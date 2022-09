Δήμος Αθηναίων: Ο Κώστας Μπακογιάννης θα βραβεύσει τον Ζελένσκι στο Athens Democracy Forum Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα μιλήσουν στο συνέδρια Το Βραβείο Δημοκρατίας της Αθήνας θα απονείμει ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας, απόψε, στις 20:00, στο Ζάππειο Μέγαρο. Η τελετή της βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Athens Democracy Forum, που διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους New York Times. Οι εργασίες του συνεδρίου με τίτλο «Δέκα χρόνια Δημοκρατία και τώρα τι», θα πραγματοποιηθούν στο Ζάππειο Μέγαρο, τη Στοά του Αττάλου και την Ακαδημία Αθηνών, από σήμερα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών του συνεδρίου, φέτος, θα είναι ο πρώην γγ του ΟΗΕ ο Μπαν Κι-Μουν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ειδήσεις σήμερα: Φοιτητικές εστίες Ζωγράφου: Ο «Έσκο», η 22χρονη δόκιμη και η απαγωγή γιου δημοσιογράφου «Φροντιστήριο» Μητσοτάκη στους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ για την τουρκική προκλητικότητα από την ΚρήτηΤομ Κρουζ – Νικόλ Κίντμαν: Πώς η Σαϊεντολογία κατέστρεψε τη σχέση τους BEST OF NETWORK 28.09.2022, 10:17 27.09.2022, 14:28 27.09.2022, 12:52 28.09.2022, 09:14 28.09.2022, 09:15 27.09.2022, 11:00

