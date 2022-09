Τούρκοι αναλυτές: «Και εμείς μπορούμε να τους χτυπήσουμε και εκείνοι να μας χτυπήσουν από τα νησιά» Τουρκικά δίκτυα παρουσιάζουν πρώην στρατιωτικούς – αναλυτές, που αναλύουν επιθέσεις σε Σάμο και Λέσβο από τα μικρασιατικά παράλια ή ελληνικά χτυπήματα από τα νησιά προς την τουρκική ενδοχώρα Παναγιώτης Σαββίδης 28.09.2022, 09:33 Εμμένοντας στο φιλοπολεμικό κλίμα, τα τουρκικά δίκτυα παρουσιάζουν πρώην στρατιωτικούς – αναλυτές, που αναλύουν επιθέσεις σε Σάμο και Λέσβο από τα μικρασιατικά παράλια ή ελληνικά χτυπήματα από τα νησιά προς την ενδοχώρα. Το πόσο εύκολα … «βάλλονται» Σάμος και Λέσβος από τα τουρκικά παράλια, παρουσίασε ο πρώην στρατιωτικός και αναλυτής Οζγκιούρ Τορ, σε εκπομπή της τουρκικής τηλεόρασης. Μιλώντας για την ένταση στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, ο Τορ υποστήριξε προκλητικά πως τα δύο ελληνικά νησιά βρίσκονται πολύ κοντά στην Τουρκία, όσο είναι: «η εμβέλεια του όπλου ενός ελαφρά οπλισμένου στρατιώτη πεζικού» ή ακόμη και στο βεληνεκές ενός όλμου. Με το μέτρο να έχει χαθεί, όπως φαίνεται, ο πρώην στρατιωτικός υποστήριξε προκλητικά: «Η Σάμος βρίσκεται μόνο στο 1,5 χιλιόμετρο απόσταση, δηλαδή βρίσκεται στην εμβέλεια του όπλου ενός ελαφρά οπλισμένου στρατιώτη πεζικού. Μιλάμε δηλαδή για μία εγγύτητα στην οποία αν πυροβολήσετε με πολυβόλο από τη μία στην άλλη πλευρά τότε μπορεί να φτάσει στην άλλη Ενώ η Λέσβος είναι επίσης στο βεληνεκές ενός όλμου η ενός αντιαρματικού πυραύλου» δήλωσε. Στο ίδιο κλίμα, και προσπαθώντας να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας και φόβου στην τουρκική κοινωνία, ο αναλυτής ασφαλείας Αμπντουλλάχ Αγάρ, αναφέρθηκε σε εκπομπή του CNN Turk, στις δυνατότητες του ελληνικού πυροβολικού στην Λέσβο. Δείχνοντας σχετικό χάρτη ο ίδιος υποστήριξε: «Πόση είναι η απόσταση εδώ; 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή ένα σύστημα πυροβολικού που μπορεί να τοποθετηθεί στις ακτές, μπορεί να στοχεύσει άνετα την Τουρκία δηλαδή τις δυνάμεις που θα κάνουν απόβαση μπορεί να τις πλήξει. Ή να πλήξουν μία κίνηση μας στις θάλασσες». Μιλώντας για την Σάμο, ο Αγάρ επεσήμανε: «Δείτε ήρθαν εδώ πού απέχει μόνο 2 km και τα τοποθέτησαν κανονικά. Εγκατέστησαν εδώ ένα σύστημα πυροβολικού, εγκατέστησαν επίσης και εδώ, και το ίδιο και εδώ ακριβώς απέναντι στο Κουσάντασι και στο Ντίντιμ. Από εδώ μπορούν να χτυπήσουν κατοικημένες περιοχές, κάτι που κανονικά απαγορεύεται από το δίκαιο του πολέμου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στον πόλεμο του Καραμπαχ, το 85-90% των απωλειών προκλήθηκαν από πυρά υποστήριξης» δήλωσε. Ειδήσεις σήμερα: Φοιτητικές εστίες Ζωγράφου: Ο «Έσκο», η 22χρονη δόκιμη και η απαγωγή γιου δημοσιογράφου «Φροντιστήριο» Μητσοτάκη στους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ για την τουρκική προκλητικότητα από την Κρήτη Τομ Κρουζ – Νικόλ Κίντμαν: Πώς η Σαϊεντολογία κατέστρεψε τη σχέση τους Παναγιώτης Σαββίδης 28.09.2022, 09:33 BEST OF NETWORK 28.09.2022, 12:24 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 09:14 28.09.2022, 09:15 27.09.2022, 11:00

