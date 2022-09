Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται «Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται» τόνισε ο Νεντ Πράις δίνοντας πληρωμένη απάντηση στον Ερντογάν Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ερώτημα που του τέθηκε για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νεντ Πράις, τόνισε ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά είναι αδιαπραγμάτευτη». Πρόκειται για τη δεύτερη παρέμβαση μέσα σε τρείς ημέρες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Τη Δευτέρα σε γραπτή του δήλωση, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωνε ότι «σε μια εποχή που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες». «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται» ξεκαθάρισε. Και κατέληξε: «Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση». Είχαν προηγηθεί τη Δευτέρα νέες απειλές που είχε εξαπολύσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της χώρας μας. Μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Τουρκία, το οποίο εξέτασε την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Άγκυρα κάλεσε στο τουρκικό ΥΠΕΞ τον Έλληνα πρέσβη και διαμαρτυρήθηκε με κάθε επισημότητα για την μεταφορά των θωρακισμένων M-1117 στη Λέσβο και τη Σάμο, η οποία τις τελευταίες ώρες είναι κυρίαρχο θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ. Η Αθήνα, που όπως φαίνεται ανέμενε την συγκεκριμένη εξέλιξη, απέρριψε άμεσα στο σύνολό τους τις τουρκικές αιτιάσεις, σημειώνοντας ότι είναι παντελώς αβάσιμες και δεν συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα Χριστόδουλος Λάζαρης, σημείωσε μάλιστα στους Τούρκους συνομιλητές του ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν αναπτυχθεί ενδελεχώς στις δύο επιστολές που εστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και ότι η Ελλάδα σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο πρέσβης μας στην Άγκυρα επισήμανε ότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της (casus belli), ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία. BEST OF NETWORK 28.09.2022, 21:31 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 20:31 28.09.2022, 20:30 28.09.2022, 17:29

