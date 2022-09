Μητσοτάκης: Η νέα επένδυση της Google μπορεί να φέρει 2 δισ. ευρώ ως το 2030 και 20.000 νέες θέσεις εργασίας

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτά τα 15 χρόνια διαδοχικών κρίσεων, η Google όχι μόνο έμεινε, αλλά ενίσχυσε και την παρουσία της στην Ελλάδα – Νωρίτερα συναντήθηκε με την πρόεδρο της Google Cloud International, Adaire Fox-Martin