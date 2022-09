Διαφωνεί η Πιπιλή με την τροπολογία για τα τραπεζοκαθίσματα: «Αν είχα τη δυνατότητα θα καταψήφιζα» Δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον μοναχικό αγώνα της για την επαναφορά των δημόσιων χώρων στους πολίτες Τη διαφωνία της με την τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών (που κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας) και αφορά τα τραπεζοκαθίσματα που έχουν τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους, εξέφρασε η βουλευτής της Ά Αθηνών, Φωτεινή Πιπιλή. Η κα Πιπιλή σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το πολιτικό της γραφείο «παραμένει σταθερή στον διαχρονικό της αγώνα για τον Πολιτισμό της Καθημερινότητας, προασπίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών» και υπογραμμίζει ότι αν η διαδικασία της Βουλής της έδινε τη δυνατότητα να καταψηφίσει τη συγκεκριμένη Τροπολογία, θα το είχε κάνει. «Ως εκ τούτου, τοποθετείται δημόσια και δηλώνει πως θα συνεχίσει τον μοναχικό αγώνα της για την επαναφορά των δημόσιων χώρων στους – με συνταγματική επιταγή- δικαιούχους, που είναι αποκλειστικά οι πολίτες που θέλουν να κινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια στα πεζοδρόμια και στις πλατείες». Τέλος, τονίζει ότι για την αντίθεσή της αυτή, έχει τοποθετηθεί εδώ και δύο μήνες προς τους αρμόδιους Υπουργούς, αλλά και σε Μ.Μ.Ε. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Όποιος παραβιάζει τα σύνορα τιμωρείται, τα νερά μας είναι απορθητα Συμμορία με «έδρα» την Πολυτεχνειούπολη ληστεύει κατάστημα σε 22″http://www.thetimes|-.gr/” – Δείτε βίντεο Αφιέρωμα στη θρυλική καριέρα του Ρότζερ Φέντερερ – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 29.09.2022, 12:35 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 14:46 29.09.2022, 14:47 29.09.2022, 15:30

