Οι καλύτερες αεροπορικές για το 2022 – Τι ψήφισαν οι ταξιδιώτες

Tόσο τα επαγγελματικά ταξίδια όσο και τα ταξίδια αναψυχής επιστρέφουν στα επίπεδα προ-Covid εποχής, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Το ερώτημα που τίθεται ωστόσο, στο σημείο αυτό είναι το εξής. Σε ποιες αεροπορικές εταιρείας δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» οι ταξιδιώτες;

Στα πλαίσια των βραβείων «Skytrax World Airline Awards» για το έτος 2022, η Qatar Airways αναδείχθηκε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Singapore Airlines Ltd. και Emirates καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η ιαπωνική All Nippon Airways Co. και η Αυστραλιανή Qantas Airways Ltd.

Το βραβείο για την καλύτερη καμπίνα πρώτης θέσης απονεμήθηκε στη Singapore Airlines. Η Virgin Atlantic Airways Ltd. ξεχώρισε για την premium οικονομία και η Emirates για την καλύτερη οικονομική καμπίνα.

Σύμφωνα μάλιστα, με τα όσα επισημαίνει το -, η Qatar Airways διαθέτει επίσης, την καλύτερη business class. «Η Qatar Airways ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία που πέταξε με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Skytrax, Έντουαρντ Πλέιστεντ, σε δελτίο τύπου. «Αυτή η αποφασιστικότητα έχει σαφώς αναγνωριστεί από τους πελάτες», επισημαίνει

Τα World Airline Awards διαμορφώθηκαν έπειτα από τη διαδικτυακή έρευνα πελατών που διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2022. Περισσότερες από 350 αεροπορικές εταιρείες εμφανίστηκαν στα τελικά αποτελέσματα.

Εδώ είναι οι 20 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες για το 2022:

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates All Nippon Airways (ANA) Qantas Airways Japan Airlines Turk Hava Yollari (Turkish Airlines) Air France Korean Air Swiss International Air Lines British Airways Etihad Airways China Southern Hainan Airlines Lufthansa Cathay Pacific KLM EVA Air Virgin Atlantic Vistara

Υπενθυμίζεται πως η AEGEAN στα εφετινά 2022 Skytrax World Airline Awards κατέκτησε για 11η συνεχή χρονιά και 12η τα τελευταία δεκατρία χρόνια, τον τίτλο της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας στην Ευρώπη».

Συγκεκριμένα, στα βραβεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, η AEGEAN βραβεύθηκε ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη» για 11η συνεχή χρονιά ενώ έλαβε και τη 2η θέση στην κατηγορία της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας Παγκοσμίως». Παράλληλα, συνέχισε να βρίσκεται μεταξύ των 10 καλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη για το προσωπικό καμπίνας που διαθέτει και την ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρουν στους επιβάτες τους.

Διαβάστε ακόμη:

Ανάλυση: Γιατί η Ιταλία ψήφισε Μελόνι – Τι λένε στο newmoney ψηφοφόροι από τον Βορρά μέχρι τον ιταλικό Νότο

Πασκουαριέλο – Goldman Sachs: Οι μετοχές είναι «αιχμάλωτες» της αυστηρής νομισματικής πολιτικής (διαγράμματα)

North Evia-Samos Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα voucher των 150 και 300 ευρώ