Νέο παραλήρημα Ακάρ: Κακομαθημένο παιδί η Ελλάδα – Κακός γείτονας που μας κατηγορεί με κάθε ευκαιρία «Αυτοί οι υποκριτές δεν παίρνουν μαθήματα από την ιστορία, μπορεί να ξέχασαν ποια ήταν η μοίρα τους όταν έστειλαν τα παιδιά τους» είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Παραληρηματική επίθεση στην Ελλάδα για άλλη μια φορά εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, σε μία περίοδο προφανούς κλιμάκωσης της ρητορικής κατά της Αθήνας. «Η Ελλάδα αποτελεί το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα της κακής γειτονίας. Δυστυχώς συνεχίζουν με προβοκατόρικες ενέργειες και ρητορική και συνεχίζει επίσης την επεκτατική και επιθετική πολιτική» τόνισε ο Ακάρ, που κατηγόρησε την Αθήνα ότι «αυξάνει την ένταση και με θράσος κατηγορεί την Τουρκία. Αυτό είναι υποκρισία, είναι διπρόσωπη στάση. Αυτός ο κακός γείτονας που με κάθε ευκαιρία μας κατηγορεί στους άλλους τηρεί εχθρική στάση απέναντι μας». «Κακομαθημένο παιδί» Μάλιστα ο Ακάρ αποκάλεσε την Ελλάδα ως «κακομαθημένο παιδί». «Βάζουν στην άκρη τις Συνθήκες Λωζάνης και Παρισίων και συσσωρεύουν όπλα στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Με την πρόκληση κάποιων και δυστυχώς με τη συνεννόηση της ΕΕ, ανέλαβε τον ρόλο ενός κακομαθημένου παιδιού, τροφοδότησε την αστάθεια στην περιοχή με πρωτόγνωρες, παράλογες και υπερβολικές απαιτήσεις και πρακτικές και σπατάλησε τους πόρους των ανθρώπων της σε μια μάταιη προσπάθεια αγοράς όπλων, μόνο και μόνο από ανησυχία για το πολιτικό τους μέλλον μέλλον», πρόσθεσε. Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός είπε ότι η Ελλάδα «επεκτάθηκε τρεις φορές σε επτά στάδια από την ημέρα της ίδρυσής της, μπήκε κάτω από τη μύτη μας, κατηγορώντας την Τουρκία για επεκτατισμό και μιλάει με μεγάλη αλαζονεία για “Νεο-οθωμανική πολιτική”, δημιουργούν πλασματικές συμμαχίες και παραχωρεί τα εδάφη της, και μετά κρύβεται πίσω από τους άλλους και επιχειρεί να μας δείξει πυγμή. Αφαιρεί τα δικαιώματά της τουρκικής μειονότητας τους και αγνοώντας την τουρκική ύπαρξη, προσπαθεί να τους εκφοβίσει με πολιτικές αφομοίωσης και πιέσεις, διαπράττοντας συνειδητή γενοκτονία ταυτότητας». Ζήτησε αυστηρές κυρώσεις κατά της Ελλάδας Παράλληλα, ο Ακάρ επανέλαβε τις κατηγορίες περί συνεργασίας της Αθήνας με τρομοκρατικές οργανώσεις και για το προσφυγικό. «Όλοι με ευφυΐα και συνείδηση κατανοούν το αληθινό πρόσωπο και τις προθέσεις εκείνων που σκοτώνουν και μετά μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα με αδίστακτο τρόπο», είπε. «Η μάστιγα των αθώων ανθρώπων στηρίζεται στους Έλληνες πολιτικούς. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρός μας, οι διεθνείς θεσμοί θα πρέπει να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις στην Ελλάδα που έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων και να πουν «σταματήστε» σε αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του Ερντογάν στον ΟΗΕ. «Μπορεί να ξέχασαν ποια ήταν η μοίρα τους» Στο παραλήρημά του, ο Ακάρ άφησε υπόνοιες δια της ιστορίας, για τη μικρασιατική καταστροφή, στο όνομα της καλής γειτονίας. «Αυτοί οι υποκριτές δεν παίρνουν μαθήματα από την ιστορία. Μπορεί να ξέχασαν ποια ήταν η μοίρα τους όταν έστειλαν τα παιδιά τους σε αυτές τις χώρες πριν από 100 χρόνια με ενθουσιασμό για περιπέτεια, αλλά μπορεί να ξέχασαν ότι κάποιοι λάτρεις της περιπέτειας άφησαν την τελευταία τους πνοή στην κρεμάλα, αλλά ας σας το θυμίσουμε στο όνομα της καλής γειτονίας. Συνειδητοποιήστε τη σοβαρότητα αυτής της δουλειάς. Σταματήστε να πηγαίνετε με λάθος δρόμο. Αποφύγετε τις προβοκάτσιες που θα προκαλέσουν καταστροφή. Μην κατεβείτε στο πηγάδι με το σχοινί κάποιου άλλου», είπε. BEST OF NETWORK 28.09.2022, 10:17 28.09.2022, 11:12 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 09:14 28.09.2022, 09:15 27.09.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )