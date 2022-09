Ελληνοτουρκικά – Διπλή επίθεση Ερντογάν: Η Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά – Να μην την παρασύρουν οι ΗΠΑ «Οι ΗΠΑ δεν θα βρουν σύμμαχο σαν την Τουρκία, είμαστε στο τοπ-5 του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραχώρησε συνέντευξη σε δύο από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας. Μιλώντας στο CNN Turk και το Kanal D, ο Ερντογάν συνέχισε τις προκλήσεις: «Ελλάδα και Τουρκία δεν μπορούν να συγκριθούν στο ΝΑΤΟ» ανέφερε, σχολιάζοντας: «Είμαστε στο top-5 του ΝΑΤΟ. Είμαστε μια χώρα που είναι τόσο σημαντική στο ΝΑΤΟ, τόσο με τις πληρωμές που κάνουμε όσο και με τις χερσαίες δυνάμεις. Είναι απαράδεκτο για τις ΗΠΑ να στέλνουν τόσα όπλα, οχήματα και πυρομαχικά στα νησιά». «Οι ΗΠΑ δεν φέρονται δίκαια στις χώρες του ΝΑΤΟ. Κάναμε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις σε ΗΠΑ και Ελλάδα μέσω του υπουργείου Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ δεν θα βρουν σύμμαχο σαν την Τουρκία. Τα νησιά είναι μη στρατιωτική ζώνη. Πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουν τώρα τα νησιά. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, τα νησιά αυτά έχουν ειδικό καθεστώς. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να μην παρασύρουν την Ελλάδα» συμπλήρωσε. Και συνέχισε: «Η ανακοίνωση που έβγαλε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αναφέρεται σ’ αυτό. Οι ΗΠΑ, που είτε αγνοούν είτε ενθαρρύνουν την Ελλάδα να απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, οδηγούν σε κούρσα εξοπλισμών. Θα σταματήσουμε; Θα κάνουμε αυτά τα βήματα. Έχουμε περίπου 40.000 στρατιώτες εκεί. Η στρατιωτικοποίηση δεν θα μείνει αναπάντητη. Στα νησιά που πρέπει να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα, οι ΗΠΑ δεν υπακούουν στη Λωζάνη και κάνουν τέτοια βήματα». Ειδήσεις σήμερα: Nord Stream: Φόβοι ότι το σαμποτάζ θα οδηγήσει στην οριστική του αχρήστευση Πολυτεχνειούπολη: «Θα κάρφωνε το κατσαβίδι στην καρωτίδα μου» λέει η ανθυπαστυνόμος Βούλα: Επιτέθηκε με βαριοπούλα στην εν διαστάσει σύζυγό του – «Φοβάμαι ότι θα ολοκληρώσει αυτό που δεν κατάφερε» BEST OF NETWORK 28.09.2022, 21:31 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 20:31 28.09.2022, 20:30 28.09.2022, 17:29

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )