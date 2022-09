Καραμανλής: Η επιτάχυνση των σιδηροδρομικών έργων θα αναδείξει τον ρόλο των λιμένων της βόρειας Ελλάδας Τόνισε ότι η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει «ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας» Τη συμβολή του συζητούμενου νομοσχεδίου στην επιτάχυνση των σιδηροδρομικών έργων και στην ανάδειξη των λιμένων της βόρειας Ελλάδας σε κόμβους μεταφορών και υποδομών στη βαλκανική χερσόνησο, ανέδειξε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Καραμανλής στη Βουλή, μιλώντας επί του νομοσχεδίου για τις αστικές και υπεραστικές μεταφορές, και ειδικότερα για τις διατάξεις που αφορούν στον διαχωρισμό της ΕΡΓΟΣΕ από τον ΟΣΕ. «Με την παρούσα κατάσταση, χρειαζόμασταν σχεδόν 16 χρόνια για ένα σιδηροδρομικό έργο, και μετά λέγαμε, γιατί η χώρα δεν έπαιξε το ρόλο της στη βιομηχανία των συνδυασμένων μεταφορών…» είπε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε ότι «αναγνωρίσαμε εξ αρχής ότι η κατάσταση δεν προχωρά άλλο: εάν θέλουμε να δούμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να συνδέεται σιδηροδρομικά, ώστε να γίνει λιμάνι εξόδου όλων των προϊόντων από τη βαλκανική, δηλαδή να γίνει ένα getaway port, πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Τη σιδηροδρομική σύνδεση του. Αλλά όχι σε 15 χρόνια» τόνισε. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει δημοπρατήσει το έργο, και έως το τέλος του 2028 θα είναι έτοιμο, «επειδή ερχόμαστε με τη διαδικασία τη μελετοκατασκευής». «Με το κλειδί στο χέρι» δηλαδή, ώστε το έργο να τελειώσει με ένα κοινοπρακτικό σχήμα, και όχι με κατακερματισμό των εργολαβιών, για να γίνονται τα έργα στην ώρα τους, με βάση τους προϋπολογισμούς και με βάση τους διαγωνισμούς, είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Επισήμανε μάλιστα, ότι η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει «ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας». Εάν αυτά τα έργα δεν γίνουν στα επόμενα 6 χρόνια, η χώρα θα χάσει το πολύ σημαντικό «τρένο», να παίξει ρόλο σοβαρού κέντρου υποδομών και μεταφορών της περιοχής, είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: Πώς θα συνδέσουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, έργα που έχουν δημοπρατηθεί -την πεδινή σιδηροδρομική Εγνατία- και μετά με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας; Πώς θα γίνει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ένα λιμάνι κόμβος μεταφορών και υποδομών, και άρα κόμβος ενεργειακός για τη ευρύτερη περιοχή; Με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καταφέρνουμε να «μπαϊπασάρουμε» (παρακάμψουμε) τα στενά. Επομένως δίνουμε εναλλακτική δίοδο για πολλά προϊόντα, να βρουν είσοδο και έξοδο από το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, είπε ο κ. Καραμανλής. Ειδήσεις σήμερα: Γαλλική παρέμβαση για τις τουρκικές απειλές: Οι χώρες της νότιας Ευρώπης θα στηρίξουμε την Ελλάδα Nord Stream: Τα δύο σενάρια για τις εκρήξεις – Με δύτες ή drones το σαμποτάζ Ζωγράφου: Ο «Έσκο» ετοιμαζόταν για μακελειό πριν συλληφθεί – Η «ακτινογραφία» των συμμοριών BEST OF NETWORK 28.09.2022, 14:00 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 15:17 28.09.2022, 15:18 27.09.2022, 11:00

