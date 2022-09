Τσίπρας: Η Ευρώπη συμμερίζεται τις ανησυχίες για παρακολουθήσεις – Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με την Επίτροπο Αξιών και Διαφάνειας και τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μετά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με την Ευρωπαία Επίτροπο Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνειας, κα Βέρα Γιούροβα, και τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χουάν Λόπεζ Αγκιλαρ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Συνάντησα σήμερα τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα θέματα ελευθεριών και Δικαιοσύνης, καθώς και την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Αξιών και Διαφάνειας. Είχα την ευκαιρία να τους εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για τα πλήγματα που έχει δεχθεί το κράτος Δικαίου στην Ελλάδα. Πλήγματα που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη Δημοκρατία στη χώρα μας. Για το μεγάλο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και το δίδυμο σκάνδαλο της συγκάλυψης της αλήθειας και των ευθυνών για τις παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων. Για το ζήτημα του ελλείμματος πλουραλισμού στα ΜΜΕ, καθώς και το ζήτημα της υπονόμευσης και εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης, που έχει δημιουργήσει ένα χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τον θεσμό της Δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αυτήν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη χώρα μας τη συμμερίζονται στην Ευρώπη. Παρακολουθούν όσα συμβαίνουν, διότι η προστασία του κράτους Δικαίου δεν είναι όπως γνωρίζετε μόνο μία εσωτερική υπόθεση. Αποτελεί πυλώνα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια και να προστατευθεί η Δημοκρατία και το κράτος Δικαίου στη χώρα μας. Και όπου δεν υπάρξει δυνατότητα αυτό να καταστεί εφικτό εντός της χώρας, θα το διεκδικήσουμε αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κάθε άλλη δυνατότητα, ώστε να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθεί η Δημοκρατία». Ειδήσεις σήμερα: Ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει τον Πολάκη για τα εμβόλια στη Βουλή «Δεν έχει σχέση με αυτά – Γνώρισε ένα καλό παιδί αλβανικής καταγωγής» λέει η μητέρα της 22χρονης Ναζιστικοί χαιρετισμοί και συνθήματα κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής BEST OF NETWORK 28.09.2022, 15:44 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 15:17 28.09.2022, 15:18 28.09.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )