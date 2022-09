Δένδιας: Αφού η Αγκυρα μιλάει για «νόμιμα μέσα» να εγκαταλείψει το casus belli «Η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη να εμπλακεί σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία» – Οικονόμου: Η Τουρκία είναι σε υστερία, θέλουν να χάσουμε την ψυχραιμία μας Αναφορές στην Τουρκία μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας την Τετάρτη στην οποία απάντησε άμεσα το υπουργείο Εξωτερικών, έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη συνάντηση που είχε με τον πρώην ΓΓ του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν. Με αφορμή την κατάσταση στην Ουκρανία ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι «η Ελλάδα καθημερινά αντιμετωπίζει απειλές από τη γείτονα χώρα, Τουρκία. Σε αυτές εμείς απαντάμε υπογραμμίζοντας πάντα τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών». Σε συνάντηση σήμερα @GreeceMFA, ενημέρωσα τον πρώην ΓΓ του ΟΗΕ Ban Ki-moon για τις εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο & τις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. Επανέλαβα την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο & τις αρχές του Χάρτη των ΗΕ. pic.twitter.com/oG4Ny2YRDP— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2022 «Στη χθεσινή ανακοίνωση της Τουρκίας αναφέρεται ότι “θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα και μέθοδοι για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας”. Σε αυτή τη δήλωση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας μεταφράζω την αναφορά στα “νόμιμα μέσα” ως μια αναγνώριση, ακόμα και έμμεση, από την Τουρκία ότι πρέπει να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Προφανώς αυτό περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, με την εγκατάλειψη της απειλής πολέμου κατά της Ελλάδας, το διαβόητο casus belli» πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας. «Όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη να εμπλακεί σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία αλλά αυτό να γίνει σε μια στέρεη βάση, την βάση του Διεθνούς Δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας» κατέληξε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τις αναφορές του στην Τουρκία στη συνάντηση που είχε με τον Μπαν Κι Μουν. Οικονόμου: Η Τουρκία είναι σε υστερία, θέλουν να χάσουμε την ψυχραιμία μας Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερώτηση για τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την Ελλάδα, τόνισε πως “παρακολουθούμε συνεχώς τον ρητορικό παροξυσμό από την τουρκική πλευρά, σε επίπεδο υστερίας πια”. “Στόχος τους είναι να μας κάνουν να απολέσουμε την ψυχραιμία μας και να αλλάξουμε την τακτική μας. Η χώρα δεν τρομοκρατείται, ούτε πανικοβάλλεται. Η στρατηγική μας είναι σταθερή, αποδομούμε τις ανακρίβειες, διευρύνουμε την επιδραστική μας ισχύ και είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να απαντήσουμε”, συνέχισε ο κ. Οικονόμου υπογραμμίζοντας πως οι απόψεις της Ελλάδας μετράνε. Πρόσθεσε ότι το να επικαλείται η Τουρκία το διεθνές δίκαιο όταν η ίδια καταστρατηγεί τα πάντα και δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο δείχνει πόσο αδιέξοδη είναι η στρατηγική της. Η Ελλάδα, σταθερά και ανυποχώρητα είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Ερωτηθείς αν φοβάται η κυβέρνηση ατύχημα στο πεδίο, ο κ. Οικονόμου είπε: «Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός ότι υπάρχει υστερία από την πλευρά της Τουρκίας και διαστρέβλωση της πραγματικότητας όσον αφορά στο διεθνές δίκαιο. Εμείς, συνεχίζουμε ψύχραιμοι και έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Όποιος παραβιάζει τα σύνορα τιμωρείται, τα νερά μας είναι απορθητα Συμμορία με «έδρα» την Πολυτεχνειούπολη ληστεύει κατάστημα σε 22″http://www.thetimes|-.gr/” – Δείτε βίντεο Αφιέρωμα στη θρυλική καριέρα του Ρότζερ Φέντερερ – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 29.09.2022, 12:35 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 10:49 29.09.2022, 14:46 29.09.2022, 14:47 28.09.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )