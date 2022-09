Πλεύρης σε βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Χειροκροτάτε τον Πολάκη που με αποκάλεσε minister death

Δίνουμε καθημερινή μάχη για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την πανδημία «Δίνουμε καθημερινή μάχη για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την πανδημία», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας. «Εγώ να δεχθώ την όποια κριτική. Να φτάνετε όμως να χειροκροτείτε έναν άνθρωπο που με ονομάζει minister death, αυτό ανταποκρίνεται στο πολιτικό επίπεδο που απαιτούν οι περιστάσεις;», είπε ο κ. Πλεύρης, απευθυνόμενος ιδίως στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε σχέση με όσα του είχε καταλογίσει νωρίτερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Ο υπουργός Υγείας απάντησε στα πυρά που δέχθηκε νωρίτερα από τον Παύλο Πολάκη (ΣΥΡΙΖΑ), για τους θανάτους, επί θητείας του κ. Πλεύρη, στο υπουργείο Υγείας. Με το τέλος του καλοκαιριού, υπήρξε η μετάλλαξη «δέλτα», η πλέον φονική μετάλλαξη, που είχε ως συνέπεια να αυξηθούν οι θάνατοι είπε ο κ. Πλεύρης και επισήμανε πως «όταν έχεις αύξηση των κρουσμάτων και αύξηση των νοσηλειών, προφανώς θα υπάρξει αύξηση στις βαριές νοσηλείες και στους θανάτους». Ειδικότερα, και ως προς την σφοδρή κριτική που δέχεται η κυβέρνηση στον απόηχο της μελέτης του καθηγητή Θ. Λύτρα, ο υπουργός υγείας είπε ότι «οι επιστημονικές μελέτες δεν είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι επιστήμονες κάνουν μελέτες, αυτές οι μελέτες γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα» και «τα συμπεράσματα κάθε μελέτης, μπορεί η πολιτεία να τα αξιολογεί, με τα όργανά της, και ό,τι θεωρεί ότι είναι σωστό να το εφαρμόζει, όπου θεωρεί πως κάτι δεν είναι σωστό, να μην το εφαρμόζει». Τα στοιχεία της μελέτης Λύτρα, σημείωσε, «αξιολογούνται από τα επιστημονικά όργανα. Έχει στατιστικά στοιχεία και η ίδια η μελέτη επισημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσει άλλη έρευνα, για τους λόγους της θνητότητας». «Φυσικά και να δούμε τι πρέπει να γίνει. Αλλά να έρχονται εδώ βουλευτές, και η κ. Αυγέρη νωρίτερα, που χρησιμοποίησε τη λέξη «δολοφόνοι», αυτή είναι η αντιπαράθεση που θέλετε;», είπε ο υπουργός Υγείας. «Όταν κάποιος άνθρωπος φτάσει στη διασωλήνωση, έχει σοβαρές πιθανότητες να πεθάνει. Γι΄ αυτό το κρίσιμο είναι να μην φτάσει κανείς στη διασωλήνωση, διότι έχει αυξημένες πιθανότητες θανάτου», είπε ο υπουργός Υγείας, που διευκρίνισε πάντως ότι δεν υποτιμά την αυξημένη θνητότητα. