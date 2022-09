«Φροντιστήριο» Μητσοτάκη στους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ για την τουρκική προκλητικότητα από την Κρήτη Εκτενής συζήτηση έγινε και για τα ενεργειακά Γιώργος Ευγενίδης 28.09.2022, 06:27 Ξεκάθαρες απαντήσεις για όλο το φάσμα της τουρκικής προκλητικότητας έδωσε χθες το βράδυ στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΕΛΚ που κατέλυσαν σε γνωστό ξενοδοχείο της Χερσονήσου στο Ηράκλειο για τα Study Days της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Λίγο αφού έκλεισαν οι κάμερες των εισαγωγικών τοποθετήσεων Μητσοτάκη-Βέμπερ στο παραλιακό ξενοδοχείο της περιοχής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να απαντήσει στο μπαράζ ερωτήσεων εφ’ όλης της ύλης που έκαναν οι παριστάμενοι ευρωβουλευτές, με περίπου 120 εξ αυτών να ταξιδεύουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε και απαντήσεις, αλλά και ευκρινείς εξηγήσεις σε απορίες των ευρωβουλευτών, με δεδομένο ότι πολλοί εξ αυτών αγνοούν τι πραγματικά συμβαίνει σε καθημερινή βάση στη ΝΑ Μεσόγειο. «Πολλοί ευρωβουλευτές διαφωτίστηκαν για τις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας και έφυγαν πολύ καλά ενημερωμένοι για το νέο τουρκικό παραλήρημα», αναφέρει στο thetimes|-.gr αρμόδια πηγή με άμεση γνώση της συζήτησης που έγινε. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τουρκική επιθετική ρητορική έχει αναβαθμιστεί και σε επιθετική συμπεριφορά, κάτι που γεννά κινδύνους για την ασφάλεια της περιοχής, ενώ αναφέρθηκε και στα fake news της γείτονος για το μεταναστευτικό και όχι μόνο. Έδωσε διευκρινίσεις για το μπαράζ υπερπτήσεων, για την παραληρηματική και μονίμως προκλητική ρητορική των γειτόνων μας, αλλά και για τα έωλα τουρκικά επιχειρήματα για τα ελληνικά νησιά. Ειδικά για το σκέλος των νησιών σημειωτέον, ελάχιστοι ευρωβουλευτές γνώριζαν την ουσία της υπόθεσης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι και το ΕΛΚ πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν την απειλή που προκύπτει στην περιοχή εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, εξ ου και δεν είναι νοητό η Ευρώπη να εξοπλίζει την Τουρκία, όταν είναι η ίδια η Ευρώπη που απειλείται. Κατά πληροφορίες του thetimes|-.gr, εκτός της Τουρκίας εκτενής συζήτηση έγινε και για τα ενεργειακά, με τους ευρωβουλευτές να ακούνε με μεγάλη προσοχή τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Τέλος, τη συζήτηση απασχόλησαν και οι ιταλικές εκλογές, με τον κ. Μητσοτάκη να εμφανίζεται διατηρώ στάση αναμονής ως προς το ποια…Μελόνι θα εμφανιστεί στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Οριακές ισορροπίες Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να εξηγούσε όλα τα παραπάνω στους κεντροδεξιούς ευρωβουλευτές, ο Ταγίπ Ερντογάν συνέχιζε, όμως, απτόητος το ρητορικό κρεσέντο απειλών εις βάρος της χώρας μας. ««Τα όπλα που συσσωρεύτηκαν στη Δυτική Θράκη και στα νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς. Η δύναμή μας είναι πολύ πέρα από αυτά. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτό σημαίνει μυστική κατοχή για την εν λόγω χώρα», είπε χθες ο κ. Ερντογάν, προσθέτοντας «νομίζετε πως μπορεί να σας σώσει η στήριξη που σας έρχεται από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη. Δεν σας σώζουν αυτά. Όχι. Με αυτά μπορείτε να κάνετε μόνο πατινάζ». Ο κ. Ερντογάν, προφανώς πιεσμένος στο εσωτερικό του, αναβαθμίζει την προκλητική ρητορική του στον δρόμο προς τις κάλπες, αναζητώντας και βαλβίδες αποσυμπίεσης από την τραγική κατάσταση της τουρκικής οικονομίας. Όσο ανεβάζει τους τόνους, βεβαίως, τόσο πιο δύσκολο είναι να υποχωρήσει από αυτούς, αν και η στάση του προοδευτικά προκαλεί τη διεθνή κοινότητα, η οποία αντιλαμβάνεται ότι είναι η Τουρκία που υποδαυλίζει την ένταση εντός του ΝΑΤΟ, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Ζητώ από τους Τούρκους φίλους μου να μην το παρεξηγήσουν. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας», είπε από την Αρμενία χθες ο Νίκος Δένδιας, ενώ καταδίκη των τουρκικών διατυπώσεων ήρθε και από τον εκπρόσωπο της Ε.Ε. Πίτερ Στάνο, ο οποίος κάλεσε τη γείτονα να σεβαστεί την κυριαρχία της Ελλάδος και να αποφύγει ρητορική και ενέργειες που υποδαυλίζουν την ένταση. Κάτι τέτοιο, φαίνεται, πάντως να μην ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τον κ. Ερντογάν, ο οποίος προοδευτικά…αλλάζει πίστα στην προκλητικότητα. Το ερώτημα, βεβαίως, είναι αν η κλιμακούμενη ρητορική μπορεί να συνεπάγεται και κλιμάκωση στο πεδίο. Στην Αθήνα παρακολουθούν με ψυχραιμία το τουρκικό ντελίριο, αλλά η προετοιμασία αφορά όλα τα πιθανά σενάρια. Ανώτερες κυβερνητικές πηγές, πάντως, έλεγαν στο thetimes|-.gr ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι ορατή μια επί του πεδίου κλιμάκωση και αυτή την ανάγνωση συμμερίζεται και η στρατιωτική ηγεσία. Ειδήσεις σήμερα: Σαμποτάζ στον Nord Stream: Ανησυχία ότι δεν θα ξαναλειτουργήσει – Έως και 20% αύξηση στην τιμή του αερίου Υπουργικό Συμβούλιο: «Καμπανάκι» για τις ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ – Επαφές για συγκράτηση τιμών Πολυτεχνειούπολη: Η δόκιμη αστυνομικός συνεργαζόταν με τη συμμορία του Αλβανού σεσημασμένου Γιώργος Ευγενίδης 28.09.2022, 06:27 BEST OF NETWORK 27.09.2022, 18:15 27.09.2022, 14:28 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 12:00 27.09.2022, 20:41 27.09.2022, 20:15

