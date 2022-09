Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο Χαρδαλιάς O υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε επισκέψεις σε συγκροτήματα, μονάδες, υπηρεσίες και επιτηρητικά φυλάκια των Ενόπλων Δυνάμεων Τη διήμερη περιοδεία του στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ξεκίνησε χθες, Τρίτη, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Ο υφυπουργός μετέβη διαδοχικά στις έδρες Συγκροτημάτων, Μονάδων, Υπηρεσιών και Επιτηρητικών Φυλακίων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, ως ακολούθως. – Της Διοίκησης Άμυνας Νήσου, του Τάγματος Εθνοφυλακής Αγίου Κηρύκου και του Επιτηρητικού Φυλακίου «ΚΕΦΑΛΕΣ», στην Ικαρία. – Του 4ου Λόχου Εθνοφυλακής/Τάγμα Εθνοφυλακής Αγίου Κηρύκου, στους Φούρνους. – Του Τάγματος Εθνοφυλακής, στην Πάτμο. – Του 2ου Λόχου Εθνοφυλακής/Τάγμα Εθνοφυλακής Πάτμου, στους Λειψούς. – Του 588 Τάγματος Εθνοφυλακής και της Υπηρεσίας Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων, στη Λέρο. – Της Διοίκησης Άμυνας Νήσου στη Νίσυρο. – Της Διοίκησης Άμυνας Νήσου στην Τήλο. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε από τις Διοικήσεις των Συγκροτημάτων, των Υπηρεσιών και των Μονάδων για τις τρέχουσες επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους και συνομίλησε με τα Στελέχη, τους Οπλίτες Θητείας και τους Εθνοφύλακες. Επιπρόσθετα, κατά την παραμονή του στη Λέρο, επισκέφθηκε την Κανονιοφόρο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ και το Παράκτιο Περιπολικό ΤΟΞΟΤΗΣ, όπου ενημερώθηκε από τους Κυβερνήτες για την αποστολή και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πολεμικών πλοίων και συνομίλησε με τα πληρώματά τους. Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της στενής αλλά και ουσιαστικής συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τις τοπικές κοινωνίες, πραγματοποίησε συναντήσεις με μέλη της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τις Θρησκευτικές Αρχές και τους Διοικητές των τοπικών Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικότερα συναντήθηκε με τον Έπαρχο Ικαρίας κ. Παναγιώτη Γενούζο, τους Δημάρχους Ικαρίας κ. Νικόλαο Καλαμπόγια, Φούρνων κ. Δημήτριο Καρύδη, Λειψών κ. Φώτιο Μάγγο, Λέρου κ. Μιχαήλ Κόλια, Νισύρου κ. Χριστοφή Κορωναίο και Τήλου κ. Μαρία Καμμά-Αλιφέρη, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου & Αστυπάλαιας, Υπέρτιμο και Έξαρχο Σποράδων Νήσων κ.κ. Παΐσιο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Νοτίου Αιγαίου κ. Ιωάννη Θεμέλαρο και τον Αντιδήμαρχο Πάτμου κ. Νικόλαο Κουτούζο. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευσε κατά τις επισκέψεις ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης. Επίσης, παρόντες ήταν κατά περίπτωση οι Διοικητές της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής Υποστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής Ταξίαρχος Νικόλαος Λαμπιδώνης και της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής Ταξίαρχος Σπυρίδων Κογιάννης. Ειδήσεις σήμερα: Φοιτητικές εστίες Ζωγράφου: Ο «Έσκο», η 22χρονη δόκιμη και η απαγωγή γιου δημοσιογράφου «Φροντιστήριο» Μητσοτάκη στους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ για την τουρκική προκλητικότητα από την ΚρήτηΤομ Κρουζ – Νικόλ Κίντμαν: Πώς η Σαϊεντολογία κατέστρεψε τη σχέση τους BEST OF NETWORK 27.09.2022, 18:15 27.09.2022, 14:28 27.09.2022, 12:52 27.09.2022, 12:00 27.09.2022, 20:41 27.09.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )