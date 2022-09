Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας στην ανεξαρτησία, ακεραιότητα και εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στην υπεράσπιση των βασικών ευρωπαϊκών αξιών σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο και τη δέσμευση για στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βιέρα Γιούροβα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας στην ανεξαρτησία, ακεραιότητα και εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, έναντι της ρωσικής εισβολής. Ενημέρωσε επίσης, την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την καθιέρωση πρόσθετων δικλίδων ελέγχου στη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας. Ακόμη, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε ην ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (European Media Freedom Act), το νέο σύνολο κανόνων το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία του πλουραλισμού και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε ότι η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου θα αποτελεί στο εξής το πιο ασφαλές και αντικειμενικό κριτήριο για το επίπεδο πλουραλισμού και πολυφωνίας σε κάθε κράτος μέλος. Μάλιστα, ενημέρωσε την κ. Γιούροβα ότι πολλές από τις πρόνοιες της Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης είτε αποτελούν ήδη μέρος της ελληνικής νομοθεσίας είτε έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση Δημοσιότητας και Διαφάνειας στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο». Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Πολυτεχνειούπολη: Απόπειρα αρπαγής του «Έσκο» από τον Ερυθρό Σταυρό Πόλεμος στην Ουκρανία – Economist: Ο Πούτιν κάνει τη μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών από τον Β΄ Παγκόσμιο Η ζωή μετά την Ελισάβετ: Ο οίκος των Ουίνδσορ σε κρίση – Βασιλιάς σε «ομηρία» ο Κάρολος BEST OF NETWORK 29.09.2022, 18:48 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 14:46 29.09.2022, 14:47 29.09.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )