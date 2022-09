Ελληνοτουρκικά: Άμεση απάντηση Ουάσιγκτον και Αθήνας στον Ερντογάν για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών «Αδιαπραγμάτευτη η ελληνική κυριαρχία στα νησιά» ξεκαθαρίζουν οι ΗΠΑ – «Θα υπερασπιστούμε τα νόμιμα συμφέροντα μας , εφόσον παραστεί η ανάγκη» διαμηνύει το ελληνικό ΥΠΕΞ Ουάσιγκτον και Αθήνα απάντησαν απόψε… «εν ριπή οφθαλμού» στη νέα διπλή τουρκική πρόκληση που εκδηλώθηκε σε βάρος της Ελλάδας με τις νέες δηλώσεις Ερντογάν και την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Λίγη ώρα μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου, που έθεσε εκ νέου θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και τις νέες παραληρηματικές αξιώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Ουάσιγκτον έδωσε ακόμα μια ηχηρή απάντηση στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ελληνική κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου δεν αμφισβητείται. Η αποστομωτική απάντηση του αμερικανικού ΥΠΕΞ ήρθε να συμπληρώσει ουσιαστικά το μήνυμα αποφασιστικότητας που έστειλε η Αθήνα για τις αποφάσεις του τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο η ελληνική πλευρά θα υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της, εφόσον παραστεί η ανάγκη». Παράλληλα, η αμερικανική διπλωματία έδειξε ευθέως ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις αξιώσεις της Άγκυρας σε ό,τι αφορά τον αμερικανικό οπλισμό που μεταφέρθηκε στα νησιά, αλλά και τις ενστάσεις της για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο. Την ομοβροντία των απαντήσεων στην Τουρκία είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στο υπουργικό Συμβούλιο. Στην Αθήνα ήταν ήδη γνωστό ότι τα «γεράκια» της Αγκυρας θα συζητούσαν όλο το πλέγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ο πρωθυπουργός σημείωσε με έμφαση, απευθυνόμενος στα μέλη της κυβέρνησης, ότι «απέναντί τους, δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ»… Η απάντηση της Αθήνας Η Αθήνα με την απάντηση που έδωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση του τουρκικού συμβουλίου Ασφαλείας, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα δεν προβάλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας», και επανέλαβε πως η χώρα μας είναι υπέρ του διαλόγου -κάτι που επισήμανε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την περασμένη Παρασκευή. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ: «Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της, υπό την βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Δεν έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο (casus belli). Η Ελλάδα δεν προβάλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας. Τάσσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Θα υπερασπιστεί, όμως, τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της εφόσον παραστεί η ανάγκη». Η αντίδραση της Ουάσιγκτον Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ερώτημα που του τέθηκε για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νεντ Πράις, τόνισε ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά είναι αδιαπραγμάτευτη». Πρόκειται για τη δεύτερη παρέμβαση μέσα σε τρείς ημέρες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Τη Δευτέρα σε γραπτή του δήλωση, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωνε ότι «σε μια εποχή που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες». «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται» ξεκαθάρισε. Και κατέληξε: «Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση». Είχαν προηγηθεί τη Δευτέρα νέες απειλές που είχε εξαπολύσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της χώρας μας. Επιμένει στις παράλογες αξιώσεις Μιλώντας στο CNN Turk και το Kanal D, ο Ερντογάν συνέχισε χθες βράδυ τις προκλήσεις: «Ελλάδα και Τουρκία δεν μπορούν να συγκριθούν στο ΝΑΤΟ» ανέφερε, σχολιάζοντας: «Είμαστε στο top-5 του ΝΑΤΟ. Είμαστε μια χώρα που είναι τόσο σημαντική στο ΝΑΤΟ, τόσο με τις πληρωμές που κάνουμε όσο και με τις χερσαίες δυνάμεις. Είναι απαράδεκτο για τις ΗΠΑ να στέλνουν τόσα όπλα, οχήματα και πυρομαχικά στα νησιά». «Οι ΗΠΑ δεν φέρονται δίκαια στις χώρες του ΝΑΤΟ. Κάναμε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις σε ΗΠΑ και Ελλάδα μέσω του υπουργείου Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ δεν θα βρουν σύμμαχο σαν την Τουρκία. Τα νησιά είναι μη στρατιωτική ζώνη. Πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουν τώρα τα νησιά. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, τα νησιά αυτά έχουν ειδικό καθεστώς. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να μην παρασύρουν την Ελλάδα» συμπλήρωσε. Και συνέχισε: «Η ανακοίνωση που έβγαλε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αναφέρεται σ’ αυτό. Οι ΗΠΑ, που είτε αγνοούν είτε ενθαρρύνουν την Ελλάδα να απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, οδηγούν σε κούρσα εξοπλισμών. Θα σταματήσουμε; Θα κάνουμε αυτά τα βήματα. Έχουμε περίπου 40.000 στρατιώτες εκεί. Η στρατιωτικοποίηση δεν θα μείνει αναπάντητη. Στα νησιά που πρέπει να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα, οι ΗΠΑ δεν υπακούουν στη Λωζάνη και κάνουν τέτοια βήματα». Τουρκία: «Η Ελλάδα προκαλεί» Νωρίτερα, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών, η Τουρκία έκανε λόγο για ελληνικές προκλήσεις. «Οι προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας, η οποία δεν έχει εγκαταλείψει τις παράνομες πρακτικές της, παρά τις εκκλήσεις μας να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, έχουν πρόσφατα συζητηθεί διεξοδικά» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Άγκυρα για τη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Ατίλα Γκιουλάν και ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Ερτσουμέντ Τατλίογλου. «Να έρθουν στα λογικά τους, οι κύκλοι που ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά που έχουν στρατιωτικό καθεστώς. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, σύμφωνα με την Hurriyet. Οι Τούρκοι μάλιστα, κατηγορούν τη χώρα μας ότι «απομακρύνεται από τη λογική, έφτασε στο σημείο να σαμποτάρει νατοϊκές ενέργειες και να επιτεθεί σε πλοία που πλέουν στα διεθνή ύδατα». «Καλούμε τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν την απόφαση για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, καθώς είναι αντίθετη στο πνεύμα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας της γείτονος υπογραμμίζει επίσης ότι οι ενέργειες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα, «ώστε όλες οι χώρες να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της ΤΔΒΚ». Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της Hurriyet, τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ήταν «οι κινήσεις της Ελλάδας που αυξάνουν την ένταση στο Αιγαίο, η στρατιωτικοποίηση των νησιών, οι εγχώριες και διασυνοριακές αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και oι επιπτώσεις στην περιοχή λόγω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

