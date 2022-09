Ενεργειακή κρίση: Νέα έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 64 εκατ. ευρώ στους δήμους και τις σχολικές επιτροπές Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα Με γνώμονα τη συνεχή στήριξη της Αυτοδιοίκησης και στο πλαίσιο των άμεσων κυβερνητικών παρεμβάσεων προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις του κύματος των ανατιμήσεων λόγω της εισαγόμενης ενεργειακής κρίσης εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, υπέγραψε σήμερα νέα έκτακτη χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 64 εκατ. ευρώ, στους Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές, για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και την εξασφάλιση της θέρμανσης των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται: Έκτακτη πρόσθετη επιχορήγηση, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), προς όλους τουςδήμους της χώρας. Έκτακτη πρόσθετη επιχορήγηση, συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), προς όλους τους δήμους της χώρας, κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη προηγηθεί, φέτος, η ενίσχυση όλων των Δήμων της χώρας με έκτακτη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 218 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους καθώς και των σχολικών επιτροπών τους για τις δαπάνες θέρμανσης των σχολείων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η εισαγόμενη κρίση, στηρίζουμε τους Ο.Τ.Α. προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο υπέρογκο ενεργειακό κόστος και να μπορέσουν να υπηρετήσουν τον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο που έχει η Αυτοδιοίκηση. Ήδη από το Α’ εξάμηνο του 2022, είχαμε διαθέσει 218 εκατ. ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε, με νέα έκτακτη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 64 εκατ. ευρώ: 50 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, για να σταθούν οι Δήμοι όρθιοι και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά προγράμματα που έχουμε σε εξέλιξη και τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, και 14 εκατ. ευρώ για τις σχολικές επιτροπές, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέρμανση όλων των σχολείων της Πατρίδας μας. Στεκόμαστε εμπράκτως αρωγοί στην Αυτοδιοίκηση για να παρέχει τις υπηρεσίες που χρειάζονται όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι». Επισυνάπτονται οι υπουργικές αποφάσεις -Δείτε, πατώντας ΕΔΩ -Δείτε, πατώντας ΕΔΩ Ειδήσεις σήμερα:Ο Ερντογάν σκοπεύει να συζητήσει με τον Πούτιν για τα δημοψηφίσματα Τουλάχιστον 13 νεκροί στα πλήγματα του Ιράν εναντίον οργανώσεων της ένοπλης ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης στο Ιράκ Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 59 ετών ο ράπερ Coolio BEST OF NETWORK 28.09.2022, 21:31 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 29.09.2022, 09:21 29.09.2022, 09:22 29.09.2022, 10:30

