Ακυρώθηκε το δείπνο Μητσοτάκη – Φον ντερ Λάιεν Η αναβολή της Ευρωμεσογειακής Συνόδου λόγω της ασθένειας του Σάντσεθ κάνει την πρόεδρο της Κομισιόν να επιστρέψει στις Βρυξέλλες από απόψε Το προγραμματισμένο δείπνο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω αναχώρησης της Προέδρου της Κομισιόν για τις Βρυξέλλες, μετά και την ακύρωση της Ευρωμεσογειακής Συνόδου, στο Αλικάντε της Ισπανίας. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στη Σόφια. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος που επρόκειτο να διεξαχθεί την Παρασκευή στο Αλικάντε της Ισπανίας, αναβλήθηκε καθώς ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είναι ακόμη θετικός στον κορωνοϊό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού μεγάρου της Ισπανίας «ο Σάντσεθ δεν θα μπορέσει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής MED-9, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή στο Αλικάντε, οπότε σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία». «Ο πρόεδρος της κυβέρνησης διατηρεί τη θεσμική του δραστηριότητα ηλεκτρονικά και η ατζέντα του θα επανεξετάζεται μέρα με τη μέρα» τονίζεται στην ανακοίνωση. Ειδήσεις σήμερα: Πολυτεχνειούπολη: Πώς η δόκιμη αστυνομικός ειδοποιούσε τη συμμορία του «Έσκο» ότι επίκειται επιχείρηση Πόλεμος στην Ουκρανία – Economist: Ο Πούτιν κάνει τη μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών από τον Β΄ Παγκόσμιο «Old age» το αίτιο θανάτου της Ελισάβετ – Δείτε το πιστοποιητικό BEST OF NETWORK 29.09.2022, 12:35 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 14:46 29.09.2022, 14:47 29.09.2022, 15:30

