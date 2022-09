Με την παρουσία Τσίπρα – Ανδρουλάκη η εκδήλωση μνήμης για τον Μανώλη Γλέζο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Τους αγώνες του Μανώλη Γλέζου, για την εδραίωση της Δημοκρατίας σε κρίσιμες στιγμές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, τιμά το ευρωκοινοβούλιο με σημερινή εκδήλωση που διοργάνωσε με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η εκδήλωση στις Βρυξέλλες ξεκίνησε με τα επίσημα αποκαλυπτήρια της αίθουσας του ευρωκοινοβουλίου, που πλέον φέρει το όνομα του Μανώλη Γλέζου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης που έλαβε το Προεδρείο του. Στο βήμα της εκδήλωσης έχει προγραμματιστεί να ανέβουν αρκετοί πολιτικοί από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως οι: Iratxe Garcia Perez, Ισπανίδα ευρωβουλευτής και πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών, η Ska Keller, Γερμανίδα ευρωβουλευτής και Συμπρόεδρος των Πρασίνων, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ευρωβουλευτής της ΝΔ και αντιπρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (έστειλε μήνυμα), ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι παρεμβάσεις από Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες της Αριστεράς, που είχε και την πρωτοβουλία της εκδήλωσης- μεταξύ αυτών ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο Pablo Iglesias, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ισπανίας και πρώην πρόεδρος του PODEMOS (μήνυμα -βίντεο) ο Gregor Gyzi, πρώην πρόεδρος του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κα. «Ο Μανώλης Γλέζος μας αφήνει πίσω μια βαριά κληρονομιά με τις πράξεις του, αλλά και μια σπουδαία ιδέα. Ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει αν αγωνιστούμε με πάθος γι αυτό, αλλά και αν ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας γι αυτό, παραμερίζοντας υπαρκτές διαφορές. Και αυτή η κληρονομιά νομίζω ότι είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Οδηγός μας στις καινούργιες μάχες απέναντι στο σκοτάδι της ακροδεξιάς και του ολοκληρωτισμού που απειλεί και πάλι σήμερα να γυρίσει το ρολόι της Ευρώπης δεκαετίες πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την παρέμβασή του ο Αλέξης Τσίπρας. «Αυτή είναι η μεγάλη διαχωριστική γραμμή. που δυστυχώς και σήμερα, μετά από δεκαετίες, ξεπροβάλει ως αναγκαιότητα σε μια Ευρώπη που απειλείται. Και δεν είναι τυχαίο που σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε το πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης, την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι κλείνουν το μάτι και νομιμοποιούν την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία σε κρίσιμες ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ακόμη. Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην πλούσια αντιστασιακή δράση του Μ. Γλέζου για την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, θύμισε ότι το μετεμφυλιακό κράτος τον διώκει και δεν διστάζει να τον καταδικάσει σε θάνατο, ότι πέρασε 16 ολόκληρα χρόνια της ζωής του σε εξορίες και φυλακές, αγωνιζόμενος για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. «Ήταν από τις χαρισματικές προσωπικότητες που η λαϊκή του αποδοχή ξεπερνούσε κατά πολύ τα στενά κομματικά όρια. Ο Μανώλης Γλέζος διετέλεσε βουλευτής και πρόεδρος της ΕΔΑ. Και όντας συνεπής στα ραντεβού του με την ιστορία του τόπου, δε θα μπορούσε να λείπει από την μεγάλη νίκη της Αλλαγής το 1981. Εκλεγμένος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με το ΠΑΣΟΚ, στην πρώτη σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας, συνέβαλλε στην ιστορική πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και την αποκατάσταση της εθνικής συμφιλίωσης στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης. «Σε μια εποχή όπου η ακροδεξιά ενισχύεται απειλητικά και αυταρχικοί ηγέτες ποδοπατούν το διεθνές δίκαιο, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου, η πολιτική παρακαταθήκη του Γλέζου αποτελεί πυξίδα για κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη. Σε μια από τις τελευταίες του δημόσιες εμφανίσεις το 2018, με τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, από την νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ο Μανώλης Γλέζος πήγε στο Δικαστήριο στο πλευρό της οικογένειάς του, στέλνοντας ένα ισχυρό αντιφασιστικό μήνυμα», πρόσθεσε. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ εστίασε και στις προκλήσεις της αυγκυρίας υποστηρίζοντας ότι «οι εχθροί της Δημοκρατίας και των λαών μας είναι προ των θυρών. Ποιος περίμενε τον 21ο αιώνα να έχουμε έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης με εκατομμύρια πρόσφυγες και χιλιάδες νεκρούς λόγω της βάρβαρης και παράνομης εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία; Ποιος το περίμενε ότι οι απολογητές των αυταρχικών καθεστώτων που οδήγησαν στον όλεθρο την ανθρωπότητα, θα κερδίζουν πολιτικό έδαφος σε πολλά κράτη της Ευρώπης; Όποιος λησμονήσει το παρελθόν, χάνεται και δεν έχει μέλλον, έλεγε ο Γλέζος. Και για να έχουν λοιπόν μέλλον προοπτικής και ευημερίας οι λαοί της Ευρώπης, οφείλουμε όχι απλώς να τιμάμε τους αγώνες που έδωσαν άνθρωποι, όπως ο αγαπημένος μας συνάδελφος Μανώλης Γλέζος, αλλά πάνω απ’ όλα να εμπνεόμαστε από αυτούς στον δικό μας αγώνα για ειρήνη, δημοκρατία και πρόοδο». Ειδήσεις σήμερα: Ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει τον Πολάκη για τα εμβόλια στη Βουλή «Δεν έχει σχέση με αυτά – Γνώρισε ένα καλό παιδί αλβανικής καταγωγής» λέει η μητέρα της 22χρονης Ναζιστικοί χαιρετισμοί και συνθήματα κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής

