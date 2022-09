Θεοδωρικάκος: Η δόκιμη αστυνομικός που συνελήφθη στην Πολυτεχνειούπολη δεν έχει θέση στην ΕΛ.ΑΣ

Για την χθεσινή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Πολυτεχνειούπολη, για το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για ασφάλειας στα Πανεπιστήμια και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εγκληματικής δραστηριότητας μέσα σ’ αυτά, μίλησε στο Mega ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι η δόκιμος αστυνομικός που έδινε πληροφορίες στους κακοποιούς που συνελήφθησαν δεν έχει θέση στην ΕΛ.ΑΣ. Οι φοιτητικές εστίες στεγάζουν το όνειρο κάθε φοιτητή και όχι κακοποιούς «Οι φοιτητικές εστίες και τα Πανεπιστήμια είναι για τους φοιτητές, είναι οι χώροι που στεγάζουν το όνειρο της ελληνικής οικογένειας να σπουδάσει το παιδί της, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που δεν μπορούν να στηρίξουν την ενοικίαση ξεχωριστών δωματίων ή σπιτιών για τα παιδιά τους και γι’ αυτό υπάρχουν οι φοιτητικές εστίες που δυστυχώς, εδώ και χρόνια έχουν μετατραπεί σε ορμητήρια βίας και εγκληματικότητας. Σε χώρους στους οποίους διατρέχουν κίνδυνο τα παιδιά που μένουν εκεί . Γι’ αυτό επενέβη η Ελληνική Αστυνομία, η οποία με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιχείρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Αναβαθμίζουμε τα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εστίες Στη συνέχεια τόνισε πως «όλοι μαζί περάσαμε ένα μήνυμα: Αναβαθμίζουμε το πανεπιστήμιο, θα αναβαθμίσουμε τις φοιτητικές εστίες, προσφέροντας πρώτα απ’ όλα ασφάλεια στα παιδιά, στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζόμενους και προστασία σε όλους τους πανεπιστημιακούς χώρους. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κανονική λειτουργία των πάντων και γιατί σεβόμαστε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, αυτά που έχουμε δώσει όλοι μας προκειμένου να υπάρχουν αυτές οι υποδομές, οι τόσο αναγκαίες για την παιδεία μας». Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, 32 συλλήψειςΑναφερόμενος σε όσα διαδραματίστηκαν χθες στην Πολυτεχνειούπολη υποστήριξε πως «κατά την αστυνομική επιχείρηση στη φοιτητική εστία στου Ζωγράφου εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις με 32 κακοποιούς οι οποίοι για πολλά χρόνια έκαναν εμπόριο ναρκωτικών, είχαν όπλα και συμμετείχαν σε ληστείες στην ευρύτερη περιοχή. Οι πολίτες από τις περιοχές του Ζωγράφου και της Καισαριανής καταλαβαίνουν τι λέω και είναι βέβαιο ότι θα ανακουφιστούν από αυτήν τη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας». Δεν έχει θέση στην Αστυνομία Ακολούθως ανακοίνωσε ότι «η δόκιμη αστυνομικός, οι πράξεις της οποίας είναι απολύτως απαράδεκτες, καταδικαστέες και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με το λειτούργημα του αστυνομικού. Θα ακολουθηθούν όλες οι δέουσες διαδικασίες, αλλά είναι προφανές ότι δεν έχει καμία απολύτως θέση στις τάξεις την Ελληνικής Αστυνομίας. Η Ελληνική Αστυνομία είναι για ανθρώπους που θέλουν να υπηρετούν αυτή την χώρα, τους πολίτες, τον Ελληνικό λαό και την ασφάλεια όλων μας». «Αν ισχύουν όσα έχουν καταγγελθεί και περιλαμβάνονται στις δικογραφίες, υπάρχει παρά πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οποίος μετέδιδε πληροφορίες που αφορούσαν την δράση της Ελληνικής Αστυνομίας σε κακοποιούς, δεν μπορεί να έχει θέση στην Ελληνική Αστυνομία», συμπλήρωσε. Έκαναν το καθήκον τουςΣχετικά με τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την αστυνομικήεπιχείρηση είπε ότι «δεν είναι δυνατόν κάποιος να μην ενοχλείται από εγκληματίες που πωλούν ναρκωτικά και που έχουν περίστροφα μέσα στην φοιτητική εστία του Ζωγράφου και να την έχουν μετατρέψει σε ορμητήριο για τις εγκληματικές τους δράσεις και να ενοχλείται από την επέμβαση της Αστυνομίας. Οι αστυνομικές αρχές κάνουν αυτό που πρέπει και έχουν την επιδοκιμασία κάθε λογικού πολίτη». «Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία να γνωρίζουμε είχαν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία αποτελούσαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν ήταν πρόχειρες καταγγελίες ότι οι εστίες είχαν μετατραπεί σε χώρους παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Θα καθόμασταν να το σκεφτούμε πολύ για το τι θα πει ο καθένας; Έπρεπε να κάνουμε το καθήκον μας, γιατί η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τα παιδιά μας πρώτα απ’ όλα, τους φοιτητές και ασφαλώς και τους καθηγητές και τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια», επεσήμανε ακόμη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων «Οι Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων συγκροτούνται από νέους και νέες που ήταν χθεσινοί φοιτητές. Είναι εκεί και έχουν αναλάβει τα καθήκοντα τους να περιπολούν στους χώρους των campus ακριβώς για να προστατεύσουν τους φοιτητές. Είναι σε πλήρη συνεννόηση με τις Πρυτανικές Αρχές, διότι δε μπορεί να γίνεται διαφορετικά. Οι Πρυτάνεις έχουν την ευθύνη της Διοίκησης, έχουν σχέδια ασφαλείας και επειδή τα campus είναι ανοιχτά, δεν είναι περιφραγμένα και δεν είναι και εύκολο καθόλου να γίνουν περιφραγμένα, γι’ αυτό το λόγο έχει ζητηθεί και τα παιδιά της Πανεπιστημιακής Αστυνομία μαζί και με άλλους αστυνομικούς περιπολούν, για να ασφαλίσουν το χώρο από ναρκωτικά, από βιαιοπραγίες κλπ. Και θα αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το επόμενο διάστημα θα δουν ότι είναι πολύ μεγάλη η χρησιμότητα των Ο.Π.Π.Ι., για τους ίδιους και την ασφάλεια τους», τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του. Να στηρίξει η αντιπολίτευση την προσπάθεια για ασφάλεια στα Πανεπιστήμια «Ο σκοπός μας είναι η ασφάλεια των παιδιών μας και τίποτε άλλο. Και γι’ αυτό, είναι καθολικό αίτημα και θα ήθελα να ζητήσω να καλέσω πάλι τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, να δούνε θετικά τις προσπάθειες για ασφάλεια στα Πανεπιστήμια. Κάνουμε το αυτονόητο. Κάνουμε αυτό που υπάρχει σε κάθε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Να νιώθουν ασφάλεια οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι, ώστε να μπορούν τα Πανεπιστήμια να αναβαθμιστούν και να προσφέρουν ελευθερία γνώσης, έρευνας, επικοινωνίας και σοβαρές προοπτικές επαγγελματικές στα παιδιά», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

