Κορωνοϊός: Ο Ξανθός άδειασε τον Πολάκη για τα εμβόλια στη Βουλή Ο Ανδρέας Ξανθός κλήθηκε να σχολιάσει τη διαδικτυακή αντιπαράθεση του Πολάκη με τον καθηγητή Θεόδωρο Λύτρα αναφορικά με τα πραγματικά συμπεράσματα της μελέτης του δεύτερου Χρήστος Μπόκας 28.09.2022, 13:17 Σε δημόσιο «άδειασμα» του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη προχώρησε στην Βουλή ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός λέγοντας ότι οι απόψεις Πολάκη για τα εμβόλια δεν απηχούν τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Ξανθός προκλήθηκε από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη ο οποίος με παρέμβασή του στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί για διαδικτυακή αντιπαράθεση του κ. Πολάκη με τον καθηγητή Θεόδωρο Λύτρα αναφορικά με τα πραγματικά συμπεράσματα της μελέτης του δεύτερου. «Τα εμβόλια προστάτευσαν από τη βαριά νόηση. Αυτοί που νόσησαν βαριά είναι ανεμβολίαστοι. Αυτά λέει ο κ. Λύτρας. Εδώ θα πάρετε θέση κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έρχεται ο κ. Πολάκης και του λέει του κ. Λύτρα πως δεν είχε απολύτως κανένα νόημα η μαζική επιστημονική υστερία να εμβολιαστούν αυτές οι ηλικίες. Πείτε ευθέως. Είναι αυτή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης απευθυνόμενος προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Αντιδρώντας ο κ. Ξανθός φώναξε από τα έδρανα «Όχι! Δεν είναι αυτή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε πει χίλιες φορές». Γιατί του έτυχε αυτή η ατυχία;;Αφού το εμβόλιο είναι «τρομερά αποτελεσματικό να προφυλάσσει από τη βαρειά νόσο»!!!Δεν έτυχε,ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕ!!!— Παυλος Πολακης (@pavpol2222) September 27, 2022 Υπενθυμίζεται πως ο καθηγητής Θ. Λύτρας επιχειρώντας να αντικρούσει αντιεμβολιαστικές απόψεις του κ. Πολάκη έγραψε στο twitter πως το πρόβλημα θνητότητας εντοπίστηκε στις ΜΕΘ για να εξηγήσει παράλληλα πως ο εμβολιασμός είχε σημαντικά οφέλη καθώς απέτρεψε χιλιάδες διασωληνώσεις. Οι διευκρινίσεις του καθηγητή ωστόσο δεν έπεισαν τον κ. Πολάκη ο οποίος απάντησε: «Επίσης κατανοείς πιστεύω πως με 7 νεκρούς στις ηλικίες 1-18 και 219 νεκρούς στις ηλικίες 18-40 στο σύνολο των 33.111 μέχρι σήμερα, ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΗΜΑ η μαζική «επιστημονική» υστερία να εμβολιασθούν οριζόντια αυτές ηλικίες!!!». Στη συνέχεια δε, υποστήριξε ότι τα οφέλη του εμβολιασμού εκμηδενίστηκαν από τις μεταλλάξεις. Επίσης κατανοείς πιστεύω πως με 7 νεκρούς στις ηλικίες 1-18 και 219 νεκρούς στις ηλικίες 18-40 στο σύνολο των 33.111 μέχρι σήμερα,ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΗΜΑ η μαζική «επιστημονική» υστερία να εμβολιασθούν οριζόντια αυτές ηλικίες!!!— Παυλος Πολακης (@pavpol2222) September 28, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Έντεκα νεκροί, 50 αγνοούμενοι στην προχθεσινή επίθεση τζιχαντιστών στη Μπουρκίνα Φάσo – Δείτε βίντεο Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει για την «κόλαση» της Φαίης Ζωγράφου: Ο 30χρονος «Έσκο», οι ληστείες, η απαγωγή γιου δημοσιογράφου και τα μοιραία λάθη Χρήστος Μπόκας 28.09.2022, 13:17 BEST OF NETWORK 28.09.2022, 13:00 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 09:14 28.09.2022, 09:15 27.09.2022, 11:00

