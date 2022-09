Όμιλος Epsilon Net: Πώς «κατακτά» και την ξενοδοχειακή αγορά (pic)

Το φετινό restart του τουρισμού μετά από δυο χρόνια δοκιμασίας εν μέσω της πανδημίας, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου προσφέρει ευκαιρίες σε πλήθος επιχειρήσεων, μη εξαιρουμένου του τεχνολογικού τομέα.

Ο εισηγμένος από το 2020 στην Κύρια Αγορά του ΧΑ όμιλος Epsilon Net δείχνει έτοιμος να τις αξιοποιήσει, καθώς η επαναλειτουργία –εδώ και αρκετούς μήνες- χιλιάδων ξενοδοχείων και καταλυμάτων συμπίπτει χρονικά με την υποχρέωση των επιχειρηματιών να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα τους – φυσικά και ενώπιον της φορολογικής αρχής.

Οι 3 εξαγορές που ανακοίνωσε πρόσφατα η Epsilon Net και συσχετίζονται με τον τουρισμό δεν είναι οι μόνες.

Συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση απέκτησε: το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της αγγλικής εταιρίας Hotel Availabilities Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων Channel Manager για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, το 55% της ελληνικής BookOnlineNow IKE, με αντικείμενο της την ανάπτυξη συστημάτων On line κρατήσεων (booking engine) για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα και το 55% της κυπριακής HotelonCloud Ltd, στρατηγικού διανομέα της

BookOnlineNow στο εξωτερικό.

Προηγουμένως, πριν από μια διετία (31/07/2020) η Epsilon Net είχε εξαγοράσει το 51% της hoteliga International sp. Z o.o, με έδρα την Πολωνία, εισηγμένης στο χρηματιστήριο της χώρας. Μιας πολλά υποσχόμενης, όπως τονίσθηκε τότε, boutique εταιρείας πληροφορικής σε web περιβάλλον, η οποία

δραστηριοποιείται στην αγορά του hospitality software, Cloud PMS, και λειτουργεί σε σημαντικό αριθμό καταλυμάτων στην Ελλάδα και ακόμη σε πάνω από είκοσι χώρες στο εξωτερικό, με έμφαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στην πορεία, ακολούθησαν αυτόν τον Ιανουάριο η συμμετοχή της hoteliga στην Fitur 2022 (μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του παγκόσμιου τουρισμού) και εν συνεχεία τον Μάιο η Epsilon Hospitality, η εξειδικευμένη θυγατρική του Ομίλου Epsilon Net στον κλάδο της Φιλοξενίας και της Εστίασης, έλαβε δύο νέες σημαντικές διακρίσεις, στα Tourism Awards 2022.

Πλέον, με τις 3 νέες σημαντικές εξαγορές στον τομέα του Hospitality, ο Όμιλος Epsilon Net αποσκοπεί στη δημιουργία «all in one solution» για ολοκληρωμένα συστήματα τεχνολογικών λύσεων στο software της «τουριστικής βιομηχανίας».

Τα 10.000 ξενοδοχεία και οι ημερίδες

Η ενίσχυση του αποτυπώματος του Ομίλου στον ξενοδοχειακό κλάδο συνάδει με τις προσπάθειες των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών για τη χρονική επέκταση της τουριστικής σεζόν -όπως και των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, που εξαρτώνται από αυτόν- και πέρα από τη θερινή περίοδο σε διάφορες θεματικές μορφές του. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων ξεπερνά τις 10.000 ενώ παράλληλα λειτουργούν και περισσότερα από 20.000 τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας.

Αυτό συμβαίνει μάλιστα σε ένα timing που ως expert της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, o Όμιλος Epsilon Net προσφέρει τα κατάλληλα «εργαλεία» στις επιχειρήσεις, για να καταφέρουν τόσο να είναι συνεπείς ως προς την σχέση τους με την ΑΑΔΕ, όσο και για να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους και να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Δεν θεωρείται τυχαίο, ότι υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση σε δυο δωρεάν ημερίδες της Epsilon Net για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA) της ΑΑΔΕ (τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2021) από τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, όπως και από μια σειρά άλλων επαγγελματιών, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, μεταφορείς κ.α.

