Τσαβούσογλου: Θα στείλουμε πρόσθετο στρατό στην Κύπρο σαν «απάντηση» στην άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ Οι ΗΠΑ έχουν διακόψει την πολιτική ουδευτερότητας που τηρούσαν και κάνουξ βήματα υπέρ της Ελλάδας, είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Την αποστολή πρόσθετων στρατευμάτων στην Κύπρο σαν απάντηση στην άρση του εμπάργκο που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κύπρο για την πώληση όπλων, προανήγγειλε σε δηλώσεις του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος για άλλη μια φορά σχολίασε την «στρατιωτικοποίηση» ελληνικών νησιών υπό την ανοχή των ΗΠΑ. «Θα στείλουμε περισσότερες δυνάμεις εκεί (στην Κύπρο) για να προστατεύσουμε τους Τουρκοκύπριους και θα καλύψουμε ό,τι χρειάζονται σε όπλα» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Pamukkale, «Ακόμα και αν ο κόσμος ορθώσει το ανάστημά του απέναντί μας, εμείς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τους νόμους μας στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και είμαστε αποφασισμένοι και σε αυτό το θέμα. Οι ΗΠΑ ήραν το εμπάργκο όπλων κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς. Σα να είπαν πως (οι Ελληνοκύπριοι) “συνεργάστηκαν στο ξέπλυμα χρήματος” και αυτή η απόφαση ελήφθη για να τους επιβραβεύσει. Δεν έχετε τίποτα άλλο να δώσετε εκτός από τα όπλα; Δώστε χρήματα. Έχουν και αυτοί ανάγκες. Εναντίον ποιου θα δώσετε αυτά τα όπλα; Τι θα κάνουμε εμείς; Θα στείλουμε περισσότερες δυνάμεις εκεί για να προστατεύσουμε τους Τουρκοκύπριους και θα καλύψουμε ό,τι χρειάζονται ως όπλα. Θα λάβουμε αποφασιστικά τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων» ανέφερε. Αναφορικά με τη «στρατιωτιτκοποίηση» των ελληνικών νησιών για την οποία απειλούν διαρκώς οι Τούρκοι, ο Τσαβούσογλου είπε: «Όσο η Ελλάδα παραβιάζει το καθεστώς των νησιών που ήταν άοπλα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, θα λάβουμε και εμείς τα απαραίτητα μέτρα. Οι ΗΠΑ διέκοψαν την πολιτική ουδετερότητας και κάνουν βήματα υπέρ της Ελλάδας. Στο παρελθόν ακολούθησεανμια πολιτική ισορροπίας. Θα διασφαλίσουμε τη δική μας ασφάλεια τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο». Ειδήσεις σήμερα: Καρότο και μαστίγιο από τον Ακάρ: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους «προκλητικούς» Έλληνες Στο 10% ο πληθωρισμός στη Γερμανία, στη μεγαλύτερη τιμή των τελευταίων 70 χρόνων Αποκάλυψη CNN για τον Nord Stream: Εθεάθησαν ρωσικά πλοία πριν τις εκρήξεις Best of Network 29.09.2022, 18:48 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 14:46 29.09.2022, 14:47 29.09.2022, 15:30

