Γκάλοπ Metron Analysis: Στις 10,4 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου Στις 19 μονάδες το προβάδισμα Μητσοτάκη έναντι Τσίπρα – Στις 8,4 μονάδες η διαφορά στην πρόιθεση ψήφου – Στις 54 μονάδες η διαφορά στην παράσταση νίκης Μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένοντας μακριά από τον πηχη της αυτοδυναμίας, εξασφαλίζει η ΝΔ σε δημοσκόπηση της Metron που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Συγκεκριμένα, η ΝΔ καταγράφεται στο 35,8% στην εκτίμηση ψήφου, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 25,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 15%. Στην πρόθεση ψήφου , η διαφορά καταγράφηκε στις 8,4 μονάδες, με τη ΝΔ να έχει διαγράψει τις απώλειες που είχε στις αρχές Σεπτεμβρίου, στον απόηχο των αποκαλύψεων για την παρακολούθηση του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ. Μεγάλη είναι η διαφορά που καταγράφεται μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα, με τον πρόεδρο της ΝΔ να προηγείται με 19 μονάδες για ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός έναντι του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν συγκεντρώνει ούτε το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου για τον ΣΥΡΙΖΑ, μένοντας στο 16% στο συγκεκριμένο ερώτημα. Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγεται από το 8% ως ο καταλληλότερος για το αξίωμα του πρωθυπουργού. Το 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θεωρούν ότι η ΝΔ θα είναι πρώτη στις εκλογές – σε μία από τις ιστορικά υψηλότερες «παραστάσεις νίκης» που έχει καταγράψει η Μetron Analysis Η κυβέρνηση βαθμολογείται θετικά στον τουρισμό, στα αμυντικά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ενώ δεν πείθει στα εργασιακά, στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, του πληθωρισμού και της διαφθοράς Το 30% εκτιμά πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκείνος που μπορεί να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. To γκάλοπ σε μορφή pdf Ειδήσεις σήμερα: Πολυτεχνειούπολη: Απόπειρα αρπαγής του «Έσκο» από τον Ερυθρό Σταυρό Πόλεμος στην Ουκρανία – Economist: Ο Πούτιν κάνει τη μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών από τον Β΄ Παγκόσμιο Η ζωή μετά την Ελισάβετ: Ο οίκος των Ουίνδσορ σε κρίση – Βασιλιάς σε «ομηρία» ο Κάρολος BEST OF NETWORK 29.09.2022, 18:48 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 14:46 29.09.2022, 14:47 29.09.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )