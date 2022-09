Συρίγος: Η Τουρκία ετοιμάζει την επόμενη κίνηση και δεν θα είναι ρητορική – Μας εξωθούν να ρίξουμε την πρώτη τουφεκιά

«Δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για να προχωρήσουν στην επόμενη κίνηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα είναι, δεν θα είναι ρητορική όμως η επόμενη κίνηση, θα είναι κάτι στην πράξη». Αυτή ήταν η εκτίμηση του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου, αναφορικά με το τι ετοιμάζει η Άγκυρα αυξάνοντας την ένταση ολοένα και περισσότερο, όπως την εξέφρασε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές στο Πρώτο». «Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι θέλουν να αποφύγουν να είναι εκείνοι οι οποίοι θα ρίξουν τον πρώτο πυροβολισμό αλλά δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να ωθήσουν εμάς να ρίξουμε την πρώτη τουφεκιά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχουν ετοιμάσει εδώ και πολλά χρόνια και το προχωρούν. Ταυτόχρονα, βολιδοσκοπούν να δουν πώς αντιδρά η διεθνής κοινότητα, δεν έχουν καταλήξει ακόμη πότε θα κινηθούν γιατί τους ανησυχεί και αυτό που βλέπουν. Βλέπουν δηλαδή, μια Αμερική η οποία παραδοσιακά κρατάει ουδέτερη στάση η οποία εχθές βγήκε και είπε ρητώς ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως. Βλέπουν την Ευρώπη, η οποία αντιδρά, αλλά σαφώς προετοιμάζουν το έδαφος για κάτι άλλο, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό» συμπλήρωσε ο κ. Συρίγος. Ερωτηθείς εάν η επόμενη κίνηση θα είναι στο πεδίο, ο κ. Συρίγος απάντησε «όχι απαραίτητα, αλλά όλες οι ενδείξεις τείνουν προς τα εκεί». «Σαφώς, η προετοιμασία της ελληνικής πλευράς, οι δηλώσεις των ξένων, το διεθνές κλίμα που υπάρχει λόγω Ουκρανίας-Ρωσίας, όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας» προσέθεσε. Η κλιμάκωση της έντασης από τον Ταγίπ Ερντογάν οφείλεται, σύμφωνα με τον κ. Συρίγο τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη γείτονα, όσο και στο πεδίο της εξωτερικής της πολιτικής. Σε ότι αφορά στο εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας, «η κλιμάκωση συσχετίζεται με τις επερχόμενες εκλογές και τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον συνασπισμό στον οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος μετέχει μαζί με τον κ. Μπαχτσελί να απέχει σε ποσοστό περισσότερο από 20% από τους αντιπάλους του». Εξωτερικά, συνέχισε ο κ. Συρίγος, προσπαθεί να πετύχει άλλα πράγματα, όπως το θέμα της αναβάθμισης των F16 και το θέμα της αποκατάστασης των σχέσεών του με τις ΗΠΑ. «Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ερντογάν αν δει ότι χάνει τις εκλογές πέραν πάσης αμφιβολίας θα κάνει ό,τι μπορεί να το αποφύγει. Γιατί ξέρει ότι κινδυνεύει να βρεθεί ενώπιον δικαστηρίων, ενώπιον μιας κατάστασης στην οποία ο ίδιος πιθανόν θα καταλήξει στην φυλακή και η οικογένειά του πιθανότατα θα χάσει την τεράστια περιουσία που έχουν συσσωρεύσει αυτά τα χρόνια. Οπότε θα κάνει ό,τι μπορεί να το αποφύγει» ανέφερε ο κ. Συρίγος. Μιλώντας για την χθεσινή μεγάλη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ο κ. Συρίγος περιέγραψε μια κατάσταση η οποία όπως είπε, διαμορφώθηκε την προηγούμενη δεκαετία μέσα στη συγκεκριμένη φοιτητική εστία όπου κακοποιά στοιχεία με το πέρασμα των ετών επέβαλαν τα δικά τους θέλω. «Όταν φτιάχνεις έναν χώρο ο οποίος είναι εκτός νόμου, όχι παράνομος, εκτός νόμου, είναι φυσιολογικό να καταλήξει σε κάτι τέτοιο. Θέτοντας μια σειρά από προσκόμματα στην αστυνομία για να λειτουργήσει εντός αυτών των χώρων, καταλήξαμε στο να έχουμε μια κατάσταση στην οποία ο άλλος μπορούσε να μπει να κάνει ό,τι θέλει. Είναι αυτό που είδαμε στην φοιτητική εστία. Η συγκεκριμένη επιχείρηση της αστυνομίας είναι η τρίτη κατά σειρά στην ίδια φοιτητική εστία. Αυτή την φορά διαπιστώνεται γιατί τα ευρήματα τις άλλες φορές ήταν λίγα, φαίνεται ότι υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση που ενημέρωνε για την επιχείρηση της αστυνομίας και για αυτόν τον λόγο δεν μπορούσαν να βρουν εκείνα τα οποία ήθελαν» ανέφερε ο κ. Συρίγος. Πλέον, οι φοιτητικές εστίες είναι υπό την επίβλεψη της πανεπιστημιακής αστυνομίας, προσέθεσε ο υφυπουργός. «Το θέμα είναι ότι αυτό που γίνεται στην πανεπιστημιακή εστία Ζωγράφου δεν είναι εικόνα πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό» υπογράμμισε. Η συγκεκριμένη φοιτητική εστία βάσει του σχεδιασμού του υπουργείου, θα κλείσει στις 31 Οκτωβρίου για να προχωρήσουν οι εργασίες ανακατασκευής της, είπε ο κ. Συρίγος, με 45 εκατ. ευρώ συνολικό κόστος και στην συνέχεια θα αποδοθεί εκ νέου στους φοιτητές με όλους τους κανόνες και τις προϋποθέσεις. «Με τουρνικέ για να μπαίνει μέσα μόνο αυτός που έχει δικαίωμα, με φύλαξη, με δυνατότητα όταν ο θυρωρός βλέπει κάτι περίεργο να τηλεφωνήσει στην αστυνομία» προσέθεσε. «Δυστυχώς η εικόνα που παρουσιάζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε ορισμένους τομείς δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Ακόμα και η συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα περί του δήθεν ασύλου, το άσυλο είναι άσυλο ακαδημαϊκής ελευθερίας, δεν είναι άσυλο να μην μπαίνει η αστυνομία» κατέληξε ο κ. Συρίγος. Ειδήσεις σήμερα: Έντεκα νεκροί, 50 αγνοούμενοι στην προχθεσινή επίθεση τζιχαντιστών στη Μπουρκίνα Φάσo – Δείτε βίντεο Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει για την «κόλαση» της Φαίης Ζωγράφου: Ο 30χρονος «Έσκο», οι ληστείες, η απαγωγή γιου δημοσιογράφου και τα μοιραία λάθη

