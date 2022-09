Τουρκία: «Ισχυρό μήνυμα προς την Ελλάδα από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας» λένε τουρκικά ΜΜΕ

Για «ισχυρό μήνυμα προς την Ελλάδα» κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ, παρουσιάζοντας την ανακοίνωση του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, μετά τη χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση του οργάνου υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν. Όπως σημειώνουν η Άγκυρα διεμήνυσε προς την Αθήνα, πως: «δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει κάθε είδους νόμιμη μέθοδο και μέσo, για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων». Τα όσα ανακοινώθηκαν μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, όσο και η εμπρηστική συνέντευξη του Τούρκου προέδρου που ακολούθησε στο CNN Turk, κλιμακώνουν περεταίρω την επιθετική ρητορική και το φιλοπολεμικό κλίμα κατά της χώρας μας -με σημείο αιχμής το τουρκικό αφήγημα περί «αποστρατικοποιημένων νησιών»- δείχνοντας το πως θα κινηθεί η Άγκυρα το επόμενο διάστημα, κάνοντας ευθέως λόγο και για δικαίωμα «αυτοάμυνας». «Στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου δεν θα αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας ενάντια στις μάταιες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης» αναφέρει -μεταξύ άλλων- η ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, κατηγορώντας την Ελλάδα πως έχει φτάσει στο σημείο να : «σαμποτάρει δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και να ανοίγει πυρ κατά πολιτικών πλοίων που ταξιδεύουν στα διεθνή ύδατα» και καταγγέλλοντας : «τους κύκλους που ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς» αναφέρει. Στο ίδιο ύφος και τόνο, μιλώντας στο δίκτυο CNN Turk , ο Ταγίπ Ερντογάν έθεσε για άλλη μια φορά το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών ζητώντας από την χώρα μας να τα αποστρατιωτικοποιήσει. Παράλληλα έστρεψε τα πυρά του και κατά των ΗΠΑ τόσο για τις στρατιωτικές βάσεις σε ελληνικό έδαφος όσο και για αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό που καταλήγουν στα νησιά. «Έχουμε προειδοποιήσει και τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Στείλαμε την τελευταία μας επιστολή στις 17 Σεπτεμβρίου στoν ΟΗΕ. Η Ελλάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Αγνοεί αυτό το θέμα και αποφεύγει να συναντηθεί. Εδώ, βλέπουμε ότι έχουν κλείσει τον διεθνή δικαστικό δρόμο. Εάν είστε υπέρ της διεθνούς δικαίου, γιατί αποφεύγετε να συναντηθείτε; Σύμφωνα με τη Λωζάνη, τα μέρη αυτά υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς. Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 9 αμερικανικές βάσεις. Η προσδοκία μας από τις ΗΠΑ είναι να οδηγήσουν την Ελλάδα σε λανθασμένους υπολογισμούς και να μην χειραγωγήσουν τη διεθνή κοινή γνώμη» δήλωσε συγκριμένα, τονίζοντας με νόημα προς την Ουάσιγκτον πως : «δεν θα βρει σύμμαχο σαν την Τουρκία». Απαντήσεις από Αθήνα και Ουάσιγκτον Άμεση ήταν η απάντηση Ελλάδας και ΗΠΑ στο νέο προκλητικό κρεσέντο της γείτονας, που φαντάζεται «απειλές» από τη χώρα μας, επιχειρώντας να παρουσιαστεί ως «θύμα» στην διεθνή κοινή γνώμη. Η Αθήνα έστειλε ξεκάθαρη απάντηση πως : «Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο (casus belli)», την ίδια ώρα που το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ επαναλάμβανε πως : «η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται». Συγκεκριμένα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε : «Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της, υπό την βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Δεν έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο (casus belli). Η Ελλάδα δεν προβάλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας. Τάσσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Θα υπερασπιστεί, όμως, τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της εφόσον παραστεί η ανάγκη». Από την πλευρά τους και οι ΗΠΑ, μέσω του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις, έστειλαν μήνυμα προς την Άγκυρα, επαναλαμβάνοντας πως : «η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται» και ξεκαθαρίζοντας πως η ανάπτυξη του αμυντικού εξοπλισμού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μετακίνηση στρατιωτικών οχημάτων στα νησιά του Αιγαίου, εναπόκειται στις κυβερνήσεις των κρατών και συνεπώς δήλωσε «αναρμόδιος να τοποθετηθεί στο ζήτημα», αδειάζοντας ευθέως τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Νέα τοποθέτηση στην τουρκική προκλητικότητα αναμένεται να υπάρξει σήμερα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την ειδική τελετή για την ονοματοδοσία της νέας πυραυλακάτου «Υποπλοίαρχος Βλαχάκος» του Πολεμικού Ναυτικού. Την ίδια ώρα η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση νέας Νavtex, με την οποία δεσμεύεται θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον Αη Στράτη, τη Λήμνο, τη Λέσβο και τη Χίο, για προκλητικές έρευνες που θα πραγματοποιήσει -από σήμερα έως τις 5 Οκτωβρίου- το ερευνητικό πλοίο Γιουνούς. Ειδήσεις σήμερα: Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη μετά τους Nord Stream: Μέτρα σε αγωγούς, πλατφόρμες και σταθμούς LNG Διπλό «ράπισμα» Αθήνας και Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Ερντογάν – Στο στόχαστρο των Τούρκων και οι ΗΠΑΒιασμοί, εμπόριο ναρκωτικών και ληστείες: Η εγκληματική δράση των συλληφθέντων της Πολυτεχνειούπολης

