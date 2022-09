Τσίπρας: «Θα ζητήσει έστω μια συγνώμη» ο πρωθυπουργός για τους ασθενείς εκτός ΜΕΘ; Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης αναφορικά με τους ασθενείς που έμειναν εκτός ΜΕΘ στα χρόνια της πανδημίας εμφανίστηκε, μετά από νέα μελέτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του. Αναλυτικά, η ανάρτηση: «Πεταμένα λεφτά οι ΜΕΘ» έλεγαν και «φέρτε μου μια έρευνα που να δείχνει ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν» προκαλούσε ο ΠΘ στη Βουλή. Τώρα που οι μελέτες αποδεικνύουν ότι εκτός ΜΕΘ δε σώθηκε σχεδόν κανείς, θα ζητήσει έστω μια συγνώμη; Όχι από εμάς αλλά από τους χιλιάδες που χάθηκαν άδικα. «Πεταμένα λεφτά οι ΜΕΘ» έλεγαν και «φέρτε μου μια έρευνα που να δείχνει ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν» προκαλούσε ο ΠΘ στη Βουλή.Τώρα που οι μελέτες αποδεικνύουν ότι εκτός ΜΕΘ δε σώθηκε σχεδόν κανείς, θα ζητήσει έστω μια συγνώμη;Όχι από εμάς αλλά από τους χιλιάδες που χάθηκαν άδικα.— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) September 28, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Έντεκα νεκροί, 50 αγνοούμενοι στην προχθεσινή επίθεση τζιχαντιστών στη Μπουρκίνα Φάσo – Δείτε βίντεο Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει για την «κόλαση» της Φαίης Ζωγράφου: Ο 30χρονος «Έσκο», οι ληστείες, η απαγωγή γιου δημοσιογράφου και τα μοιραία λάθη BEST OF NETWORK 28.09.2022, 14:00 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 09:14 28.09.2022, 09:15 27.09.2022, 11:00