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν είναι αποκλειστική λύση η μεταφορά σε κλίνες ΜΕΘ γιατί όσο περισσότερος κόσμος, φτάνει στις κλίνες ΜΕΘ, πάλι θα υπάρχει ένα σοβαρό ποσοστό κόσμου που θα είναι διασωληνωμένος και θα καταλήξει. «Γι΄ αυτό τον λόγο, η πρώτη μάχη που δόθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, ήταν να μην φτάσουμε να διασωληνωθούμε», είπε ο υπουργός Υγείας σημειώνοντας ότι το «όπλο» που είχε η κυβέρνηση, ήταν το εμβόλιο. «Εκεί πέρα, ναι, υπήρχαν άνθρωποι που δεν την στήριζαν αυτή την προσπάθεια», είπε ο Θάνος Πλεύρης που πρόσθεσε ότι τον Σεπτέμβριο του 2021 υπήρξε ένα τρομακτικό κύμα μετάλλαξης του κορονοϊού που βρήκε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ανεμβολίαστο. «Για κανέναν υπουργό δεν είναι εύκολο να βάζει πρόστιμο στους άνω των 60 ετών, ούτε να έχει υγειονομικούς, που δεν πιστεύουν στην επιστήμη τους, σε αναστολή, ούτε να μην επιτρέπει σε κόσμο που δεν εμβολιάζεται, σε κλειστό χώρο και να μην μπορεί να έχει στοιχειώδη κοινωνική ζωή», συνέχισε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι «αυτά ήταν δύσκολα μέτρα» αλλά με αυτά τα μέτρα έφτασε η εμβολιαστική κάλυψη, από το 55% στο 80%. Και είναι αυτό το σημείο, κατά το οποίο ο κ. Πλεύρης, σημείωσε με νόημα, ότι υπάρχουν και μελέτες που λένε ότι 39.000 κόσμος «σώθηκε» από τα μέτρα αυτά. Την ώρα όμως της μάχης για να πειστούν οι πολίτες να εμβολιαστούν, είπε ο υπουργός Υγείας, κάποιοι «δυναμίτιζαν το εμβολιαστικό κίνημα». Σε σχέση με τις ΜΕΘ, ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι έγινε υπερδιπλασιασμός τους και χρησιμοποιήθηκε όλο το προσωπικό που υπήρχε. Όπως όμως συνέβη σε όλες τις χώρες, τόνισε ο υπουργός, υπήρχαν και σημεία που το σύστημα πιέστηκε. «Προφανώς, υπήρχαν κρεβάτια που είχαν την υποδομή αυξημένης νοσηλείας που δεν ήταν εντός ΜΕΘ», είπε ο υπουργός Υγείας που πρόσθεσε ότι και για τη διασωλήνωση και για την επιλογή των ασθενών που θα βρεθούν σε κλίνες ΜΕΘ, ακολουθούνται βασικοί κανόνες. Ιδίως για τις κλίνες ΜΕΘ υπάρχουν βασικοί κανόνες που συνδέονται με το προσδόκιμο επιβίωσης. «Είναι τελείως διαφορετικό μια κλινική που μπορεί να έχει διασωληνώσει ανθρώπους άνω των 90 ετών και άλλο μια κλινική που διασωλήνωσε ασθενείς 35 έως 40 ετών», υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης που πρόσθεσε πάντως ότι η μετάλλαξη «δέλτα» ήταν η πλέον φονική και γι΄ αυτό υπήρξε αύξηση θανάτων. Στην κριτική για ελλιπή στελέχωση του ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας είπε ότι στο σύστημα έχουν μπει 15.000 και «ο κόσμος αυτός εργάζεται», είτε είναι επικουρικοί είτε μόνιμοι. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, είναι 10.000 κόσμος παραπάνω, σε σχέση με το 2019. «Δεν υπήρξε κόσμος που να ήθελε να εργαστεί στο δημόσιο σύστημα υγείας και να μην εργάστηκε», είπε ο υπουργός Υγείας. Ο κ. Πλεύρης δεν έκανε αποδεκτές τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ΕΥΠ, διότι, όπως είπε, το περιεχόμενο τους καθώς και τα συμπεράσματα της εξεταστικής επιτροπής, θα συζητηθούν στο πλαίσιο ανάληψης συνολικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, από την πλευρά της κυβέρνησης. Ειδήσεις σήμερα: Καρότο και μαστίγιο από τον Ακάρ: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους «προκλητικούς» Έλληνες Στο 10% ο πληθωρισμός στη Γερμανία, στη μεγαλύτερη τιμή των τελευταίων 70 χρόνων Αποκάλυψη CNN για τον Nord Stream: Εθεάθησαν ρωσικά πλοία πριν τις εκρήξεις