Ο τομέας της φιλοξενίας αποτελεί για τον Όμιλο Epsilon Net στρατηγικό τομέα, αφού εκτός από την ελληνική αγορά ενεργεί ως μοχλός για την ανάπτυξη του Ομίλου και στις αγορές του εξωτερικού και γενικότερα «γεννά» προσδοκίες για νέα αύξηση εσόδων και κερδών. Να σημειωθεί ότι οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν ήδη πελάτες σε περισσότερες από 60 χώρες.

Το «ράλι» εσόδων και το επενδυτικό σερί

Οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης και το σερί των επενδύσεων χαρακτηρίζουν την πορεία του Ομίλου Epsilon Net, πετυχαίνοντας στο πρώτο εξάμηνο του 2022 αύξηση κύκλου εργασιών κατά 72,49% από 17,8 εκατ. ευρώ σε 30,75 εκατ. ευρώ, EBITDA κατά 73,42% από 6,2 εκατ. ευρώ σε 10,7 εκατ. ευρώ και καθαρών κερδών προ φόρων κατά 72,68% από 4,97 εκατ. ευρώ σε 8,59 εκατ. ευρώ, σε επιβεβαίωση της επιτυχημένης στρατηγικής που εφαρμόζει η διοίκηση υπό τον ιδρυτή και CEO της εισηγμένης Ιωάννη Μίχο.

Μόνο φέτος έχει κάνει 6 εξαγορές, τις περισσότερες σε αριθμό από όλο τον κλάδο της Πληροφορικής (πλην από τις 3 προαναφερόμενες στον κλάδο του τουρισμού απέκτησε, επίσης, το 2022 το 100% της CSA, το 51% της Digital4U και το 60% της Taxheaven) και συνολικά 12, έναντι ποσού άνω των 22,5 εκατ. ευρώ μέσα σε μια 3ετία από το 2020, χωρίς να χρησιμοποιήσει δανεισμό και διανέμοντας ανελλιπώς μερίσματα.

Το 2020 εξαγόρασε εκτός από το 51% της hoteliga International, το 80% της Data Communication (και σε επόμενο χρόνο το άλλο 20%) και την ιστορική SingularLogic από κοινού με τη Space Hellas.

To 2021 προσαρτήθηκαν στο «άρμα» του Ομίλου Epsilon Net το 60% της TECHNOlife, το 80% της iQom και το 88% της PCS, με δυναμική είσοδο ή επέκταση του –μεταξύ άλλων- και στους κλάδους του fintech, του e-commerce και του λογισμικού για το χώρο της διακίνησης του φαρμάκου (φαρμακεία και φαρμακαποθήκες).

Επικεντρώνει δε στην περαιτέρω διείσδυση του στην αγορά των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όσον αφορά την απόκτηση επιχειρηματικού λογισμικού, των εφαρμογών λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Payroll & HRM Systems) στις επιχειρήσεις και των λογιστικών γραφείων και των ελευθέρων επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών.

Μεγαλώνει η «δεξαμενή» ενεργών πελατών

Συνοπτικά, ο εισηγμένος όμιλος πληροφορικής με έδρα την Θεσσαλονίκη ποντάρει για την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και των κερδών του στη φετινή χρήση σε 4 άξονες: Στην επίδραση των στοχευμένων εξαγορών άλλων εταιρειών ή πλειοψηφικών ποσοστών τους στα αποτελέσματα του, την είσοδο στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τις ολοκληρωμένες, ενσωματωμένες στις εφαρμογές μισθοδοσίας λύσεις για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και την αξιοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της ψηφιακής αναβάθμισης του Ταμείου Ανάκαμψης για τον ιδιωτικό τομέα και του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027 (από το τέλος του 2022).

Μετά και από τις νέες εξαγορές, ο αριθμός των ενεργών πελατών του Ομίλου της Epsilon Net ξεπερνά τις 125.000, με τη «δεξαμενή» του να μεγαλώνει διαρκώς.

