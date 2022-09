Σφοδρή επίθεση Οικονόμου σε Τσίπρα: Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν έχει σχέση με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα που θαύμαζε Μιλησε στις Βρυξέλλες για «αποκατάσταση της δημοκρατίας» – Η φράση αυτή προδίδει ατελή κατανόηση των εννοιών, λεκτική σύγχυση, και λυσσαλέο αντιπολιτευτικό μένος σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρα με αφορμή τις δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες για τις παρακολουθήσεις και το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιάννης Οικονόμου σε δήλωσή του σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας έσπευσε να συναντήσει την Επίτροπο της Ε.Ε. κ. Γιούροβα μια μέρα προτού αυτή έλθει στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του η ολοφάνερη πρόθεσή του ήταν να κατηγορήσει την Κυβέρνηση και την Πατρίδα του, παρότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Η Κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με την κ. Γιουρόβα και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία μας είναι αγαστή και δημιουργική, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα και επίπεδο από όσα ψευδώς -κατά πάγια τακτική του- διασπείρει ο κ. Τσίπρας, του οποίου δύο σημαίνοντες υπουργοί των κυβερνήσεών του -ο ένας αρμόδιος για τον Τύπο και ο άλλος για τη Δικαιοσύνη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς- έχουν παραπεμφθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη σε Ειδικό Δικαστήριο. Το πλέον προκλητικό όμως είναι ότι ο κ. Τσίπρας μιλάει για «αποκατάσταση της δημοκρατίας». Η φράση αυτή προδίδει ατελή κατανόηση των εννοιών και λεκτική σύγχυση, που ούτως ή άλλως τον χαρακτηρίζουν, και λυσσαλέο αντιπολιτευτικό μένος. Στην Ελλάδα, από το 1974, λειτουργεί μια ισχυρή φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα των οποίων θαυμαστής υπήρξε ο κ. Τσίπρας». Ειδήσεις σήμερα: Γαλλική παρέμβαση για τις τουρκικές απειλές: Οι χώρες της νότιας Ευρώπης θα στηρίξουμε την Ελλάδα Nord Stream: Τα δύο σενάρια για τις εκρήξεις – Με δύτες ή drones το σαμποτάζ Ζωγράφου: Ο «Έσκο» ετοιμαζόταν για μακελειό πριν συλληφθεί – Η «ακτινογραφία» των συμμοριών BEST OF NETWORK 28.09.2022, 15:44 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 15:17 28.09.2022, 15:18 28.09.2022, 17:29

