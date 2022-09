Πολάκης: «Μπουρδίτσες» η άποψη ότι τα εμβόλια αποτελούν το μοναδικό όπλο κατά του covid Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας ζήτησε Ειδικό Δικαστήριο κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας Ειδικό δικαστήριο κατά της κυβέρνησης για την διαχείριση της πανδημίας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης χαρακτηρίζοντας «μπουρδίτσες» την άποψη ότι τα εμβόλια αποτελούν το μοναδικό όπλο κατά του covid. «Λέτε αυτές τις μπουρδίτσες όταν με δικά σας στοιχεία προέκυπτε ότι από τους 17 χιλ νεκρούς οι 5 ήταν μερικώς ή πλήρως εμβολιασμένοι. Και τι σας έλεγα εγώ τότε; Σας έλεγα: γιατί ποντάρετε ρε άχρηστοι και ανίκανοι όλα τα λεφτά στο εμβόλιο; Όταν αρρωσταίνει ο άλλος θέλει θεραπείες» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας προϊδέασε τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη για σφοδρή επίθεση καθώς όπως είπε προσπαθεί να κόψει το κάπνισμα και έχει αρκετά νεύρα. «Με αυτά που ακούω από χθες θα προσπαθήσω να είμαι ψύχραιμος γιατί σήμερα φτάνω 39 ημέρες χωρίς τσιγάρο. Σας κόβω έτσι και το επιχείρημα ότι ο Πολάκης καπνίζει και φταίει για όλα. Δύσκολο εγχείρημα αλλά το καταφέρνω» είπε. Ο κ. Πολάκης κατηγόρησε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τους νεκρούς της πανδημίας λέγοντας απευθυνόμενος στον κ. Πλεύρη: «Δεν έπρεπε να σε λένε Υπουργό Υγείας αλλά βαρκάρη του Αχέροντα» ενώ ζήτησε την επιστροφή στα νοσοκομεία των ανεμβολίαστων υγειονομικών. «Αν φέρνατε θεραπείες όπως έκαναν οι άλλες χώρες αντί για 30 χιλιάδες νεκρούς θα είχαμε 10 χιλιάδες. Οι άλλες χώρες είχαν πραγματικές ΜΕΘ με πραγματικούς εντατικολόγους. Σας ξεβράκωσε η μελέτη Λύτρα. Σε αυτό πρέπει να απολογηθείτε. Γιατί δεν κάνατε όσα έπρεπε. Ακολουθήσατε εγκληματική πολιτική και φτάσαμε στους 30 χιλ νεκρούς» είπε σε άλλο σημείο για να προσθέσει «είναι εγκληματική η διαχείριση που κάνατε. Το δείχνουν όσα στοιχεία έχουν βγει και όσα θα βγουν θα είναι ο δρόμος που θα σας οδηγήσει σε ποινικές ευθύνες και ειδικό δικαστήριο». Ειδήσεις σήμερα: Δείτε βίντεο: Ειρωνείες Ερντογάν για το φυσικό αέριο στην ΕΕ – «Μοιράζουν κουβέρτες στα κοινοβούλια» Προφυλακιστέος ο 46χρονος που κατηγορείται για βιασμό της ανήλικης θετής του κόρης στη Κρήτη Ο Πούτιν υπογράφει αύριο την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας – Στη Μόσχα οι αυτονομιστές «ηγέτες» BEST OF NETWORK 29.09.2022, 12:35 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 14:46 29.09.2022, 14:47 28.09.2022, 15:00

