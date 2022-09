Καρότο και μαστίγιο από τον Ακάρ: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους «προκλητικούς» Έλληνες «Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν» είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας -αγνοώντας τις προκλήσεις-, ο οποίος κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στα ελληνοτουρκικά Μια διαφορετική, ελαφρώς, στάση σε σύγκριση με αυτή που κρατούσε τις προηγούμενες ημέρες, παρουσίασε ο Χουλουσί Ακάρ, σε δηλώσεις που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης. Αυτή τη φορά, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας τόνισε πως η χώρα του είναι έτοιμη για διάλογο με την «προκλητική» Ελλάδα, καθώς η Τουρκία «δεν είναι απειλή για κανέναν» και ψάχνει «επίλυση των προβλημάτων με ειρηνικές μεθόδους». Αναφερόμενος στα προβλήματα με την Ελλάδα, ο Ακάρ δήλωσε: «Δυστυχώς, οι προκλητικές ενέργειες και η ρητορική της Ελλάδας συνεχίζονται. Ορισμένοι πολιτικοί, ειδικότερα, επιδεικνύουν μια εξαιρετικά επιθετική στάση απέναντι στην Τουρκία λόγω των εσωτερικών πολιτικών τους θεμάτων. Εμείς, όμως, είμαστε πολύ ψυχροί απέναντί τους. Κάνουμε υπομονετικά ό,τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας». Τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι υπέρ της επίλυσης αυτών των προβλημάτων με ειρηνικά μέσα και μεθόδους, ο Ακάρ συνέχισε, λέγοντας: «Δυστυχώς, ορισμένοι άνθρωποι, πολιτικοί, στην Ελλάδα, έκαναν και κάνουν αυτά τα πράγματα για να θολώσουν τα νερά και να μπερδέψουν τα πράγματα. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι κάποιοι λογικοί Έλληνες ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, απόστρατοι στρατηγοί και ναύαρχοι αρχίζουν τώρα να βλέπουν την αλήθεια. Ευχή και επιθυμία μας είναι οι Έλληνες πολιτικοί να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατό αυτές τις πρωτοβουλίες, που βλάπτουν και τον ελληνικό λαό, και να επιλυθούν τα προβλήματα με διαπραγματεύσεις, με ειρηνικά μέσα και μεθόδους». «Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν» Εκφράζοντας ότι θέλουν το Αιγαίο να είναι μια θάλασσα φιλίας και ότι ο πλούτος του Αιγαίου να μοιράζεται δίκαια, ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας Ακάρ δήλωσε: «Έχουμε πάντα εκφράσει σε κάθε ευκαιρία ότι είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε μαζί τους. Είτε έρθουν στην Τουρκία είτε μας καλέσουν και πάμε εμείς στην Ελλάδα, ας συναντηθούμε, ας μιλήσουμε και ας λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί ο ελληνικός λαός υποφέρει περισσότερο από αυτά που έκαναν αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί. Θέλουμε όλοι να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή ή κίνδυνο για κανέναν. Η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός, ασφαλής και αποτελεσματικός σύμμαχος. Θέλουμε όλοι να το βάλουν αυτό στο μυαλό τους. Μετά από όλες τις εκκλήσεις μας, τις απαιτήσεις μας για επίλυση των προβλημάτων με ειρηνικά μέσα και μεθόδους, λέμε, μην αφήσετε αυτό να αποτελέσει αδυναμία. Είμαστε αποφασισμένοι και ευτυχώς σε θέση να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τους νόμους τόσο των ιδίων όσο και των Κυπρίων αδελφών μας. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ούτε γι’ αυτό». «Δεν υπάρχει χώρος για τους αδύναμους σε αυτή τη γεωγραφκη περιοχή» Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ακάρ δήλωσε ότι η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος με τις αξίες, τη γεωγραφία, τον πληθυσμό και το στρατό της. «Ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί για να υπάρχουμε σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Δεν υπάρχει χώρος για τους αδύναμους σε αυτή τη γεωγραφία. Με τις προσπάθειες και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται υπό την ηγεσία του προέδρου μας, η Τουρκία γίνεται ισχυρότερη μέρα με τη μέρα και προχωρά προς ένα λαμπρότερο μέλλον με πολύ πιο σίγουρα βήματα. Μία Τουρκία, μία πατρίδα. Ως εκ τούτου, υπάρχει μόνο ένα έθνος. Είμαστε αποφασισμένοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπηρετήσουμε αυτή τη χώρα, αυτό το έθνος». Ειδήσεις σήμερα: Στο 10% ο πληθωρισμός στη Γερμανία, στη μεγαλύτερη τιμή των τελευταίων 70 χρόνων Αποκάλυψη CNN για τον Nord Stream: Εθεάθησαν ρωσικά πλοία πριν τις εκρήξεις Coolio: Από εθελοντής πυροσβέστης στην κορυφή του Billboard – Το τραγούδι φαινόμενο και τα ναρκωτικά BEST OF NETWORK 29.09.2022, 12:35 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 14:46 29.09.2022, 14:47 29.09.2022, 15:30

