Κυρανάκης με αιχμές κατά κυβέρνησης για τα Πανεπιστήμια: 3,5 χρόνια ψηφίζουμε νόμους και δεν εφαρμόζονται

Κριτική στην κυβέρνηση για την εικόνα σε φοιτητικές εστίες και Πανεπιστήμια, μετά και τα τελευταία γεγονότα στην Πολυτεχνειούπολη, ασκεί ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με ανάρτηση του στο Facebook. Ειδικότερα ο κ. Κυρανάκης αφήνει αιχμές γιατί δεν είχε επί 3,5 χρόνια προχωρήσει το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας και παράλληλα υπογραμμίζει: «Θα εφαρμόσει επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τους βασικούς κανόνες που έχει ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο;». «Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μας φταίει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για την άθλια εικόνα παρακμής σε φοιτητικές εστίες και Πανεπιστήμια. Αυτοί κυβέρνησαν, απέτυχαν, και ένας από τους λόγους που ο κόσμος τους έστειλε σπίτι τους είναι και τα πανεπιστήμια, δίνοντας στη Νέα Δημοκρατία ισχυρή, αυτοδύναμη, ξεκάθαρη εντολή να βάλει τάξη», σχολίασε ο κ. Κυρανάκης. «Είμαστε 3,5 χρόνια κυβέρνηση και συζητάμε ακόμα τα ίδια πράγματα. Οι βουλευτές ψηφίζουμε νόμους για τα Πανεπιστήμια ξανά και ξανά, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται στην πράξη», τόνισε. Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κυρανάκη: «Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μας φταίει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για την άθλια εικόνα παρακμής σε φοιτητικές εστίες και Πανεπιστήμια. Αυτοί κυβέρνησαν, απέτυχαν, και ένας από τους λόγους που ο κόσμος τους έστειλε σπίτι τους είναι και τα πανεπιστήμια, δίνοντας στη Νέα Δημοκρατία ισχυρή, αυτοδύναμη, ξεκάθαρη εντολή να βάλει τάξη. Είμαστε 3,5 χρόνια κυβέρνηση και συζητάμε ακόμα τα ίδια πράγματα. Οι βουλευτές ψηφίζουμε νόμους για τα Πανεπιστήμια ξανά και ξανά, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Οι περιθωριακές απόψεις της αριστεράς για τα πανεπιστήμια δεν έχουν καμία αποδοχή στην κοινωνία και άρα δεν αποτελούν δικαιολογία για να μην έχει η Ελλάδα τα σύγχρονα Πανεπιστήμια για τα οποία πληρώνουν πολλά δισεκατομμύρια οι φορολογούμενοι. Θα εφαρμόσει επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τους βασικούς κανόνες που έχει ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο; Χώροι βανδαλισμένοι, γεμάτοι βρωμιά και σήψη, συνεχιζόμενη βία, ανεξέλεγκτη είσοδος, καταλήψεις, ναρκωτικά. Ναι, η Ελληνική Αστυνομία κάνει ότι μπορεί και επιτέλους επεμβαίνει αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι μονίμως η λύση. Αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει σεβασμός στη χώρα μας για τίποτα “δημόσιο” και “δωρεάν”. Η εικόνα εγκατάλειψης είναι μια επιδημία που έχει επεκταθεί εδώ και δεκαετίες στα περισσότερα δημόσια κτίρια της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο τα Πανεπιστήμια, είναι και τα δημόσια νοσοκομεία, τα δημόσια σχολεία, τα Υπουργεία, οι Οργανισμοί, τα Αστυνομικά Τμήματα, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί, τα Δικαστήρια και πολλά ακόμη. Απορώ πραγματικά, οι νέες σύγχρονες εστίες που σωστά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα δημιουργήσουμε, έτσι θα είναι μετά από λίγους μήνες; Αν δεν εφαρμοστούν οι νόμοι, ναι έτσι θα είναι. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση του τι πληρώνουμε ως φορολογούμενοι με την παρεχόμενη υπηρεσία. Η ψευδαίσθηση του “δωρεάν” δημιουργεί μηδενικό σεβασμό και λογοδοσία. Όμως καθόλου δωρεάν δεν είναι ούτε η Παιδεία, ούτε η Υγεία ούτε όλα τα υπόλοιπα. Κάποιοι πληρώνουν για να είναι “δωρεάν” για άλλους που δεν τα σέβονται. Όπως λοιπόν η κυβέρνηση έχει δείξει συνέπεια σε άλλους τομείς, όπως η Ψηφιοποίηση, η Φορολογία, η Άμυνα, οι Επενδύσεις, έτσι πρέπει να δείξει και στην Παιδεία. Έχουμε ηθική υποχρέωση ως Νέα Δημοκρατία να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στη μεσαία τάξη αλλά και των πιο αδύναμων που δεν έχουν τα χρήματα να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία ή καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού». Ειδήσεις σήμερα: Ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει τον Πολάκη για τα εμβόλια στη Βουλή «Δεν έχει σχέση με αυτά – Γνώρισε ένα καλό παιδί αλβανικής καταγωγής» λέει η μητέρα της 22χρονης Ναζιστικοί χαιρετισμοί και συνθήματα κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής

