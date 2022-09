Ηλιόπουλος: Ζήσαμε ένα υγειονομικό έγκλημα γιατί η κυβέρνηση δεν πίστεψε ποτέ στην ενίσχυση του ΕΣΥ «Η μελέτη Λύτρα αποκαλύπτει το υγειονομικό έγκλημα που έζησε η χώρα με ευθύνη Μητσοτάκη», αναφέρει «Η χώρα έζησε ένα υγειονομικό έγκλημα, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πίστεψε ποτέ στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο χθεσινοβραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του «Star Κεντρικής Ελλάδας». Αναφερθείς στο δεύτερο σκέλος της μελέτης Λύτρα είπε ότι «είναι πολύ τρομακτικό το γεγονός ότι, με βάση αυτήν τη μελέτη, το 97% των ανθρώπων που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ κατέληξαν, δηλαδή πρακτικά όποιος δεν διασωληνώθηκε σε ΜΕΘ πέθανε». «Η μελέτη δείχνει ακόμα ότι πάνω από το 70% και όσων διασωληνώθηκαν σε ΜΕΘ δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, αλλά και ότι, αν κάποιος συγκρίνει τις διασωληνώσεις στην Αττική με αυτές τις περιφέρειας, στην περιφέρεια έχουμε 64% μεγαλύτερη θνητότητα», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι το ποσοστό θνητότητας εντός ΜΕΘ στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερο και ότι «από πέρσι το Νοέμβρη η Ελλάδα είναι σταθερά 2 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε απώλειες αναλογικά με τους κατοίκους». Ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι όλα αυτά δείχνουν ότι «το ΕΣΥ δεν ενισχύθηκε στην πανδημία» και πως σήμερα «λειτουργεί με 10.000 λιγότερα άτομα μόνιμο προσωπικό σε σχέση με το 2019». Έκανε λόγο για «υγειονομική φτώχεια» στη χώρα, αναφέροντας ότι «υπάρχει ένας συγκεκριμένος δείκτης του ευρωπαϊκού ΕΟΔΥ που δείχνει τις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες: το ποσοστό αυτό το 2019 ήταν στο 8%, ενώ σήμερα ξεπερνά το 25% και προσεγγίζει το 30%». Αναφορικά με τις ΜΕΘ επισήμανε ότι χρειάζονται και το κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό και τόνισε πως «όταν σήμερα υπάρχει μια νοσηλεύτρια για να καλύψει 40 με 50 περιστατικά, στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για ΜΕΘ». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πάγωσε προσλήψεις που ήταν έτοιμες, ενώ -ακόμα και μέσα στην πανδημία- προσπάθησε να καλύψει κενά με έκτακτο προσωπικό. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι εδώ και τώρα «πραγματική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, που πρέπει να ξεκινά από την πρωτοβάθμια φροντίδα» και αύξηση των απολαβών των γιατρών και συνολικά των εργαζόμενων στο ΕΣΥ. Σχετικά με την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες στο φόντο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι «η ΕΕ παρακολουθεί με προσοχή τις αρνητικές εξελίξεις στα ζητήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και το γεγονός ότι σήμερα η χώρα μας αντιμετωπίζεται, σε αυτά τα ζητήματα, σαν την Πολωνία και την Ουγγαρία, είναι κάτι που μας θλίβει και μας προσβάλλει». Τόνισε ότι η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει απαντήσει ποιος ήταν ο λόγος που παρακολουθήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «όπως δεν έχουν απαντήσει για πολλά άλλα ζητήματα στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, που δείχνουν ότι υπήρχε κοινός βηματισμός ανάμεσα σε ΕΥΠ και Predator». «Το θέμα αυτό τέθηκε στις επαφές μας με την αρμόδια επίτροπο και τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του ευρωκοινοβουλίου. Δεν θεωρούμε ότι τα ζητήματα Δημοκρατίας είναι ζητήματα πολυτελείας», σημείωσε. Αναφορικά με την Εξεταστική είπε ότι η διαδικασία «οδηγείται σε φιάσκο με επιλογή της κυβέρνησης». «Η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να μην έρθουν κρίσιμοι μάρτυρες όπως ο κ. Δημητριάδης ή οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την Intellexa, την εταιρεία που εμπορεύεται το κακόβουλο λογισμικό Predator», τονίζοντας ότι «η επόμενη Βουλή που θα έχει προοδευτική πλειοψηφία, θα συστήσει προανακριτική επιτροπή και εκεί θα δοθούν απαντήσεις». Ερωτηθείς για τον κίνδυνο νέας ανόδου του φασισμού, είπε ότι «η ρίζα του προβλήματος, σε σχέση και με τις ιταλικές εκλογές, είναι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα» και πως «όσο στην Ευρώπη βαθαίνει η φτώχεια και οι ανισότητες, όσο υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται σε καθημερινό οικονομικό αδιέξοδο και δεν υπάρχει ασφάλεια για την κοινωνία, τόσο θα υπάρχουν δυνάμεις που θα ποντάρουν στο φόβο, στο ρατσισμό και το δηλητήριο». Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο: Νέος καβγάς on air στον ΣΚΑΪ – Τους παράτησαν οι παρουσιαστές Ο κυκλώνας Ίαν χτυπά με μανία τη Φλόριντα: Eικόνες ασύλληπτης καταστροφής Μια ανάσα από τα €400 ανά μεγαβατώρα η τιμή του ρεύματος στον «απόηχο» του Nord Stream BEST OF NETWORK 29.09.2022, 10:33 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 10:49 29.09.2022, 09:21 29.09.2022, 09:22 29.09.2022, 10:30

