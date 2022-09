Οικονόμου: Η Τουρκία είναι σε υστερία, θέλουν να χάσουμε την ψυχραιμία μας Μίλησε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας όσον αφορά στο Διεθνές Δίκαιο από την Άγκυρα – «Εμείς, συνεχίζουμε ψύχραιμοι και έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση» 29.09.2022, 13:28 UPD: 29.09.2022, 14:42 1 ΣΧΟΛΙΑ Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερώτηση για τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την Ελλάδα, τόνισε πως “παρακολουθούμε συνεχώς τον ρητορικό παροξυσμό από την τουρκική πλευρά, σε επίπεδο υστερίας πια”. “Στόχος τους είναι να μας κάνουν να απολέσουμε την ψυχραιμία μας και να αλλάξουμε την τακτική μας. Η χώρα δεν τρομοκρατείται, ούτε πανικοβάλλεται. Η στρατηγική μας είναι σταθερή, αποδομούμε τις ανακρίβειες, διευρύνουμε την επιδραστική μας ισχύ και είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να απαντήσουμε”, συνέχισε ο κ. Οικονόμου υπογραμμίζοντας πως οι απόψεις της Ελλάδας μετράνε. Πρόσθεσε ότι το να επικαλείται η Τουρκία το διεθνές δίκαιο όταν η ίδια καταστρατηγεί τα πάντα και δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο δείχνει πόσο αδιέξοδη είναι η στρατηγική της. Η Ελλάδα, σταθερά και ανυποχώρητα είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Ερωτηθείς αν φοβάται η κυβέρνηση ατύχημα στο πεδίο, ο κ. Οικονόμου είπε: «Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός ότι υπάρχει υστερία από την πλευρά της Τουρκίας και διαστρέβλωση της πραγματικότητας όσον αφορά στο διεθνές δίκαιο. Εμείς, συνεχίζουμε ψύχραιμοι και έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση». Για τα πανεπιστήμια Στο θέμα των Πανεπιστημίων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αφορμή την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (29/09). Όπως υπογράμμισε η κυβέρνηση μάχεται και θα συνεχίσει να μάχεται για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Μέρος των πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί αφορά και την ασφάλεια στους χώρους του, είπε ο κ. Οικονόμου, και τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την αντιμετώπιση των όποιων εστιών ανομίας υπάρχουν στα ΑΕΙ. «Η κυβέρνηση στήριξε τη γνώση έναντι στη βαριοπούλα και στα στειλιάρια που επιμένουν να κραδαίνουν κάποιοι», είπε χαρακτηριστικά. Ξεκινώντας την ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης σε ένα πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό». Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στις σχετικές πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού και τις παρεμβάσεις του στα συμβούλια κορυφής επισημαίνοντας ότι επιμένει πρωτίστως σε τέσσερα πράγματα: στην επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, στον ανασχεδιασμό του μοντέλου τιμολόγησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας με απεξάρτηση από τις τιμές του φυσικού αερίου, στην ανάπτυξη κοινών πολιτικών προμήθειας και αποθήκευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ανάγκη στήριξης των κοινωνιών, των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων. Είπε ακόμη πως ο πρωθυπουργός έχει επισημάνει πως σε αντίθεση με τη διαχείριση της πανδημίας η ΕΕ έχει καθυστερήσει στη λήψη αποφάσεων καθώς και ότι «στην Ευρώπη δεν υπάρχει πλέον άλλος χρόνος για χάσιμο». Χαρακτήρισε, μάλιστα, θετική εξέλιξη το γεγονός ότι κατόπιν πρωτοβουλίας της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Πολωνίας 15 χώρες της ΕΕ ανάμεσα στις οποίες και η Γαλλία με κοινή επιστολή τους ζητούν από την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση στο αυριανό έκτακτο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας που θα υιοθετήσει ουσιαστικά την ελληνική πρόταση για την επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου. Υπενθύμισε, δε, την επιστολή του αρμόδιου υπουργού κ. Σκρέκα προς την αρμόδια επίτροπο και αντιπρόεδρο της Κομισιόν, με την οποία προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Ταμείου, ύψους 80 δισεκ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου. Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «η Ελλάδα όπως και στην περίπτωση της πανδημίας έτσι και τώρα με τις προτάσεις της αποτελεί μέρος της λύσης και οι πρακτικές που έχει εισαγάγει για την αντιμετώπιση των κρίσεων γίνονται κανόνας και υιοθετούνται σιγά-σιγά και από άλλες χώρες στην υπόλοιπη Ευρώπη». Για το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως έχει εκδοθεί ήδη το 97% των ληξιπρόθεσμων συντάξεων και τον Αύγουστο είχαμε νέο ρεκόρ στην απονομή συντάξεων. Όπως είπε η κυβέρνηση έχει ως καταστατική της αρχή τη μέριμνα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και υπογράμμισε ότι ένα ακόμη πρόβλημα αντιμετωπίζεται έτσι με αποτελεσματικό τρόπο και σεβασμό στην τρίτη ηλικία που θέλει να απολαύσει τους κόπους της, παρά την τοξική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και η προσπάθεια συνεχίζεται με εντεινόμενους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι: Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 5 τέως Ταμεία και 10 διευθύνσεις του ΕΦΚΑ μηδένισαν τις εκκρεμότητες τους που πολλές από αυτές εκκρεμούσαν για 1 ή και 2 χρόνια. Επίσης πως από το 1.100.000 αιτήσεις κύριας συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει εκδοθεί το 97%. Για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 οι εκκρεμότητες έχουν μηδενιστεί, ενώ για το 2020 έχει εκδοθεί το 97% των αιτήσεων και για το 2021 το 91%. Μιλώντας ακολούθως για τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και την ψηφιακή πύλη αναπηρίας υπογράμμισε ότι η πολιτική υπάρχει για να δίνει λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας και να αποδίδει τον δέοντα σεβασμό στον άνθρωπο. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ακόμη βήμα, για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας με αναπηρία γίνεται από τη στιγμή που μπήκαν σε εφαρμογή τα Ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας και η ψηφιακή πλατφόρμα «Εθνική Πύλη Αναπηρίας». Πρόκειται -όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- για μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των συμπολιτών μας με αναπηρία. Με τη λειτουργία των Ψηφιακών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, οι συμπολίτες μας με αναπηρία θα πάψουν να ταλαιπωρούνται με συνεχείς επισκέψεις. Όλες οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά, από την αίτηση μέχρι την πιστοποίηση αναπηρίας και δεν θα χρειάζεται παρά μόνο μία επίσκεψη για τη γνωμάτευση γιατρών. Αναφέρθηκε επίσης σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί ήδη και βρίσκονται σε λειτουργία. «Σημειώνεται ότι ήδη έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται μια σειρά μεταρρυθμίσεις, όπως τα ηλεκτρονικά ραντεβού (έχουν ήδη κλειστεί πάνω από 500.000) και η κατάργηση των επαναλαμβανόμενων πιστοποιήσεων αναπηρίας για μη αναστρέψιμες ασθένειες (π.χ. ακρωτηριασμοί). Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια με τη θέσπιση της Κάρτας Αναπηρίας, και την εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού για τα ‘Ατομα με Αναπηρία» κατέληξε ο Γιάννης Οικονόμου. 