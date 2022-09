Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο «Στον 21ο αιώνα δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα και δεν έχουν θέση επίδοξοι ταραχοποιοί» είπε ο πρωθυπουργός κατά την τελετή ονοματοδοσίας της πυραυλάκατου «Υποπλοίαρχος Βλαχάκος» 29.09.2022, 09:29 UPD: 29.09.2022, 09:50 Μηνύματα στην Τουρκία χωρίς να την κατονομάζει έστειλε το πρωί της Πέμπτης ο Κυρίακος Μητσοτάκης κατά την τελετή ονοματοδοσίας της πυραύλακατου «Υποπλοίαρχος Βλαχάκος». Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τα νερά μας θα μείνουν απόρθητα», «τα σύνορά μας είναι γαλάζια και όχι γκρίζα» και «η ιστορία διδάσκει ότι όποιος παραβιάζει ατα σύνορα τιμωρείται» Λίγες ώρες μετα΄την απάντηση που έδωσαν Αθήνα και Ουάσινγκτον στην τουρκική προκλητικότητα όπως αυτή εκφράστηκε για άλλη μια φορά από τα χείλη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος έθεσε εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «είναι πολλά τα μηνύματα που στέλνει σήμερα το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού. Η ταχύτητα και ο εξοπλισμός του δηλώνει ότι τα νερά μας θα παραμείνουν απόρθητα». Όπως τόνισε, δε, η κατασκευή του από ελληνικά χέρια δηλώνει ότι θα παραμείνουν ανοιχτά τα ναυπηγεία σε Σκαραμαγκά και Ελευσίνα. «Θωρακίζουμε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας ενώ πάνω από όλα το ίδιο το όνομα του πλοίου θα διαλαλεί ότι η πατρίδα μας μένει πιστή στην αρχή οι ήρωες γεννούν νέες ήρωες» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Όπως τόνισε «η πυραυλάκατος θα ταξιδεύει παντού την αλήθεια της ιστορίας, ότι τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο σε μια ιερή αποστολή στην οποία θα ενταχθούν τρεις φρεγάτες Belh@rra και 4 ανανεωμένες ΜΕΚΟ. Το Πολεμικό Ναυτικό γίνεται πιο ισχυρό όπως και η Πολεμική Αεροπορία με τα Rafale και τα αναβαθισμένα F-16 Viper όπως και ο Στρατός εκσυγχρονίζει με σχέδιο το δυναμικό του». Εκφράζοντας το ευχαριστώ στις άνδρες και τις γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «για τη στάση σας, σας ευγνωμονεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας οι οποίοι κλείνουν τα αυτιά τους σε πυροτεχνήματα και απειλές ακούγοντας μόνο τη φωνή της δικαιοσύνης και της ιστορίας που διδάσκει ότι όποιος παραβιάζει ατα σύνορα τιμωρείται και ότι στον 21ο αιώνα δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα και δεν έχουν θέση επίδοξοι ταραχοποιοί». «Το επαναλαμβάνω: τα προβλήματα λυνονται ειρηνικά και με γνώμοντα το Διεθνές Δίκαιο και είναι μεγάλο λάθος κάποιοι να επιχειρούν να δηλητηριάζουν την κοινή τους γνώμη ανακαλύπτοντας εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn8o16i0nhyp) Στην πυραύλακατο την έβδομη αυτού του τύπου που παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό δίνεται το όνομα του πεσόντος στα Ίμια Υποπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου. 29.09.2022, 09:29 UPD: 29.09.2022, 09:50 Best of Network 28.09.2022, 21:31 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 29.09.2022, 09:21 29.09.2022, 09:22 28.09.2022, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )