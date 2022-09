Κυπριακό: Ανησυχία από τον ΟΗΕ για πολιτικό αδιέξοδο στην αμοιβαία αποδεκτή λύση Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο δήλωσε ότι μια κοινά αποδεκτή φόρμουλα για την επανένωση του νησιού «ξεθωριάζει και δεν θα είναι διαθέσιμη για πολύ ακόμα» Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 29.09.2022, 11:05 Εξαιρετικά ανήσυχος για το ότι η επιλογή μιας αμοιβαία συμφωνημένης διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος, δηλαδή μια φόρμουλα για επανένωση του νησιού αποδεκτή και στις δυο πλευρές, ξεθωριάζει και δεν θα είναι διαθέσιμη για πολύ ακόμα, δηλώνει πως είναι ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ. Μιλώντας σήμερα στο Cyprus Forum στη Λευκωσία, με θέμα «Συμπερίληψη: Απελευθερώνοντας τη δύναμη της διαφορετικότητας», ο κ. Στιούαρτ είπε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο σε σχέση με το Κυπριακό και πως οι θέσεις των δυο πλευρών απέχουν πραγματικά πολύ μεταξύ τους – δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν για το τι θα αφορούν οι συνομιλίες για λύση, αλλά και για τις συνθήκες για επάνοδο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Δεν θεωρώ ότι αυτό το αδιέξοδο είναι απαραίτητα ανυπέρβλητο μεσοπρόθεσμα, αλλά ρεαλιστικά δεν βλέπω μεγάλη προοπτική για συνομιλίες πριν τις επικείμενες εκλογές στο νησί και στην περιοχή τον επόμενο χρόνο», σημείωσε ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών. «Και μετά από αυτές τις εκλογές, μπορεί να βρεθούμε σε ένα νέο πλαίσιο, καλύτερο ή χειρότερο. Είναι αδύνατο σε αυτό το σημείο να το προβλέψουμε», σημείωσε. Πρόσθεσε πως «ενώ υπάρχει μια δυσμενής προοπτική για συνομιλίες σύντομα, υπάρχει κάτι πολύ πιο θεμελιώδες το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή: Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος ότι η επιλογή μιας αμοιβαία συμφωνημένης διευθέτησης του προβλήματος– με άλλα λόγια μια φόρμουλα για επανένωση του νησιού αποδεκτή και στις δυο πλευρές – ξεθωριάζει και δεν θα είναι διαθέσιμη για πολύ ακόμα». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Όποιος παραβιάζει τα σύνορα τιμωρείται, τα νερά μας είναι απορθητα Συμμορία με «έδρα» την Πολυτεχνειούπολη ληστεύει κατάστημα σε 22″http://www.thetimes|-.gr/” – Δείτε βίντεο Αφιέρωμα στη θρυλική καριέρα του Ρότζερ Φέντερερ – Δείτε βίντεο Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 29.09.2022, 11:05 BEST OF NETWORK 29.09.2022, 10:33 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 10:49 29.09.2022, 09:21 29.09.2022, 09:22 29.09.2022, 10:30

