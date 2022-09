Τουρκία: Νέα προκλητική NAVTEX – Βγάζει το ερευνητικό Yunus δυτικά της Λέσβου

Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία με νέα παράνομη NAVTEX στο Αιγαίο, βγάζοντας το ερευνητικό Yunus δυτικά της Λέσβου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η Άγκυρα βγάζει από αύριο, Πέμπτη (29/09) στην περιοχή δυτικά της Λέσβου το ερευνητικό Yunus, με την παρουσία του να παραμένει έως και τις 5 Οκτωβρίου. Δείτε τον χάρτη με την περιοχή όπου θα είναι το Yunus: Στο Αιγαίο ο Στόλος για την άσκηση «Λόγχη» Στο μεταξύ, η ελληνική πλευρά απαντά με την έξοδο ενός μεγάλου μέρους του Στόλου στο Αιγαίο, στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις των τελευταίων ημερών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ετοιμότητας προς την πλευρά της Άγκυρας εν όψει της επικείμενης καθόδου του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis από τη Μαύρη Θάλασσα στη Ν.Α Μεσόγειο, πιθανότατα στις αρχές Οκτωβρίου. Παρά το γεγονός ότι η κινητοποίηση των πολεμικών πλοίων του Στόλου ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής της άσκησης «Λόγχη», η πρώτη φάση της οποίας ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο στην ευρύτερη περιοχή του Μυρτώου Πελάγους και των Κυκλάδων, εντούτοις συνδέεται άμεσα και με την αύξηση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό καταρτίζει ήδη σχέδια αντιμετώπισης μίας ενδεχόμενης προσπάθειας της Τουρκίας να δημιουργήσει τυχόν τετελεσμένα στη Ν.Α Μεσόγειο, αξιοποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση την έξοδο του τουρκικού ερευνητικού στη Μεσόγειο. Να υπενθυμίσουμε πως το Orus Reis έχοντας ολοκληρώσει τις μετασκευές και την αναβάθμιση του λογισμικού του, το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμών των συστημάτων του στην θαλάσσια περιοχή του Βοσπόρου. Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκτιμούν πως παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα έχει δεσμεύσει με Navtex για τις ανάγκες ερευνών του Orus Reis τον μισό κόλπο της Αττάλειας από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και τις 24 Μαρτίου 2023, μέσα στις πραγματικές προθέσεις της είναι να στείλει το σκάφος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου, δημιουργώντας για δεύτερη φορά, μέσα σε τρία χρόνια, συνθήκες κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δοθεί εντολές στα περιπολούντα πλοία του Π.Ν στο Νότιο Αιγαίο να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν αύξηση της τουρκικής κινητικότητας στην περιοχή. Σενάριο διπλής κρίσης Ένα από τα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιδιώξει να δημιουργήσει μία κατάσταση διπλής κρίση στις σχέσεις της αφενός με την Ελλάδα αφετέρου με την Κύπρο. Με βάση το συγκεκριμένο σενάριο η Άγκυρα είναι πιθανόν να συνδέσει την αποστολή του Oruc Reis στην θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου με την ταυτόχρονη μετακίνηση του πλωτού γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίντ Χαν» από το σημείο που βρίσκεται τώρα, 55 μίλια νότια της Αττάλειας, στην ΑΟΖ της Κύπρου. Να σημειώσουμε πως το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» θα βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, με την κυπριακή πλευρά να θεωρεί πως αμέσως μετά ενδέχεται να κινηθεί σε περιοχή δυτικά η ακόμη και νότια της Μεγαλόνησου. Ειδήσεις σήμερα: Nord Stream: Φόβοι ότι το σαμποτάζ θα οδηγήσει στην οριστική του αχρήστευση Πολυτεχνειούπολη: «Θα κάρφωνε το κατσαβίδι στην καρωτίδα μου» λέει η ανθυπαστυνόμος Βούλα: Επιτέθηκε με βαριοπούλα στην εν διαστάσει σύζυγό του – «Φοβάμαι ότι θα ολοκληρώσει αυτό που δεν κατάφερε»

