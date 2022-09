54 παραβιάσεις στο Αιγαίο, οι 48 από τουρκικά drones Πέντε παραβιάσεις έγιναν από 4 μαχητικά F-16 που πέταξαν σε δύο σχηματισμούς και μια παραβιάση έγινε από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 Έντονη ήταν και σήμερα η παράνομη δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 54 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου εκ των οποίων οι 48 έγιναν από τρία τουρκικά drones. Ακόμα πέντε παραβιάσεις έγιναν από 4 μαχητικά F-16 που πέταξαν σε δύο σχηματισμούς και μια παραβιάση έγινε από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72. Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Μια από τις παραπάνω παραβιάσεις ήταν η υτπέρπτηση που πραγματοποίησε τουρκικό drone πάνω από την Κίναρο. Συγκεκριμένα, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Τετάρτη, στις 12:29, πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια. Ειδήσεις σήμερα: Ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει τον Πολάκη για τα εμβόλια στη Βουλή «Δεν έχει σχέση με αυτά – Γνώρισε ένα καλό παιδί αλβανικής καταγωγής» λέει η μητέρα της 22χρονης Ναζιστικοί χαιρετισμοί και συνθήματα κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής BEST OF NETWORK 28.09.2022, 15:44 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 28.09.2022, 15:17 28.09.2022, 15:18 28.09.2022, 17:29

