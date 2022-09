Καραγιάννης: Μετατρέπουμε τον σιδηρόδρομο από «μεγάλο ασθενή» σε μεγάλο πρωταγωνιστή των έργων

Ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης υπογράμμισε ότι «ανεξαρτήτως διαφορετικών απόψεων, όλοι αναγνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου έχει πολλαπλά οφέλη και για την οικονομία και για τις τοπικές κοινωνίες και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά» και γι’ αυτό, όπως εξήγησε «από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήσαμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη στήριξή του». Αναφέρθηκε στο «μεγάλο πρόγραμμα νέων έργων με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ύψους 4 δισ. ευρώ» που καταρτίστηκε καθώς και στο εξίσου σημαντικό έργο συντήρησης του δικτύου. «Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο παρεμβαίνουμε θεσμικά, ώστε να δώσουμε τα εργαλεία και τη δυνατότητα στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ να αλλάξουν και να πρωταγωνιστήσουν στα έργα της νέας εποχής για τον ελληνικό σιδηρόδρομο» τόνισε. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «γίνεται ένας σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων των δύο εταιριών. Ήταν κάτι που βρίσκει σύμφωνη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι αυτονόητο για όσους έχουν ζήσει τη καθημερινότητα των ελληνικών σιδηροδρόμων». Διευκρίνισε ότι «ο ΟΣΕ – ως Διαχειριστής Υποδομής – θα αναλάβει τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και όλων των εργασιών που απαιτούνται για το σιδηροδρομικό δίκτυο σε λειτουργία, δηλαδή την τακτική και τη βαριά συντήρηση, καθώς και αναγκαίες εργασίες ανάταξης. Και η ΕΡΓΟΣΕ, ως Διαχειριστής Έργων, θα επικεντρωθεί στην ανάληψη νέων έργων σιδηροδρομικής υποδομής εκτός του εν λειτουργία δικτύου, όπως νέες χαράξεις και επεκτάσεις υφιστάμενου δικτύου». Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους εργαζόμενους καθώς όπως ανέφερε «εισάγονται νέες μισθολογικές παροχές» προσθέτοντας ότι «έτσι, όχι μόνο διορθώνουμε δυσλειτουργίες δεκαετιών, αλλά εκσυγχρονίζουμε δύο εταιρίες, αναβαθμίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό και παρέχουμε μισθολογικές παροχές που δεν υπήρχαν». Μάλιστα, επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του ειδικά σε ό, τι αφορά το ζήτημα των προσλήψεων στον σιδηρόδρομο παραθέτοντας και τα σχετικά στοιχεία: «Το 2016 οι προσλήψεις στον ΟΣΕ ήταν 1, στην ΕΡΓΟΣΕ ήταν 0. Το 2017 ήταν 0 στον ΟΣΕ, 0 και στην ΕΡΓΟΣΕ. Το 2018 ήταν μία καλή χρονιά με 24 προσλήψεις στον ΟΣΕ, πάλι 0 προσλήψεις στην ΕΡΓΟΣΕ. Το 2019 έγινε 1 πρόσληψη στον ΟΣΕ και 0 στην ΕΡΓΟΣΕ» είπε ο κ. Καραγιάννης και πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενισχύσει τον σιδηρόδρομο με 217 προσλήψεις. «Βελτιώνουμε την πραγματικότητα του σιδηροδρόμου συνολικά» υπογράμμισε. Συνεχίζοντας έκανε λόγο για «ένα ρεαλιστικό πλάνο για την αξιολόγηση της πορείας των δύο εταιριών», ενώ σημείωσε ότι με οι συμβάσεις απόδοσης που καταρτίζονται με καθεμιά από τις δύο εταιρίες «θα συμπεριλαμβάνουν ετήσιους στόχους επίτευξης και ορόσημα, ενώ οι ετήσιες αμοιβές των Διοικήσεων θα εξαρτώνται από την επίτευξη των στόχων αυτών». «Φιλοδοξούμε να μετατρέψουμε το τρένο από τον ”μεγάλο ασθενή” σε πρωταγωνιστή των νέων μεγάλων έργων που έχει ανάγκη η χώρα» επισήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών. Κλείνοντας ο κ. Καραγιάννης έστειλε μήνυμα ότι «σε αυτή την ιδιαίτερη και δύσκολη συγκυρία που ζούμε, ως Πολιτεία οφείλουμε να πραγματοποιούμε ουσιαστικές και ρεαλιστικές παρεμβάσεις που επιλύουν με αποτελεσματικό τρόπο χρόνια προβλήματα και παθογένειες και από την άλλη έχουν αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο». «Αυτή η προσπάθεια, πέρα από πολιτικά, έχει και εθνικά χαρακτηριστικά. Η αναβάθμιση των υποδομών είναι, πρωτίστως, ένα εθνικό στοίχημα. Γιατί, πέρα από τα οικονομικά οφέλη, συνδυάζεται ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, αλλά και τη διαμόρφωση όρων καλύτερης ζωής, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο. Για τις μελλοντικές γενιές. Σε αυτή την προσπάθεια καλούμαστε όλοι να λειτουργήσουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διάθεση καλής συνεργασίας» κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Πολυτεχνειούπολη: Πώς η δόκιμη αστυνομικός ειδοποιούσε τη συμμορία του «Έσκο» ότι επίκειται επιχείρηση Πόλεμος στην Ουκρανία – Economist: Ο Πούτιν κάνει τη μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών από τον Β΄ Παγκόσμιο «Old age» το αίτιο θανάτου της Ελισάβετ – Δείτε το πιστοποιητικό

