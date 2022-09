Ελληνοτουρκικά – Η Ελλάδα απάντησε στην Τουρκία: Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μας απειλείτε

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών στις ανακοινώσεις της Τουρκίας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό την προεδρία Ερντογάν. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, «η Ελλάδα δεν προβάλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας», επαναλαμβάνοντας πως η χώρα μας είναι υπέρ του διαλόγου -κάτι που επισήμανε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την περασμένη Παρασκευή. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ: «Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της, υπό την βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Δεν έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο (casus belli). Η Ελλάδα δεν προβάλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας. Τάσσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Θα υπερασπιστεί, όμως, τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της εφόσον παραστεί η ανάγκη». «Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Θα υπερασπιστεί, όμως, τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματά της εφόσον παραστεί η ανάγκη»: από την ανακοίνωση @GreeceMFA για τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2022 Σε μια παράλληλη με τη διπλωματία κίνηση, με την έξοδο ενός μεγάλου μέρους του Στόλου στο Αιγαίο απαντάει η χώρα μας στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις των τελευταίων ημερών,, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ετοιμότητας προς την πλευρά της Άγκυρας εν όψει της επικείμενης καθόδου του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis από τη Μαύρη Θάλασσα στη Ν.Α Μεσόγειο, πιθανότατα στις αρχές Οκτωβρίου. Παρά το γεγονός ότι η κινητοποίηση των πολεμικών πλοίων του Στόλου ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής της άσκησης «Λόγχη», η πρώτη φάση της οποίας ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο στην ευρύτερη περιοχή του Μυρτώου Πελάγους και των Κυκλάδων, εντούτοις συνδέεται άμεσα και με την αύξηση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό καταρτίζει ήδη σχέδια αντιμετώπισης μίας ενδεχόμενης προσπάθειας της Τουρκίας να δημιουργήσει τυχόν τετελεσμένα στη Ν.Α Μεσόγειο, αξιοποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση την έξοδο του τουρκικού ερευνητικού στη Μεσόγειο. Να υπενθυμίσουμε πως το Orus Reis έχοντας ολοκληρώσει τις μετασκευές και την αναβάθμιση του λογισμικού του, το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμών των συστημάτων του στην θαλάσσια περιοχή του Βοσπόρου. Τουρκία: «Η Ελλάδα προκαλεί» Νωρίτερα, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών, η Τουρκία έκανε λόγο για ελληνικές προκλήσεις. «Οι προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας, η οποία δεν έχει εγκαταλείψει τις παράνομες πρακτικές της, παρά τις εκκλήσεις μας να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, έχουν πρόσφατα συζητηθεί διεξοδικά» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Άγκυρα για τη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Ατίλα Γκιουλάν και ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Ερτσουμέντ Τατλίογλου. «Να έρθουν στα λογικά τους, οι κύκλοι που ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά που έχουν στρατιωτικό καθεστώς. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, σύμφωνα με την Hurriyet. Οι Τούρκοι μάλιστα, κατηγορούν τη χώρα μας ότι «απομακρύνεται από τη λογική, έφτασε στο σημείο να σαμποτάρει νατοϊκές ενέργειες και να επιτεθεί σε πλοία που πλέουν στα διεθνή ύδατα». «Καλούμε τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν την απόφαση για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, καθώς είναι αντίθετη στο πνεύμα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας της γείτονος υπογραμμίζει επίσης ότι οι ενέργειες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα, «ώστε όλες οι χώρες να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της ΤΔΒΚ». Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της Hurriyet, τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ήταν «οι κινήσεις της Ελλάδας που αυξάνουν την ένταση στο Αιγαίο, η στρατιωτικοποίηση των νησιών, οι εγχώριες και διασυνοριακές αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και oι επιπτώσεις στην περιοχή λόγω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Ειδήσεις σήμερα: Τουρκία: Η Ελλάδα προκαλεί – Να έρθουν στα λογικά τους οι κύκλοι που ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίζει τα νησιά Πόλεμος στην Ουκρανία – Η Μέρκελ προειδοποιεί: Δεν μπλοφάρει ο Πούτιν με τα πυρηνικά Ζωγράφου: Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων και πλημμελημάτων σε 23 από 32 συλληφθέντες στην Πολυτεχνειούπολη

