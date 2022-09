Οικονόμου για Τουρκία: Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε απίθανο το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Πράγα με τα σημερινά δεδομένα – Σημείωσε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να χάσει η Ελλάδα την ψυχραιμία της «Παροξυσμό κατά της Ελλάδος» καταλόγισε στην Τουρκία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι στην Αθήνα «ούτε φοβόμαστε, ούτε τρομοκρατούμαστε από την τουρκική προκλητικότητα». Ο κ. Οικονόμου επισήμανε στο ΣΚΑΪ ότι η Άγκυρα επιδιώκει να χάσει η Ελλάδα την ψυχραιμία της. Την ίδια ώρα, η Αθήνα καλείται να δίνει τη σημασία που πρέπει για όσα γίνονται στην απέναντι πλευρά. Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Οικονόμου, έχει αυξήσει την ισχύ της, ενώ έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα στο πεδίο. Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε ότι δίαυλος επικοινωνίας πάντα θα πρέπει να υπάρχει, όμως η τουρκική ηγεσία επέλεξε να δηλητηριάζει τα μυαλά των πολιτών στο εσωτερικό. Συντεταγμένα και αποτελεσματικά διευρύνουμε την πολιτική μας και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn7yu7tiqxyx) Απίθανο το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Πράγα Για το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Πράγα, ο κ. Οικονόμου είπε ότι με τα σημερινά δεδομένα φαντάζει απίθανο, όμως κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε. Όπως ανέφερε, είναι καλό για όλους να γίνονται μέρος της λύσης, ενώ σημείωσε ότι η αστάθεια και ο αναθεωρητισμός του Πούτιν να μην αναπαραχθεί. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn7yy1006j9l) Για την ακρίβεια Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι σήμερα το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια και σημείωσε ότι θα υπάρξει παρέμβαση για να πέσει η τιμή στην αντλία του πετρελαίου, ενώ όποια δυνατότητα υπάρχει, θα δίδεται στην κοινωνία για στήριξη. Επίσης, χαρακτήρισε ευχάριστη εξέλιξη την επιστολή των 15 χωρών μελών της ΕΕ στην Κομισιόν για το πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι στην πρωτοβουλία αυτή είχε πρωτοστατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από μήνες. Η κυβέρνηση, ανέφερε, έχει σχεδιασμό για να μην διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα στο φυσικό αέριο, επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε ακραία σενάρια, όπως ένα μπλακ άουτ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn7z0ajhmcop) Ερωτηθείς για τη μελέτη Λύτρα σημείωσε ότι κάθε μελέτη πρέπει να αξιολογείται και την σχολιάσουν οι ειδικοί, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν να μην φτάνουν οι πολίτες στη ΜΕΘ, ενώ ενίσχυσε και τις ΜΕΘ, στο πλαίσιο του δυνατού. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn7z6jhn15m1) Ειδήσεις σήμερα: Ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει τον Πολάκη για τα εμβόλια στη Βουλή «Δεν έχει σχέση με αυτά – Γνώρισε ένα καλό παιδί αλβανικής καταγωγής» λέει η μητέρα της 22χρονης Ναζιστικοί χαιρετισμοί και συνθήματα κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής BEST OF NETWORK 28.09.2022, 14:00 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 09:14 28.09.2022, 09:15 27.09.2022, 11:00

