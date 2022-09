Πλεύρης: Ο Τσίπρας καλύπτει απόλυτα τις αντιεμβολιαστικές απόψεις του Πολάκη Όλες οι επιστημονικές μελέτες αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου και στο σύνολο τους αναδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί όπλο για την αποφυγή της βαριάς νόσησης, λέει ο υπουργός Υγείας Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να καλύψει τις αντιεμβολιαστικές θέσεις του Παύλου Πολάκη, επισήμανε σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης με αφορμή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα, λέει ακόμη ο υπουργός, είχε την πέμπτη χαμηλότερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία διεθνών φορέων. Στη δήλωσή του ο κ. Πλεύρης αναφέρει ότι «η χώρα μας σύμφωνα με τα πλέον επίκαιρα στοιχεία του ECDC και του Euromomo φέτος το καλοκαίρι είχε την 5η χαμηλότερη τιμή υπερβάλλουσας θνησιμότητας στην Ευρώπη και συνολικά, καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, όπως έχει επιβεβαιώσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει σημειώσει τη 12η καλύτερη επίδοση στην ΕΕ των 27 με όρους υπερβάλλουσας θνησιμότητας». Προσθέτει ότι «από την αρχή της πανδημίας εξάντλησαμε όλες τις δυνατότητες αύξησης κλινών ΜΕΘ υπερδιπλασιάζοντας τες με πλήρη στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όλες οι επιστημονικές μελέτες, που γίνονται, αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου και στο σύνολο τους αναδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί όπλο για την αποφυγή της βαριάς νόσησης και της διασωλήνωσης». Καταλήγει επισημαίνοντας ότι «σήμερα, ενώ ο κ. Ξανθός στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή εξέθεσε τον κ. Πολάκη για τις αντιεπιστημονικές αντιεμβολιαστικές του ανάρτησεις, ο κ.Τσίπρας με ανάρτηση του επέλεξε για μία ακόμη φορά να συνταχθεί με τον κ. Πολάκη και να τον καλύψει απόλυτα στις αντιεμβολιαστικές του απόψεις». Ειδήσεις σήμερα: Έντεκα νεκροί, 50 αγνοούμενοι στην προχθεσινή επίθεση τζιχαντιστών στη Μπουρκίνα Φάσo – Δείτε βίντεο Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει για την «κόλαση» της Φαίης Ζωγράφου: Ο 30χρονος «Έσκο», οι ληστείες, η απαγωγή γιου δημοσιογράφου και τα μοιραία λάθη BEST OF NETWORK 28.09.2022, 15:44 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 15:17 28.09.2022, 15:18 28.09.2022, 11:00

