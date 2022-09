Απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα: «Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο»

Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα «θα υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της εφόσον παραστεί η ανάγκη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών – Η ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας