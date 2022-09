Οργισμένη απάντηση Πλεύρη σε υπαινιγμούς βουλευτή του ΜεΡΑ25 για το πόθεν έσχες του Ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι η αύξηση των στοιχείων στο πόθεν έσχες του, οφείλεται στην περιουσία που κληρονόμησε μετά τον θάνατο της μητέρας του Χρήστος Μπόκας 29.09.2022, 12:40 Την οργισμένη αντίδραση του κ. Θάνου Πλεύρη προκάλεσαν οι υπαινιγμοί της βουλευτού του ΜεΡΑ25 Μαρίας Απατζίδη για περίεργη αύξηση της περιουσιακής κατάστασης του υπουργού Υγείας. Ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι η αύξηση των στοιχείων στο πόθεν έσχες του, οφείλεται στην περιουσία που κληρονόμησε μετά τον θάνατο της μητέρας του. «Το 2020 έχασα την μητέρα μου μετά από τροχαίο δυστύχημα» ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι όλη η περιουσία της μητέρας του – την οποία και η ίδια είχε κληρονομήσει από την οικογένειά της – πέρασε στον ίδιο. «Αν ήσασταν επιμελής θα βλέπατε ότι η δήλωση περιουσιακής κατάστασής μου αναγράφει την αιτία απόκτησης. Αναγράφει ότι προήλθε από κληρονομία» είπε σε άλλο σημείο για να προσθέσει «μακάρι να ζούσε σήμερα η μητέρα μου και να μην είχα κληρονομήσει τίποτα». Ο κ. Πλεύρης σημείωσε μάλιστα ότι το θέμα είναι γνωστό καθώς είχε δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε αντίστοιχη επίθεση που είχε δεχθεί παλαιότερα και από τον Παύλο Πολάκη για να επισημάνει προς την βουλευτή του ΜεΡΑ25 πως «συμπεριφέρεστε ως τρολ του διαδυκτίου. Ενώ γνωρίζατε ότι η περιουσία προήλθε από τον θάνατο της μητέρας μου εσείς συνεχίσατε να διακινείται το ίδιο ψέμα. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε γιατί δεν με ενδιαφέρει» Από την πλευρά της η κυρία Απατζίδη ανταπάντησε «δυσάρεστο αυτό για τη μητέρα σας, δεν το ήξερα. Θα μπω στο πόθεν εσχες σας και θα επανέλθω». Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο: Νέος καβγάς on air στον ΣΚΑΪ – Τους παράτησαν οι παρουσιαστές Ο κυκλώνας Ίαν χτυπά με μανία τη Φλόριντα: Eικόνες ασύλληπτης καταστροφής Μια ανάσα από τα €400 ανά μεγαβατώρα η τιμή του ρεύματος στον «απόηχο» του Nord Stream Χρήστος Μπόκας 29.09.2022, 12:40 BEST OF NETWORK 29.09.2022, 12:35 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 10:49 29.09.2022, 09:21 29.09.2022, 09:22 28.09.2022, 15:00

