, η Infoteam, η Apifon, η Deloitte και η Cool Block και supporters οι ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΚΕΕ, HETIA, η Περιφέρεια Αττικής, η Samsung, η Checkpoint, η Globismart, η Infoquest και η Unisystems.

Η συνέντευξη Τύπου

Στον στόχο να καθιερωθεί η Beyond ως μια μεγάλη διεθνής έκθεση νέων τεχνολογιών για τα Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει των αυριανών εγκαινίων της διοργάνωσης. Τόνισε δε πως το οικοσύστημα τεχνολογίας της Ελλάδας, αλλά και της Θεσσαλονίκης αποδεικνύεται ιδιαίτερα δυναμικό, ενώ εξήγησε πως το φετινό στοίχημα κερδήθηκε, αλλά απαιτείται πολλή προσπάθεια ακόμα ώστε το αρχικό όραμα να υλοποιηθεί.

Ακολουθούμε το μέλλον, σημείωσε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, σημειώνοντας πως η Beyond υπήρχε σαν όνειρο εδώ και μια πενταετία και μετά την πρώτη περσινή διοργάνωση, η φετινή δεύτερη είναι αυτή που θα την καθιερώσει. Μάλιστα, επισήμανε πως 5.000 B2B και B2G συναντήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, αλλά και πληθώρα εκδηλώσεων στα 5 stages της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή έκθεση που θα θέσει τη Θεσσαλονίκη για δεύτερη συνεχή χρονιά στο κέντρο των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων χαρακτήρισε τη Beyond ο managing director της Be-Best, κ. Ευάγγελος Χαραλάμπους, σημειώνοντας πως μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες διεθνώς θα βρίσκονται εδώ. Ο ίδιος μετέφερε την προσδοκία του για την καθιέρωση της Beyond ως θεσμού για τον κόσμο των νέων τεχνολογιών.

Ο δε ιδρυτής των Industry Disruptors Game Changers, κ. Μιχάλης Στάγκος, τόνισε πως το στοίχημα για την Beyond είναι να αποτελέσει εφαλτήριο σημαντικών ανακοινώσεων του κλάδου, ενώ σημείωσε πως το περιεχόμενο και η ουσία της έκθεσης ισχυροποιούνται. Ανέφερε δε χαρακτηριστικά πως πέρυσι οι ομιλητές στη Beyond ήταν 60, ενώ φέτος 150, ενώ από τις 100 startups τις φετινής διοργάνωσης οι 20 προέρχονται από το εξωτερικό.

Στους παγκόσμιας κλάσης ομιλητές του 9ου Technology Forum που διοργανώνεται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της Beyond αναφέρθηκε ο εκπρόσωπός του, κ. Κοσμάς Βάμβαλης, ευχαριστώντας τη ΔΕΘ-Helexpo για την ευκαιρία που δίνει στους διοργανωτές-φορείς του φόρουμ να το αναπτύξουν περαιτέρω.

Δημιουργούμε την επόμενη ημέρα σε μια έκθεση που, όταν φιλοξενηθεί στο νέο εκθεσιακό κέντρο, δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από τεχνολογικές εκθέσεις όπως αυτή της Βαρκελώνης, σημείωσε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Αλέξης Τσαξιρλής. Έκανε μάλιστα γνωστό πως η τρίτη Beyond προγραμματίζεται για τον Μάιο.

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης χρειάζεται μια premium έκθεση, όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι εταιρείες του κλάδου τόνισε από την πλευρά του ο διευθυντής της Intracom Telecom, κ. Νικόλαος Βελέντζας, αναφέροντας πως η Beyond εξελίσσεται σε ένα φόρουμ καινοτομίας από όπου η εταιρεία δεν θα μπορούσε να λείπει.

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το όραμά σας, τόνισε από την πλευρά της η κα Αννίτα Παταργιά από τον όμιλο Quest, σημειώνοντας πως ο όμιλος έχει βαθιά ριζωμένες στο DNA του την τεχνολογία και την καινοτομία. Η δε εκπρόσωπος της Unisystem, κα Βίκυ Μπούφη, ανέφερε πως η Beyond έχει πολύ μέλλον, γιατί είναι μια εμπνευσμένη έκθεση.

Το ωράριο της Beyond έχει ως εξής: Πέμπτη και Παρασκευή 10:00 με 20:00 και Σάββατο 10:00 με 18:00.

Διαβάστε επίσης

Τα Μπακακάκια είναι media hot, ο Αντιβασιλέας της αγοράς και οι ζημιές στους Πεταλιούς

Στην Ελλάδα ο CEO της Jet2 – Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2023 με 1,3 εκατ. θέσεις

Dust + Cream: Η ελληνική επιχείρηση που μπήκε «σφήνα» στους μεγάλους της ομορφιάς (pics)